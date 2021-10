Christian Bolaños: ‘La selección se está manoseando por gente que no la aprecia’

Christian Bolaños hizo el gol del empate de Saprissa ante Grecia. (JOHN DURAN)

Christian Bolaños volvió a jugar con Saprissa tras su repentino llamado a la Selección Nacional y lo hizo para ser determinante, al anotar el único gol de su equipo y que le sirvió para igualar 1-1 ante el Municipal Grecia. Pero el futbolista habló poco del torneo nacional y más bien analizó el difícil momento de Costa Rica camino a Catar 2022.

En extensas declaraciones a Radio Columbia, el atacante lanzó frases directas e incluso polémicas, sin pelos en la lengua, como suele ser su estilo. Asegura que la Tricolor se maneja como una pulpería y que hay “gente” que no la aprecia.

Tampoco está de acuerdo con las convocatorias, sobre todo cuando ve jugadores que no se esfuerzan.

“Hay que ver quién se suda la camiseta, quién merece estar, no llamar por llamar. Hoy llaman por llamar y estamos viendo las consecuencias, no es justo que agarren a la selección y la vean como equipo de barrio, algunos jugadores hemos tenido que hacer muchos esfuerzos y la selección se está manoseando por gente que no la aprecia”, mencionó.

También se refirió a rumores que señalan un camerino dividido o problemas entre jugadores. El mismo Bryan Ruiz salió a desmentir un supuesto disgusto de él con Keylor Navas y lo calificó como chisme.

“Siempre se han dado estas situaciones (los rumores), pero me molesta que hagan historias tan increíbles. No estamos jugando ni a casita dentro de la cancha, pero creo que a veces no se vale eso, nos estamos majando la manguera nosotros mismos y sabemos el camino por el que ha pasado la selección en estos tres años”.

Sus señalamiento también fueron dirigidos hacia las personas que toman las decisiones.

“Me duele que sea manejada como una pulpería (la selección), pues se hacen cambios de técnico como si fuera cambiar un producto y hoy los que están sufriendo esto son los jugadores, que tienen cuota de responsabilidad, pero la culpa también es de otros”.

Bolaños es crítico con el rendimiento mostrado en el campo y considera determinante el partido del 12 de noviembre ante Canadá, la selección más fuerte del área, según su criterio. A como está la tabla de posiciones en este momento, ese duelo dirá si se puede seguir pensando en el mundial.

“La tabla esta peleadísima, somos conscientes de que dos selecciones iban a marcar el ritmo, se está dando como era normal, Costa Rica tiene posibilidad de seguir peleando, hay que jugarse la vida, todos tienen que ser más inteligentes, jugadores, cuerpo técnico, federación, porque si se pierde el juego contra Canadá le estamos diciendo adiós al mundial”.

Christian Bolaños no había sido tomado en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez, pero se ganó un campo antes de viajar a Estados Unidos, al igual que el veterano Álvaro Saborío. Ambos entraron en la lista debido a la bajas de Joel Campbell y José Guillermo Ortiz.

Y aunque el llamado se dio de esa forma “atropellada”, cree merecerlo como premio a su trabajo: ”intenté sacar el provecho a lo que podía”, comentó sobre los cinco minutos jugados ante el equipo estadounidense.