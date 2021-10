Saprissa y Grecia empatan y le hacen más sencillo el trabajo a Herediano

Christian Bolaños y Richard Steven disputaron varios balones en el partido de este domingo en el estadio Allen Riggioni de Grecia. (JOHN DURAN)

Herediano fue el gran ganador del partido entre Grecia y el Saprissa, equipos que igualaron 1-1 este domingo en el Allen Riggioni y desaprovecharon la oportunidad de recortarle puntos al líder del torneo a falta de seis fechas para el final de la primera ronda.

Tanto morados como griegos llegaron a 25 unidades, manteniendo una distancia de seis con los rojiamarillos, quienes el sábado también empataron, 0-0 ante Alajuelense. Ese resultado fue una buena noticia para los rivales más cercanos en la tabla, pero ninguno pudo hacer efectiva esa oportunidad.

Por eso el resultado le dolió un poco más a ambos equipos, aunque de manera diferente. Para los visitantes fue levantarse de 1-0 en contra e incluso luego tuvieron la oportunidad de irse al frente, meta que buscaron hasta el último minuto.

“A mí no me gusta el punto porque teníamos posibilidad de acercarnos a Heredia, pero cuando se dio así el primer tiempo, terminamos empatando, pero no me gusta el punto”, explicó Mariano Torres a FUTV.

El argentino volvió a ser el eje mediante el cual Saprissa dirige todo su ataque. Cuando el balón pasó por sus pies su equipo vivió los momentos más importantes, como en la jugada del empate, cuando cobró un tiro de esquina en corto y luego David Guzmán envió a un pase a Christian Bolaños.

“El primer tiempo nos costó bastante, Grecia tiene buenos movimientos y maneja bien la pelota, pero en el segundo tiempo demostramos otra cara, les quitamos la pelota, que es como nos gusta jugar, con pelota, tuvimos más opciones y creo que merecimos ganar el partido”, añadió Torres.

En Grecia, por el contrario, la desazón recae por no aprovechar su casa, también por dejar ir al Herediano y por permitir un gol que tuvo dos desatenciones fundamentales: defensores perdidos en la marca y el error del portero Alfonso Quesada al dejar su primer palo descubierto.

“Creo que era un gran rival, estamos peleando la clasificación y ellos venían a hacer su juego, por ahí un detalle, una desatención, pero el equipo no bajó los brazos y este punto nos mantiene en la lucha. En el segundo tiempo llegamos con un poco de dudas, después comenzamos a tomar la bola y emparejamos un poco. Sabíamos que teníamos que sumar de tres, pero así es esto, queda ir a Pérez a sacar los tres puntos”, comentó Youstin Salas.

El conjunto dirigido por Johnny Chaves fue el amo y señor de los 45 minutos iniciales, mientras, como describió Mariano, Saprissa logró recomponer. En general el cotejo fue tan parejo como muestra el marcador, porque si bien los morados tuvieron para ganar en el epílogo, también Grecia se acercó al marco de Aarón Cruz.

Incluso el guardameta tibaseño tuvo acciones importantes, la más importante fue rechazar el penal a Jean Carlo Agüero, pero al no recibir auxilio de sus compañeros, el rebote le volvió a quedar a su rival y amigo, quien no falló la segunda oportunidad (18′).

Volvió a ser determinantes hasta el 72′, cuando Anthony López envió un buen remate de tiro libre para recodar que su equipo también quería la victoria.

Saprissa se acercaba insistentemente, sobre todo con Bolaños o la altura de Kendall Waston. Estuvo cerca, siempre tocó la puerta, pero falló en puntería o aparecieron los griegos para evitar la ventaja.