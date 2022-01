México encuentra la manera de jugar con público ante Costa Rica

Estadio Azteca Así lucía la gramilla híbrida del Estadio Azteca previo al juego entre América y Morelia. Fotografía: TMS

La Federación Mexicana de Fútbol (FMX) encontró la manera de poder jugar con público pese a tener una suspensión por parte de la FIFA por comportamiento discriminatorio de sus aficionados.

El presidente de la FMF, Yon de Luisa, informó de que los partidos de la Selección de México por la Eliminatoria Mundialista ante Costa Rica, el 30 de enero; y Panamá, el 2 de febrero, se jugarán con solamente 2.000 aficionados en el Estadio Azteca.

Esto se logra gracias a una apelación ante el TAS que suspendió el veto que impuso la FIFA hasta que exista una resolución definitiva.

La máxima cabeza del fútbol mexicano reveló que, tras la apelación, el TAS concedió la suspensión momentánea de las sanciones impuestas por la FIFA, las cuales incluían una multa y el veto de dos juegos, pero decidieron aprovechar las próximas fechas para probar las nuevas medidas que se esperan sean definitivas para erradicar el grito de “puto” que tantos problemas le provocaron en el último año.

“EL TAS ha concedido las medidas cautelares, las sanciones de la FIFA no causarán efecto hasta una resolución final. No obstante para los dos próximos dos partidos no abriremos el estadio para el público en general. Usaremos estos partidos con un grupo de control, con cerca de 2,000 aficionados para los nuevos procesos de acceso a los estadios, estas medidas están basadas en cuatro pilares y se llevarán con rigor”, dijo De Luisa en conferencia de prensa.

El directivo explicó que esos 2.000 aficionados serán un grupo de control que estará formado con empleados de la FMF y sus familiares, así como algunas personas designadas por sus socios comerciales.

Prueba de medidas. La Federación Mexicana de Fútbol aprovechará los juegos ante los ticos para poner en marcha un plan piloto que les permita encontrar la manera de erradicar los gritos discriminatorios.

Con las nuevas medidas, los aficionados deberán registrar su boleto con sus datos personales en un sitio web que les arrojará un código QR , mismo que deberá ser entregado en la entrada junto con su identificación.

“Se implementarán dinámicas que promuevan la sana convivencia y sin actos discriminatorios. Se incrementará la cantidad de guardias de seguridad para detectar a personas que incidan en actos de discriminación. Las personas que sean retiradas no podrán asistir a los partidos operados por la FMF por un plazo de cinco años. Con estas medidas sumadas a los esfuerzos anteriores buscamos que se terminen los actos discriminatorios”, agregó.

De Luisa dijo que para el duelo ante Estados Unidos se tiene previsto dar acceso al público en general con estas nuevas medidas.

La octagonal en busca de clasificar al Mundial de Catar 2022 tiene como líder a Canadá con 16 unidades, seguido por Estados Unidos con un punto menos.

México camina en el tercer lugar de la clasificación rumbo al Mundial de Catar 2022 con 14 puntos, y solo supera a Panamá por gol diferencia. Costa Rica está en la quinta casilla con nueve unidades. Jamaica, El Salvador y Honduras completan la parte baja de la tabla.