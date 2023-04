Rodolfo Villalobos cuenta cómo terminaron las tres insinuaciones de soborno que ha recibido en su vida

A Rodolfo Villalobos le inquieta poco que la Fedefútbol haga negocios con altos exfuncionarios de empresas ligadas al FIFA Gate, el gran escándalo de los sobornos en el fútbol mundial. Tampoco le preocupa mucho lo que se haya dicho en la prensa colombiana de los Pachón, organizadores del fallido fogueo en Irak. Él apela a que no han sido acusados judicialmente y, sobre todo, a su integridad al mando de la Fedefútbol.

En entrevista exclusiva con La Nación incluso contó cómo ha respondido las tres veces en su vida en que le han insinuado ganarse algún dinero por debajo de la mesa, un tema al que llegamos sin pensarlo en medio de preguntas pendientes sobre el truncado fogueo en Irak y la participación de Eurodata, la empresa de Jairo y Ricardo Pachón. Este último es a su vez dueño de Bright Team Group, la empresa que lleva la representación del seleccionador Luis Fernando Suárez.

La polémica no es ajena en la vida de la familia que siempre ha estado ligada al equipo Santa Fe de Colombia. Al padre de los Pachón, Efrain Pachón Roncancio, se le cuestionó en Colombia de haber entregado el club, cuando era su presidente, al narcotraficante Phanor Arizabaleta, considerado el quinto hombre en el Cartel de Cali.

Según lo publicado por el diario El Tiempo, en su versión digital del 23 de abril del 2002, Pachón rechazó el cargo, señalando que con una emisión de acciones fue sorprendido, pues un hermano del narco se presentó diciendo que era el máximo accionista y lo despidió de la presidencia.

Tampoco ha sido ajeno a cuestionamientos su hijo Ricardo Pachón, el representante de Suárez, a quien se le atribuyó el supuesto pago de comisiones a dirigentes del mismo Santa Fe en la llegada de un jugador.

Rodolfo Villalobos se dice protegido ante sobornos

Un agente honesto

Según el mismo diario El Tiempo, en su edición del 1 de octubre del 2015, el futbolista Jhon Valencia, representado por Ricardo Pachón, denunció que le habían pedido dinero para jugar en el Santa Fe.

Contó el medio de prensa que el jugador, quien para ese entonces ya no militaba en el club, dijo a la emisora W Radio, que a su llegada al equipo su representante le indicó que del valor del préstamo tenían que darle una parte a dos personas, y citó entre ellas a el directivo Édgar Cortés y a un funcionario, Roberto Diez.

Cortés se defendió diciendo que sí había recibido 5 millones de pesos colombianos (aproximadamente $1.128) de manos de Ricardo Pachón, pero como un regalo para usarlo en ligas menores. El representante de jugadores alegó, en cambio, que fue un pago exigido por Cortés por su gestión en el negocio y que él era un agente honesto.

- ¿Conoce usted de esto?, le consultamos a Rodolfo Villalobos,

-No lo conozco, pero ellos sí me conocen a mí. Y le voy a decir algo: yo trabajé 27 años como ingeniero civil y con contratistas de los que se decía tenían esas malas prácticas en otras empresas y conmigo nunca hubo comisiones y esas cosas... Estoy hablando fuera de fútbol, verdad. Cuando me ofrecieron algo, ese día esa persona salió de mi oficina y no volvió a trabajar con nosotros. El lunes me llamó mi jefe y me dijo: ‘¿Pero por qué lo echaste? Estábamos necesitando vagonetas’. Porque me ofreció plata. Y me dijo: ‘Qué dicha que lo echaste’. Pero yo sé que en otros lugares ellos posiblemente eso lo hacían”.

Rodolfo Villalobos asegura que en el fútbol solo una vez le han insinuado ganarse algo por debajo de la mesa. / Foto John Durán (JOHN DURAN)

Quienes ofrecen “mordida”, asegura Villalobos, saben que con él no pueden hacerlo. Aún así, admite haber enfrentado dos situaciones cuando trabajada como ingeniero civil. “Dos veces lo han hecho y las dos veces los he sacado de mi oficina”. ¿Y en el fútbol? “Un día una pequeña insinuación, pero es una tontera”, considera Villalobos, sin dar mucho detalle de cuándo, por qué y de quién.

“Era un tercero, no tenía nada que ver con la Federación”, comentó cuando le pedimos detalles. Añadió en términos generales que llegaron a ofrecerle un proyecto y en medio se dio la insinuación, “que usted entiende entre líneas”, sobre la posibilidad de ganar todos una porción del negocio. “Ahí mismo murió la posibilidad del proyecto”.

Heredera del FIFA Gate

Rodolfo Villalobos se jacta de estar “protegido” contra sobornos y asegura que la Fedefútbol ajustó los controles para contratar proveedores. Incluso a nivel de conflictos de intereses ha argumentado de mil formas que la representación de Ricardo Pachón a Luis Fernando Suárez no implicó ningún favorecimiento para la empresa del colombiano.

En el programa Deporte Más, de Erick Lonis, había reiterado que él pudo demostrar ante la Asamblea de la Fedefútbol que el Comité Ejecutivo nunca se casó con un solo organizador de partidos y que, por el contrario, “hay uno que tiene más partidos que Eurodata”.

Justamente, se trata de Lions Sport & Media, según un listado de fogueos que la misma Fedefútbol suministró a Deporte Más.

Según investigó La Nación, la empresa argentina que ha organizado más partidos para la Selección de Costa Rica pertenece a Martin Rey y Daniel Tamborini, dos empresarios ligados en el pasado reciente a varias de las compañías involucradas al FIFA Gate. El vínculo no es inconveniente, a criterio de Rodolfo Villalobos, mientras no haya una causa judicial directamente contra ellos.

“Yo eso se lo escuché a Amado Hidalgo (coautor de esta nota, quien se refirió al tema en el programa televisivo Zona Técnica). Lo vimos... Y ellos dos (los empresarios de Lions Sport & Media) pertenecían a una empresa que hizo un acto incorrecto, pero ellos como personas no fueron ni juzgados, ni acusados. Con su libertad de trabajo formaron una empresa que le da servicios no solo a la Federación sino a muchos otros países. El que se condene auna empresa no quiere decir que todos los empleados queden condenados”.

Full Play, Torneos y Competencias y Fox Sports figuran en el historial de Tamborini, quien en su página en LinkedIn se presenta como un profesional en Medios y exdirector de esas empresas. Al tiempo, Rey aparece en la misma página como agente FIFA de partidos, con carrera como asistente de Marketing de Fox Sports; además, a un diario chileno le aceptó haber estado en Full Play.

Todas esas empresas forman parte del entramado de compañías del escándalo provocado en el 2015 por la intervención del FBI y la Justicia de los Estados Unidos. Se les acusó de pagar millones de dólares en sobornos para adueñarse de los derechos de transmisión de partidos de selecciones y torneos.

Durante la época en que Rey y Tamborini trabajaban para esas compañías (1991 a 2016), ya el sistema de coimas a cambio de la comercialización y derechos televisivos estaba en marcha. Se estima que cuando el FBI hizo su operación en Suiza, en el 2015, se habrían cumplido unos 20 años desde su inicio.

En el 2017, Lions Sport & Media despertó suspicacias en países como Chile. Fue el periódico La Tercera el que alertó sobre el pasado de los empresarios. El 16 de junio del 2017 publicó una noticia titulada “La empresa de la discordia”, en donde se dio a conocer que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile había contado con los servicios de Lions para tres partidos amistosos de la Roja. Ahí, citaron Rey y Tamborini como “ex funcionarios de la cuestionada compañía Full Play”.

En el informe elaborado por la Fedefútbol de partidos jugados por la Selección de Costa Rica en los últimos siete años, justo los transcurridos después del FIFA Gate, la empresa Lions Sport encabeza la lista de empresas organizadoras, con seis. El último de ellos en Austria, contra Catar, el 11 de noviembre del 2020.

Si bien Tamborini y Rey no aparecen en el expediente tramitado por la Corte de Nueva York, ni fueron detenidos por la policía, las empresas en las que estuvieron vinculados aún son objeto de procesamiento.

Hace un mes, el argentino Hernán López, ex director general de Fox International Channels, fue acusado y declarado culpable en Brooklyn. Asimismo, los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play, fueron hallados culpables de sobornos para apropiarse de los derechos de transmisión en la Concacaf. Aún están a la espera de que les impongan la pena.

“Nosotros no vamos a hacer negocios con alguien que haya sido condenado, pero mientras las personas estén sin problemas judiciales que nos lleven a cuestionarnos, no veo problema en que trabajamos con ellos”, resumió Villalobos, el presidente que asegura echar de su oficina a quien le insinúe ganarse un dinero mal habido.