Rodolfo Villalobos insinúa su salida de la Fedefútbol

“Saquen ustedes conclusiones”, expresó Rodolfo Villalobos, luego de explicar lo desgastante que ha sido su puesto, con los meses recientes como “los más difíciles”, el sufrimiento de su familia, y la encarnizada disputa electoral por la que tendría que pasar para reelegirse en agosto.

Oficialmente, su respuesta se limita a un “hoy no puedo responderlo”, pero todo lo que dice, o casi todo, no hace más que abrir la puerta de salida.

Tiene ocho años en la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y admite que en este momento hay una gran disputa política por la que no desea pasar, ni considera sana para el fútbol de Costa Rica. “La Federación no merece eso”, señaló este miércoles a La Nación en una larga entrevista sobre diversos temas, incluyendo su posible candidatura para el periodo 2023 - 2027 y la indisposición para una disputa tras votos.

Lo dice quien acaba de ser nombrado como integrante del Comité Ejecutivo de la FIFA, un puesto que, aunque compatible con la presidencia en la Fedefútbol, evidentemente está algunos peldaños arriba de la jerarquía en el fútbol nacional.

Rodolfo Villalobos asegura que quizás seguiría si fuese un candidato de consenso, pero el panorama no puede verse más lejano a ese ‘todos felices y contentos’ que pretende. “Hay una oposición muy fuerte”, expresa. Incluso atribuye a la política federativa una denuncia judicial en su contra en torno a una supuesta relación con una árbitra. También tiene tintes políticos, según considera, la forma cómo en la misma Fedefútbol se trató otra denuncia interna de una colaboradora administrativa exponiendo lo que considera maltratos e irrespeto del jerarca.

Uno a uno, Rodolfo Villalobos fue describiendo aspectos que al final, al juntarlos, no parecen llevar al intento de reelegirse.

Su familia. “No voy a negar que mi familia en los últimos dos meses me ha pedido que me aleje de la Fedefútbol, principalmente mi mamá, quien tiene 75 años, y mi hija de 13 años, quien es una adolescente. He tenido que sentarme y hacerles ver que estamos en un año electoral en la Federación y que pueden salir cosas que no son ciertas. A la familia también le han dolido algunas cosas”.

Evitar una batalla electoral. “Yo no soy partidario de una contienda electoral porque al final, la gran afectada en esto es la Federación Costarricense de Fútbol como tal y eso no lo considero justo. Creo que lo mejor es un consenso y que exista una transición si es que los asambleístas consideran que debe haber un cambio”.

Hay oposición. Dice tener claro que su opositor actual es Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso (Liasce) y vicepresidente del Comité Ejecutivo. El mismo que significó su carta de triunfo cuando derrotó al expresidente de Alajuelense, Jorge Hidalgo, en las elecciones del 2019.

Cargo en la FIFA. “En los próximos días será el congreso en Kigali, Ruanda; ya adelantamos conversaciones con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y hay proyectos importantes por desarrollar en Centroamérica. Esto también demandará mucho tiempo y estoy comprometido con hacer un buen trabajo”.

Al mencionar cada uno de esos puntos, Villalobos exclamó sobre su continuidad: “Saquen sus conclusiones”.