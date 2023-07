Luis Fernando Suárez dice que no piensa irse de Costa Rica

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, está listo para enfrentar el partido de cuartos de final de la Copa Oro frente a México.

El timonel atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa organizada por Concacaf, donde habló con mucho respeto sobre México. Ante una consulta de un periodista de Honduras, quien mencionó que su nombre está sonando nuevamente para asumir el cargo de entrenador de la selección hondureña, Suárez expresó que no tiene intenciones de dejar Costa Rica.

- ¿Qué le parece que en Honduras haya vuelto a sonar su nombre para asumir nuevamente la selección, en caso de que usted salga de Costa Rica?

- No pienso irme todavía, quiero quedarme aquí. Mi deseo es quedarme con Costa Rica, ojalá por mucho tiempo. Ese es mi único pensamiento en este momento. Sin embargo, debo decir con toda sinceridad que tengo un gran aprecio por los países que me han tratado bien, como Ecuador, y cuando me encuentro con un ecuatoriano siempre hay una sonrisa de por medio. Lo mismo sucede con Honduras.

- ¿Cree que el descontento en Costa Rica se ha calmado en cierta medida gracias a la clasificación de la Selección y que una victoria ante México brindaría tranquilidad?

- Ojalá fuera así. Cuando uno es el director técnico de una selección, siempre hay una gran responsabilidad y ese peso nunca desaparece, siempre está presente. La gente puede pensar que un partido es fácil y otro es difícil, pero el peso siempre estará ahí.

- Rodolfo Villalobos y algunos jugadores han mencionado que sienten una energía negativa por parte de la afición y la prensa. ¿Usted comparte esa percepción?

- Creo que este grupo tiene algo que yo reconocí hace dos años, y es su capacidad para enfrentar compromisos difíciles, incluso en un ambiente adverso. Ha habido muchas señales de ello, y eso es lo que más me gusta de este grupo. Hay momentos en los que los jugadores saben que deben aislarse y concentrarse en representar a su país y a sus familias.

"Siempre veremos a México como un gran equipo.Son muy técnicos y nos exigirán una atención inmensa", dijo Luis Fernando Suárez sobre México, rival este sábado en la Copa Oro. - (Jose Cordero)

- ¿Cuáles son las fortalezas de México, según lo que ha observado en la Copa Oro?

- México es un equipo muy dinámico y ofensivo, con excelentes transiciones ofensivas y una gran agresividad cuando pierden el balón. Son muy técnicos y nos exigirán una atención inmensa. México es un equipo de renombre en Concacaf, y no es necesario decirlo, pero es el equipo que siempre ha sacado la cabeza por nosotros en Concacaf

- Costa Rica llegó a los cuartos de final en un Mundial, al igual que Estados Unidos. A pesar de eso, ¿siguen viendo a México con el mismo respeto o ven alguna oportunidad para enfrentarlos de manera más desafiante y ganarles?

- Siempre veremos a México como un gran equipo. Si bien todos los equipos tienen momentos de altibajos, siempre merecen nuestra atención y respeto por su estilo de juego y representación. Siempre queremos vencerlos. Uno recuerda el ‘Aztecazo’; ganarle a los más grandes es un logro adicional que tanto jugadores como entrenadores anhelamos.