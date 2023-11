La Selección de Costa Rica bajo la lupa de Wilmer López: ‘Si logra el objetivo, él (Gustavo Alfaro) tendrá mucha fuerza’

Wilmer López es enfático en que la baja de Keylor Navas no debería influir notablemente en la Selección de Costa Rica. El Pato analizó el duelo Costa Rica - Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones y enfatizó en que La Sele sí está obligada a pasar la serie, ya que perder el pase directo a la Copa América significará un baño de agua fría para el equipo.

El exmundialista de Corea y Japón 2002 recalcó que apoya la decisión de ir dando claras señales de un cambio generacional en la Tricolor, ya que si se duda en el proceso nunca se hará y será el fútbol tico el principal perjudicado.

-¿Qué espera de la Selección de Costa Rica?

Primero que todo, espero que ganemos, porque quiero ver una selección con buen fútbol, ofensiva y con mucha actitud, pero sobre todo que nos acompañe el resultado.

-¿La ausencia de Keylor Navas puede ser determinante?

-No, no. Keylor es un portero que ha demostrado muchísima capacidad y liderazgo, pero ya nos ha tocado jugar partidos sin él y los que han tomado su posición también lo han hecho bien. Un jugador no significa que el equipo se vaya a ir de cabeza.

-¿Está lista Costa Rica para dejar ir a Celso Borges y Kendall Waston?

-Costa Rica tiene que dar ese cambio generacional, pero si dudamos, no se va a hacer. Está llegando el momento de decir vamos con este y este, y los otros no. Esto es algo normal que jugadores que han dado mucho pierdan protagonismo. Esto es parte de lo que se vive en el alto rendimiento. Es una etapa más que ellos deben pasar y la Selección también.

-¿Cuál sería su titular?

-Me reservo eso.

-¿Preferiría golpear primero o jugar con la presión en el partido de vuelta?

-Yo siempre he creído que uno tiene que golpear primero, más cuando estás en casa, porque el ambiente en Panamá será duro y tenso. Creo que a Panamá hay que ir tranquilos, no con presión y en una situación complicada.

-¿Cree que es indiferente jugar primero en Panamá o en casa?

-Para mí es indiferente. Si vamos primero a Panamá y nos dan un golpe fuerte, más bien venimos acá tambaleando. Si sacamos un buen resultado acá, podemos jugar con la presión de ellos allá.

-¿Pondría a Elías Aguilar de entrada?

-Elías anda bien, es un muchacho que ya maduró, ya experimentó, tiene más experiencia y rodaje, y no le pesará.

-¿Es Manfred Ugalde el nuevo referente de la Selección?

-Pues tiene que ganárselo. Lo que hace en Países Bajos es excelente; ahora tiene que demostrarlo acá. Tiene el recorrido y la experiencia, y ojalá asuma el liderazgo.

-¿Qué tan grave es el golpe si se pierde la serie?

-No se puede perder el chance de ir a la Copa América. Si se pierde se deberían tomar medidas con el rendimiento de los jugadores, tomar decisiones con jugadores de recorrido, el resultado de clasificar o no clasificar dejará una discusión larga.

-¿Cuánto se le puede exigir a un entrenador con tres días de trabajo?

-Ese es el gran pero que tenemos, el tiempo corto, una serie tan pesada. Esperamos que nos saque de este momento difícil, está bien asesorado, y al final, la exigencia siempre hay que tenerla. Es un pase a la Copa América, él ya sabía que tenía poco tiempo, son cosas que evaluó y decidió tomar el reto. Si se logra el objetivo, él tendrá mucha fuerza.