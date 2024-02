La jugada planificada que le dio a Jostin Daly una alegría indescriptible

Cuando Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, dio a conocer la lista de los convocados para el amistoso contra El Salvador, muchos se preguntaron: ¿por qué Jostin Daly?

El delantero no es titular en Cartaginés, su club, y no solo recibió el llamado de Alfaro, sino que lo usó como titular.

Daly no hizo caso de los cuestionamientos, salió a la cancha a demostrar que no se equivocaron con él y a los 19 minutos festejó en grande. Impuso su altura, su corpulencia, ganó en las alturas y sacudió las redes. Jostin corrió como loco a gritar su gol, el primer tanto que hace con la Selección Nacional.

Jostin Daly: “Es muy difícil de explicar que se siente anotar con la selección. Siempre voy a venir y dar el 100%” 🇨🇷⚽👊 pic.twitter.com/DSHSQNALRc — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) February 3, 2024

Fue un cobro de tiro de esquina de Alejandro Bran desde la zona izquierda del ataque tico y de cabeza Justin Daly definió.

“No lo puedo explicar, anotar con la Selección es algo que no me había tocado, pero fue un momento muy emotivo y estoy agradecido con Dios”, dijo.

Daly manifestó que anotar era algo que se imaginó y lo pensó en los días previos que estuvo entrenando con la Tricolor. El atacante agregó que en la concentración en el Proyecto Goal, pensaba una y otra vez en el compromiso.

“El gol nació de una jugada planificada, que se trabajó en el entrenamiento. Tenía el objetivo de anotar, como delantero me toca salir a la cancha pensando en el gol y gracias a Dios se me dio”, indicó Jostin, mientras mostraba una gran sonrisa.

A Jostin no le importó que se haya cuestionado su llamado por no ser titular en su escuadra. Resaltó la anotación, celebrar con la afición y destacó estar contento y con mucha satisfacción.

“En este país se le critica a todos”, Jostin Daly sobre su convocatoria pic.twitter.com/sOCBnSyqRP — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 3, 2024

“Hemos visto que en este país se critica a todos. Tenemos jugadores que son referentes y cuando vienen los critican. No hay que prestar atención a los comentarios”.

El delantero le agradeció a Dios por estar en el cuadro patrio y pese a que no mencionó si cree que se ganó el llamado a futuras convocatorias, resaltó que cada vez que lo tomen en cuenta aportará compromiso y esfuerzo.

“Voy a trabajar duro todas las veces que me toque estar aquí. Salí a la cancha a aportar, el gol se me dio y si no se me hubiera dado, hubiera seguido corriendo, aguantando la bola, picando a los espacios y presionado a los centrales”, expresó Daly.