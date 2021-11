Jugador que Henry Duarte quería para la Selección de Nicaragua cumplió sueño de ser llamado a la Tricolor

Cortesía Juan Luis Pérez cumple un año de casado este mes con Blency Arce. Ambos ahorran para construir su casa en Los Chiles de Aguas Zarcas de San Carlos. Cortesía

Mientras viajaba en autobús a su casa en Los Chiles de Aguas Zarcas, San Carlos, Juan Luis Pérez Rodríguez recibió un mensaje de WhatsApp en su teléfono celular, que lo conmovió y por el cual no pudo evitar derramar lágrimas de la emoción.

Los mensajes de felicitación por el llamado a la Selección Nacional empezaron a caer uno tras otro, por lo que recordó que todo el sacrificio había valido la pena, como levantarse a trabajar en las madrugadas, antes de viajar a entrenar con el equipo Sub-18 de San Carlos.

A sus 22 años, Juan Luis recibió la convocatoria que tanto anhelaba, por la cual incluso desestimó años atrás el llamado a la Selección mayor de Nicaragua. Lo convocó el técnico Henry Duarte, quien lo había tenido en un premundial Sub 17; también fue llamado a la primera fase del preolímpico.

[ La mano que Costa Rica le da a Henry Duarte para que Nicaragua sobresalga ]

Hace cuatro años, el zaguero jugaba en los campeonatos de pueblo, nunca hizo liga menor en un club federado, pero debido a sus buenas condiciones, lo llevaron a prueba a las fuerzas básicas de los Toros del Norte y desde entonces se quedó, al punto que hoy es titular indiscutible con el técnico Douglas Sequeira.

El defensor suma 1733 minutos en el actual Torneo de Clausura, tras 18 compromisos disputados, y es uno de los jugadores más regulares de los norteños, desempeño que le valió la convocatoria a la Sele el entrenador Luis Fernando Suárez.

“La verdad me siento muy feliz por el llamado a la Selección Nacional. Es algo que siempre había soñado desde chiquillo. Me emocioné mucho cuando recibí la noticia. Iba en autobús a mi casa, que es un trayecto de unos 40 minutos”, confesó Pérez.

[ El joven que salió de la Garra Herediana fue llamado a la Selección de Nicaragua ]

“En mi caso, viajo todos los días en bus porque estoy ahorrando para construir mi casa, junto con mi esposa Blency Arce. Esperamos poder empezar a finales de noviembre y el otro año tener nuestra casa propia. Después pensaremos en comprar carro”.

Experiencia pinolera. El norteño, cuyos padres son nicaragüenses, pero nacido en Ciudad Quesada, fue observado por el entonces entrenador de Nicaragua en un amistoso entre el equipo Sub 17 de San Carlos y la Sub 17 de Nicaragua.

Fue el padre del jugador quien habló con Duarte y este lo convocó para el Premundial Sub-17 en Estados Unidos. En 2018, fue llamado al Preolímpico, donde los pinoleros quedaron eliminados.

“Henry Duarte también me llamó para que me integrara a los trabajos de la Selección mayor de Nicaragua, pero mi sueño era ser llamado a la de Costa Rica. Sé que hay muy buenos jugadores, pero tenía la aspiración de que me tomaran en cuenta”, aseguró Pérez.

“Recuerdo que algunas personas se burlaban porque yo decía que mi ilusión era ser llamado a la Selección. Me decían que no iba a poder porque los defensas eran muy buenos. Gracias a Dios cumplí con ese sueño y ahora me toca trabajar fuerte en los entrenamientos para convencer al técnico”.

Cortesía San Carlos Juan Luis Pérez (atrás) actualmente es el jugador de San Carlos con más minutos en el Torneo de Apertura 2021. Cortesía San Carlos

Trabajo duro. Juan Luis, quien en su infancia vivió en la localidad de Altamira de San Carlos, recordó que en sus inicios no tenía dinero para los pases y asistir a los entrenamientos, en el estadio Carlos Ugalde, por lo que debía trabajar en las madrugadas para sufragar los gastos.

“Como no tenía plata, mi papá me consiguió un contrato para cortar el zacate en la Finca Flory Fauna y mi mamá me ayudó a comprar una motoguadaña para chapear las rondas y todo lo que me decían. Me levantaba a las 5 a.m. y a eso de las 8 a. m. me bañaba para tomar el bus a Ciudad Quesada”, dijo Pérez

“Después del entrenamiento me devolvía y a eso de las 2 p. m. regresaba a trabajar para terminar mis labores. Era un poco cansado, pero valía la pena, porque tenía la oportunidad de jugar fútbol. Después San Carlos me ayudó, por lo que debo agradecerles”.

[ Jicaral tiene un defensa que le interesa a Henry Duarte para la Selección de Nicaragua ]

Juan Luis debutó en San Carlos de la mano del técnico Jeaustin Campos en el Clausura 2021 y posteriormente Gustavo Martínez y Douglas Sequeira le han dado la confianza para mantenerse en el cuadro titular, dejando en banca a los experimentados Adolfo Machado y Keylor Soto.

“En el equipo hay buenos jugadores como Machado y Keylor, que además son excelentes compañeros. Ellos me dan consejos y soy una persona que escucha a los ‘grandes’. Siento que me han ayudado mucho para mejorar en todos los aspectos en la cancha”, enfatizó Pérez.

“También trato de cuidarme mucho en la alimentación, dormir bien y creo que esa es la clave de mi buen rendimiento. Es cierto que es un poco cansado el viajar todos los días desde Ciudad Quesada hasta los Chiles de Aguas Zarcas, pero allí está mi familia y mi esposa que siempre me han apoyado”.

Sobre el reto de tratar de hacerse de un lugar en la Selección, en una zaga muy experimentada y compacta, el joven defensor acotó que confía mucho en su capacidad para luchar por un puesto.

“Siento que los jugadores jóvenes que llamaron como Aarón Salazar, Fernán Faerron y Daniel Chacón tienen experiencia, pero yo que tengo la personalidad para jugar. Sé de mis capacidades y vamos a ponerle muchas ganas para demostrarle al entrenador que puedo serle útil”, agregó Pérez.

“Me parece que las claves del éxito para ser tomado en cuenta es la comunicación en los entrenamientos, la constancia y entrenar muy fuerte, por lo que voy a darlo todo. Si no quedo en el grupo, igual voy a seguir para futuras convocatorias”.