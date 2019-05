“Mi papá es nicaragüense y me siento muy orgulloso de él. De momento Duarte no ha hablado conmigo, ni me hizo ninguna propuesta. De hacerlo tendría que analizarlo con mi familia, pero no lo descartó. Nicaragua subió mucho su nivel y es una opción interesante si se presenta la oportunidad”, admitió Ruiz, quien fue preseleccionado con la Tricolor en la categoría Sub-23.