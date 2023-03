Johan Venegas habló por primera vez sobre lo que Luis Fernando Suárez dijo de él

Johan Venegas siempre ha sido un jugador de Selección Nacional y cuando quedó excluido de la última lista de Luis Fernando Suárez parecía una decisión incomprensible.

El atacante de Alajuelense es el máximo goleador del campeonato nacional y ningún futbolista posee sus números en lo que va del torneo. Son datos y no opiniones, según se constata en un análisis elaborado por La Nación con ayuda de Data Factory.

Cuando Suárez entregó la lista, habló puntualmente de Johan Venegas y dijo que el no llamarlo obedece a quería ver otros jugadores y que fue igual que con el tema de Keylor Navas, porque él fue quien tomó la decisión de no convocarlo para los juegos de la Liga de Naciones contra Martinica y Panamá.

“Cuando llamé a Johan, con todo lo que le había visto en el torneo, pensaba que me podía rendir. Hoy es otra situación, necesito ver opciones”, apuntó Suárez.

Al consultársele si fue que Venegas le quedó debiendo, respondió: “No, porque no fue solamente Johan Venegas. Hubo varios de los que esperaba más en el Mundial. Y no es que le queden debiendo a uno, sino que habían situaciones en las cuales a nivel individual debíamos mejorar y mostrar más”.

En ese conversatorio, Luis Fernando Suárez también le reprochó a la prensa que cuando llevó a Johan Venegas al Mundial, los periodistas le cuestionaron duramente ese llamado porque no lo querían, y que ahora fue a la inversa, con críticas porque lo dejó fuera.

Johan Venegas es el máximo artillero en lo que va del campeonato nacional. El atacante de Alajuelense contabiliza 13 anotaciones. (Rafael Pacheco Granados)

Después de la derrota de Alajuelense en la casa de Sporting FC (2 a 0) y tras ser muy autocrítico con ese traspié de la Liga, con errores muy puntuales que propiciaron las anotaciones del conjunto de José Giacone, Johan Venegas habló por primera vez sobre las recientes manifestaciones de Luis Fernando Suárez.

“Sí me sorprendieron un poco, pero al final esto es fútbol, yo soy un jugador que siempre he trabajado, que he sido muy profesional en esto del fútbol. Inclusive, la prensa antes del Mundial me criticó mucho, parte de la afición también me criticó mucho y aún así seguí trabajando callado, nunca fui de salir a decir nada”, expresó Venegas.

El futbolista trató de ser lo más ecuánime y sensato posible para referirse a esta situación. Sus palabras no llevaban reproches, ni críticas. Simplemente, también fue un desahogo para él, contando su propia versión.

“Creo que gracias al trabajo fui al Mundial, porque he sido muy sacrificado y también allá trabajaba muy bien. Creo que entrené muy bien, están los datos y todo y se puede corroborar, porque sabía que en el momento que la Selección me fuera a necesitar, tenía que rendir”.

Johan Venegas relató que a partir de ese trabajo, trató de hacer su mayor esfuerzo en los minutos que le tocaran, tratando de cumplir todo lo que le solicitaron y considera que así fue.

“Al final, las palabras y el concepto de los entrenadores es muy respetable, pero yo no puedo gestionar eso. Cada quien tiene su opinión. Yo trato de gestionar lo que está dentro de mi control y es muy respetable lo que hizo el entrenador de la Selección Nacional y yo seguiré trabajando en el día a día, esforzándome”, subrayó.

Él es firme creyente de que el trabajo siempre genera recompensas y seguirá por la misma línea que siempre ha marcado su carrera.

“Creo que estoy teniendo un gran campeonato y a partir de ahí siempre estaré listo para cuando la Selección me vaya a necesitar”, afirmó.

¿Le sorprendieron las declaraciones o la no convocatoria? “No, nada, creo ya dije las palabras que tenía que decir y si en algún momento necesito decir algo, creo que llamaría al profesor y hablaría personalmente con él”, respondió Johan Venegas.

El hombre gol del campeonato nacional no fue tomado en cuenta esta vez en la Sele, cuando urgían anotaciones para clasificar al Final Four de Concacaf.

Se priorizó el recambio de cara al futuro y es una posición válida, pero la fórmula falló en un resultado inmediato que era fundamental.

Tampoco hay certeza de que con Johan Venegas se hubiese cambiado esa historia, en la que Panamá por primera vez ganó en Costa Rica un partido oficial.