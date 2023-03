Ningún futbolista posee los números de Johan Venegas en el campeonato nacional

Si continúa al ritmo que va, Johan Venegas podría estar a las puertas de vivir su mejor torneo en cuanto a producción en la red se refiere.

Acaba de llegar a 13 anotaciones y aún restan muchos partidos por disputarse en este Clausura 2023.

El atacante tiene abierta la puerta de par en par para elevar esa cifra, máxime que en este torneo está encendido y que el estilo de juego ofensivo de Andrés Carevic le beneficia.

Johan Venegas contabiliza 13 anotaciones y 3 asistencias en 14 partidos con Alajuelense. (JOHN DURAN)

Al revisar una serie de estadísticas proporcionadas por Data Factory, se puede concluir que ningún futbolista posee los números de Johan Venegas en el presente campeonato nacional.

El dato más visible surge a la hora de repasar la lista de artilleros, comandada por el ariete rojinegro con un total de 13 perforaciones.

Ahí lo sigue el cubano Marcel Hernández con 7 tantos y tras el brumoso marcha el guanacasteco José Pablo Córdoba, con 6 conquistas.

Los goles resultan un argumento válido para determinar que Johan Venegas marca diferencia en su club.

Y que a la vez resulta una incongruencia de Luis Fernando Suárez el haberlo excluido de la Selección Nacional para estos partidos de la Liga de Naciones contra Martinica y Panamá.

Hoy no está en la ‘Sele’, siendo goleador, pero el colombiano lo llevó al Mundial, por “capricho”, dijo entonces el técnico, cuando su rendimiento era inferior al actual.

Incluso, Suárez lo expuso antes de partir a Qatar, cuando entregó la lista y dijo que lo llevaba al Mundial porque él es caprichoso. Esta vez, el seleccionador lo hizo de nuevo, al tratar de responder por qué no lo convocó.

“Porque quiero ver otros jugadores. Es como el tema de Keylor Navas; yo tomé la decisión de no llamarlo. En mi caso, con Keylor todo lo he hecho yo, las decisiones las he tomado yo y soy yo el que lo llama y le dice que no lo voy a convocar. Ahí, yo lo defiendo y no sé lo que pasó antes”, expresó Luis Fernando Suárez.

Luego continuó hablando del caso de Venegas: “Cuando llamé a Johan, con todo lo que le había visto en el torneo, pensaba que me podía rendir. Hoy es otra situación, necesito ver opciones”.

Entre acertijo y acertijo, queda la impresión de que posiblemente no convoque más a Venegas, porque al consultarle si el atacante quedó debiendo, respondió: “No, porque no fue solamente Johan Venegas”.

“Hubo varios de los que esperaba más en el Mundial. Y no es que le queden debiendo a uno, sino que habían situaciones en las cuales a nivel individual debíamos mejorar y mostrar más”.

Pero si eso era una crítica dirigida a Venegas, lo extraño es que en el Mundial solo jugó 74 minutos contra Alemania.

Y si fuera por edad, por sus 34 años, Kendall Waston tiene 35 y Óscar Duarte 33.

Otra situación que deja una duda fue cuando Suárez manifestó: “Ustedes mismos (periodistas) cuando hice la lista del Mundial me dijeron: ‘¿Cómo diablos va a llamar a Venegas?’. Y ahora que no lo llamé: ‘¿Por qué no llaman a Venegas?’. Igual el año pasado era goleador, ustedes no lo querían y ahora sí”.

Pero más allá de eso y de vuelta al campeonato nacional, ¿sabía usted que Johan Venegas es el futbolista que más remata a marco?

Los datos así lo demuestran: Venegas es líder de ese apartado con 39 disparos, seguido por el cubano Marcel Hernández con 34 y el paraguayo Fernando Lesme con 29.

En cuanto a remates, el jugador de la Liga es muy constante. Si se toman en cuenta los 14 partidos que ha disputado, colecciona 22 en el primer tiempo y 17 en el complemento.

Y de los 13 goles que tiene, ocho los marcó en la primera parte y cinco los convirtió en el segundo tiempo.

Una curiosidad es que cuando más anota Johan Venegas es entre el minuto 45 y el 60. En ese rango ha convertido cinco tantos; mientras que del minuto 60 al 90 aún no tiene conquistas.

Aparte de los tantos que llevan su firma, también ha puesto tres pases a gol a sus compañeros.

Al ver el estilo predilecto para anotar de Johan Venegas, en este torneo no ha convertido penales. Él registra 11 tantos de jugada y dos los marcó con un testarazo.

El sitio Sofascore Latin America destaca a Johan Venegas como uno de los integrantes del top 10 de los jugadores latinoamericanos con más goles en la temporada 2022-2023, con un total de 22 anotaciones.

También está en el club de los mejores diez de Latinoamérica cuando se aplica el análisis tomando en cuenta la operación de goles + asistencias.

(Rándall Alpízar)

