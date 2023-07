Joel Campbell se soltó a decir varias verdades, incluida una sobre Kendall Waston

Joel Campbell habló claro y directo sobre el gran problema que arrastra el fútbol costarricense en este momento. (ELSA/Getty Images via AFP)

Antes del partido de este martes en el que la Selección de Costa Rica se jugará el todo o nada contra Martinica por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro, Joel Campbell fue claro y directo al analizar la realidad del fútbol tico.

Contra El Salvador, cuando Kendall Waston se lanzó en labores ofensivas como atacante generó más peligro que los mismos delanteros. Una de las consultas recibidas por Joel Campbell en la conferencia de este lunes fue en alusión a eso y que si es adecuado que un defensa ejerza ese papel.

El futbolista escuchaba con atención y replicó: “Con respeto, ¿por qué no es adecuado?”.

“¿Cuántos goles lleva Kendall? Si nos va a aportar y nos va a dar goles..., Kendall es un jugador que mete muchísimos goles y también defiende muy bien. Si en algún momento del partido necesitamos un gol, si tenemos a un jugador de 1,96 metros, que va muy bien y que sabe meter goles, es un recurso.

”Yo no lo veo mal, igual yo no decido, decide el profesor, pero es un recurso que, en el equipo donde está (Saprissa) le ha dado casi que la mitad del título por toda la cantidad de goles que hace”, explicó Joel Campbell.

Su criterio es que no hay que fijarse en si se ve feo o no, sino que en sea efectivo e insistió que para él, enviar a Kendall Waston al ataque es un recurso.

“Que de inicio ya dependerá del entrenador y del final, le cuento algo. Contra Martinica, íbamos 1-0 al minuto 89 y yo le dije: ‘Kendall, quédese aquí porque necesitábamos ganar, no quedaba de otra’”

“No, que no”, replicó el defensor. Y Campbell le contestó: “Yo le estoy diciendo que se quede aquí”.

”El profesor no había dicho nada y el gol del 2-1 es por Kendall, prácticamente cabecea, la pegó en el poste, llegó Tony (Anthony Contreras) y la mete. Son decisiones, puede salir bien, puede salir mal, pero hay momentos donde usted tiene que tirar todo y este martes es un partido donde tenemos que ganar o ganar”.

Pero más allá de responder con amplitud esa consulta sobre las labores ofensivas de Kendall Waston, Joel Campbell espera que el torbellino en el que está el fútbol nacional arrastre consecuencias positivas para retomar lo que se dejó de hacer y que daba resultados positivos.

“Esta crisis es buena para todos, para despertar y saber que el fútbol no es fácil, para saber que en el deporte muchas veces se va a perder, pese a que perder a nadie le gusta. Está en nosotros saber escuchar la crítica y escucharla y saber lo que me llevo y lo que no. Perder está más cerca del éxito que no hacer nada”, mencionó.

También dijo que todo surge de un problema de país, no del seleccionador Luis Fernando Suárez.

“Ahora que recibe a los jugadores que entre comillas deben de venir ya profesionales a la Selección Mayor. Hace muchos años, Costa Rica siempre clasificaba a los mundiales menores. En mi caso, cuando con la Sub-17 clasificamos al Mundial, esos mundiales te da dan muchas cosas para ir creciendo”.

Expresó que luego se vivía esa experiencia en el Mundial Sub-20 y que luego ese futbolista ya sabe lo que tiene que hacer y cómo es una eliminatoria.

“Llegas más fogueado, pero cuando en nuestro país lastimosamente hemos perdido clasificaciones de la Sub-17 y la Sub-20 durante muchísimos años, es un hueco en el cual muchísimos jugadores se han quedado”.

”Para llegar a Primera División lo normal es que si estás en la Sub-17 y la Sub-20 te ven, te llaman, debutas joven, pero cuando tu equipo queda fuera es muy difícil que se les dé ese chance a jugadores de 16, 17 y 18 años y entonces están llegando muy tarde a Primera División y no están llegando con esos Mundiales en la espalda”, especificó.

Campbell reiteró que antes, Costa Rica clasificaba siempre a esos mundiales menores y entonces a la hora de ir a la Selección Mayor, ese futbolista ya estaba curtido, hecho.

“Ahora no estamos clasificando y es un problema como país que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal”.

Mencionó que hay que revisar qué pasa en las selecciones regionales, que antes había y estaban por ejemplo la selección de Guanacaste, de Limón, de San José y de ahí se sacaban un montón de jugadores.

“Llegar a la selección regional era para uno un logro de joven y luego pasar a la Sub-15, a la Sub-17, ir al Mundial. Todas esas cosas desencadenan en lo que estamos pasando hoy, porque yo me acuerdo en el Mundial del 2018 yo era de los más jóvenes y tenía 27 años. ¿Dónde están los jugadores de 18 a 26?”, enfatizó.

Con claridad dijo que esos jugadores se han perdido en esas eliminaciones y también es culpa de ellos mismos como futbolistas, porque cuando van a la Selección, deben clasificar al Mundial.

“Pero en ese hueco generacional entre los 20 y 27 años no tenemos jugadores consolidados. Es difícil y por eso se arrastró durante mucho tiempo a jugadores del 2014 y no era culpa de ellos, sino porque no había un grupo de 23, 24, 22 que estuvieran tocando la puerta diciendo ya su tiempo pasó, porque así es como se hace el cambio.

”Cuando los de abajo están empujando la puerta la botan y los más viejos se tienen que ir. No es culpa de los que están viejos, yo estoy joven, tengo 31, pero no es culpa de los viejos, ni del entrenador que tiene que llamar jugadores viejos porque los jóvenes no están tocando la puerta”.

Joel Campbell aclaró que con eso tampoco es que él le eche la culpa a los jóvenes, porque en realidad eso es algo que debe empezar desde la selección Sub-15.

“No estamos clasificando. Ese es nuestro verdadero problema que se está viendo reflejado hoy. Yo se lo había dicho antes del Mundial del 2018 al Macho Óscar Ramírez, que mi miedo es que no hay jugadores jóvenes tocando las puertas y entonces el problema lo vamos a tener después. Y llegamos al 2022 arañando”.

De manera textual dijo que gracias a Dios la Selección de Costa Rica se clasificó al Mundial de Qatar, porque es un bien para todo el país, como sea. De primero, de cuarto, de tercero...

“Clasificar es clasificar, es muy importante, pero estamos arrastrando cosas desde hace tiempo que se están desencadenando hoy. Y como país tenemos que cambiar eso, de volver a clasificar a los mundiales. Eso es lo que nos va a dar para que la Selección Mayor esté en lo mejor”.

Joel Campbell aseguró que ellos como grupo respaldan al seleccionador Luis Fernando Suárez) y que los jugadores también son responsables de lo que pasa en el accionar de un juego, por eso deben demostrar en la cancha.

“Dependerá de nosotros seguir o quedarnos en el torneo. Me deja tranquilo saber que hay muchos jugadores nuevos, la media de edad es de 24 años. No nos gusta perder, pero también perdiendo se aprenden muchas cosas para mejorar. El camino del fútbol es muy largo, en las derrotas es donde se saca ese carácter para no quedarse en la derrota”, recalcó.

Su criterio es que esta crisis permite despertar, saber que el fútbol no es fácil y que en el deporte muchas veces se va a perder.

“A nadie le gusta perder, pero para llegar donde uno quiere también hay que pasar por esto”, concluyó Joel Campbell.

