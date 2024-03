Gustavo Alfaro sobre Selección de Costa Rica: ‘esta criatura vio la luz; fue un parto difícil’

Gustavo Alfaro, estratega de la Selección de Costa Rica, no escondió la satisfacción por el triunfo 3 a 1 contra Honduras y el boleto a Copa América.

El seleccionador nacional fue enfático en que esperaba esta revancha luego de su complicado debut contra Panamá, a finales del año pasado, cuando perdió 6 a 1 en el global de la serie de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Después de besar una bandera de Costa Rica, cuando caminaba de la cancha al camerino, el DT brindó una conferencia de prensa en la que recalcó que su proceso ahora sí avanzó.

-¿Cuánto añoraba este resultado? Copiado!

-Se los dije desde el primer día. Tomé una selección en recambio y sin tiempo para probar. Aquí, después de aquel partido contra Panamá, nos juntamos. A veces uno quiere que la revancha sea al día siguiente, pero con la selección eso no se puede. Aún así, ese tiempo en el que no hubo competencia fue muy provechoso, fue muy bueno porque me permitió trabajar con los jugadores, con los equipos, conocerlos. Pude visitar a jugadores en Europa.

El tema era hoy, porque afrontamos una final, un partido decisivo. Por más que me digan que es un partido de fútbol, no lo veo así; nosotros representamos a un país. La otra vez me preguntaban si clasificar era un avance y no clasificar era un fracaso, pero no, no creo eso... Ahora, sí es un paso adelante.

Nos tocó comenzar perdiendo, pero seguimos jugando de la misma forma. Lo que da confianza es el resultado, porque nos quitó confianza lo que vivimos con Panamá, pero ahora estamos en construcción.

Lo que quería era tener una base, ahí vamos desarrollándonos y comenzamos a buscar sociedades. Necesitamos trabajar juntos y jugar partidos. De pronto, la Copa América nos da eso y jugar contra equipos de primer nivel como Brasil, Colombia y Paraguay. Ahí tendremos un crecimiento.

Ahora, esta criatura vio la luz; fue un parto difícil, pero ahora debemos mirar las correcciones. Debemos guiarnos. Nosotros necesitamos batallas para desarrollarnos y clasificar a la Copa del Mundo e ir a competir.

-¿En tres meses qué necesita para hacer una buena Copa América? Copiado!

-Tres meses es mucho tiempo, ojalá pueda hacer microciclos y podamos formar un Sub-23 para competir. Quiero estar cerca de los jugadores. Ahora nos llegó una plataforma para medir a los jugadores, los futbolistas de Europa nos mostraron sus mediciones para poder notar las asimetrías... Nosotros debemos trabajar en las fortalezas físicas. Yo miro lo que hace el mundo y busco por dónde va el desarrollo. La competencia de Concacaf nos costó en clubes, entonces debemos buscar un crecimiento. Me gustaría más oportunidad para los jóvenes.

Si la prensa quiere colaborar con algo, es que cuiden a los jóvenes. Ustedes critiquen a Keylor Navas, a Francisco Calvo, a mí... Pero a ellos, a los jóvenes, hay que cuidarlos.

Yo no estoy enojado, yo cierro a la selección porque necesitamos tranquilidad, necesitamos paz...

-¿Cómo notó el desempeño de Manfred Ugalde? Copiado!

-A Manfred lo elijo siempre. Se puede equivocar, pero siempre está pensando en la próxima pelota que va a aparecer y disputar. Él tiene sacrificio, humildad y entrega extraordinaria.

-¿El resultado es un avance? Copiado!

-Siento que se avanzó; los resultados positivos nos permiten corregir más sencillamente. Ahora no hay que quedarse solo con el resultado, vamos a hablar y corregir lo que debemos cambiar. Ahora debemos tener coraje, audacia y determinación para seguir intentándolo.

Ahora vamos contra el Campeón del Mundo, intentaremos hacer el mejor partido posible, pero es el Campeón del Mundo. Yo prefiero jugar con Brasil, Argentina, Inglaterra, por más que la pasemos mal... Eso es parte de la enseñanza.