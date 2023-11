Gustavo Alfaro defiende su integridad ante cualquier señalamiento desde Ecuador

Luego de 31 años como entrenador, prácticamente nada sorprende Gustavo Alfaro. El nuevo técnico de la Selección de Costa Rica está familiarizado con los vaivenes del mundo del fútbol, como él mismo afirmó. Sin embargo, lo que no tolerará es que se cuestione su integridad.

Gustavo Alfaro fue presentado este jueves como nuevo técnico de la Selección de Costa Rica. A sus 61 años asumió el reto por su deseo de ir a otro Mundial.

El estratega tiene un verbo educado, trabajó en medios y sabe manejarse como pocos ante los comunicadores. Su experiencia hizo que no perdiera la ecuanimidad, cuando este medio le consultó sobre las palabras de un dirigente ecuatoriano en días recientes, que ponen en entredicho a Alfaro por supuestas condiciones para convocar a un futbolista, en su etapa con la selección de ese país.

De manera tajante el timonel recalcó: “Respondo con mi vida y con mi trayectoria. Trabajé con todos los representantes y el único compromiso que tengo es con mis jugadores”.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro sobre la Selección de Costa Rica: ‘Venimos con el 35% menos de lo que ganábamos en Ecuador, lo hacemos por el desafío’

El directivo del club 9 de Octubre de Ecuador, Abdalá Jaime Bucaram Pulley fue quien sacó a relucir el nombre de Alfaro en el espacio La Radio Redonda.

“Año 2021, (José) Tim Angulo tenía un año espectacular en el Manta. El 9 de Octubre estaba peleando y lo queríamos traer (al club 9 de Octubre). Lo llamé. ¿Y saben lo que me dijo?: ‘Me llamó Gustavo Alfaro (entonces técnico de Ecuador) y si no me voy a Independiente, no voy a la Selección’. Así fue”, expresó Abdalá en Radio Redonda, según publicó el diario El Universo, de Guayaquil.

El periodista Sergio Basantes, quien en redes sociales se identifica como reportero de Radio Redonda, también publicó el reciente 30 de octubre en la red social X el video de la entrevista con Abdalá Bucarán. En ella se menciona el caso de otro jugador que era banca en el Independiente, pero que de igual forma integraba la selección.

Se trata de Fernando Gaibor, “un crack como jugador, como persona”, en palabras del dirigente Abdalá Bucaram, quien, según él, siendo suplente en el Independiente logró colarse en la selección y no así cuando pasó al Barcelona SC. “(...) No podemos decir que esto es una coincidencia”, concluyó Bucaram.

Descargó fuerte @daloes10 en @LaRadioRedonda y contó que cuando quería contratar al TIN Ángulo para @9deOctubrefc este le dijo que había hablado con Gustavo Alfaro y le indicó que para estar en la selección 🇪🇨 debía estar en @IDV_EC pic.twitter.com/tcxw428aXf — Sergio Basantes (@sbasantes92) October 30, 2023

El Universo explicó que Angulo finalmente fichó con Independiente del Valle en el 2021. Alfaro estuvo entre el 2020 y el 2023 con Ecuador y los clasificó al Mundial de Qatar 2022. En la Copa del Mundo quedó eliminado en la fase de grupos.

El periódico El Tiempo de Colombia también hizo eco de la información, que encendió la polémica en suelo ecuatoriano.

Sobre el tema, La Nación le preguntó al timonel de la Sele:

¿Qué opinión tiene de las palabras de Abdalá Jaime Bucaram Pulley?

Esta fue su respuesta:

“Si hay algo de lo que tengo tranquilidad en 31 años de mi vida profesional, es que a todos los puedo mirar a los ojos. No cruzo de acera cuando voy caminando.

LEA MÁS: Hernán Medford, sobre el cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica: ‘Desplazar a los ticos no está bien’

“Siempre he estado para ayudar al jugador. Mi obligación es ayudar al futbolista y sé lo que hice por muchos de esos jugadores que están adentro de la Selección de Ecuador. Hasta me pasó hace poco que la mamá de un jugador me llamó y me pidió que hablara con su hijo, porque no quería que se fuera a cierto destino a tirar su carrera. Le dije que podía hablar con él, pero no decidir sobre su destino.

“José Angulo no fue a la Copa del Mundo. Sí lo citamos a la selección de Ecuador, pero, al igual que convocamos a cerca de 85 futbolistas. A este señor Bucaram no lo conozco y no es así lo que dice.

“Si no tengo libertad absoluta de decisión, no hago las cosas, porque de lo contrario tendría que responderle al poder de turno. Al poder lo respeto. Un día me fui de Olimpo de Bahía Blanca a los 22 días, cuando un presidente me quiso imponer condiciones. Hay cosas que no se negocian y son las que están vinculadas a los valores, así lo hice a lo largo de toda mi vida y no será la excepción”.