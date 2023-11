Hernán Medford, sobre el cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica: ‘Desplazar a los ticos no está bien’

Hernán Medford es una voz fuerte en el fútbol costarricense. Exseleccionado nacional, mundialista en 1990 y 2002, además de exseleccionador del cuadro patrio, su opinión suele ser escuchada en temas de Selección de Costa Rica.

Medford aseguró estar muy preocupado por la conformación del cuerpo técnico de la Selección Nacional, sobre todo porque Costa Rica de momento no cuenta con ningún representante tico en el equipo que comandará el entrenador argentino, Gustavo Alfaro.

Hernán fue enfático en que al tico debe dejar de minimizarse, ya que desde su perspectiva el nacional es el primero en dudar de la capacidad del costarricense.

-¿Por qué cree que no se dio chance a un técnico tico? Copiado!

-Simplemente fue una decisión de los federativos. Es una decisión que no comparto, pero respeto. Lo que digo es que prácticamente el ‘DT’ que viene le quita el trabajo a un tico, viene con muchos asistentes. No estoy en contra del entrenador, pero siento que desplazar a los ticos no está bien; eso es quitarle trabajo al tico. Esto nunca lo había visto.

-¿Qué se necesita para ser ‘DT’ de Costa Rica si usted es costarricense? Copiado!

-Siempre he dicho que simplemente hay que revisar la hoja de vida y ver lo que ha ganado, eso es lo que vale. Nadie llega por suerte, para llegar a la Selección hay que tener una hoja de vida y haber logrado cosas.

No quiero decir que no puede venir un extranjero; eligieron un buen técnico, pero no está bien que se desplace a los ticos, eso es lo que a mí me molesta.

Al final, siento que nos minimizamos demasiado, no nos damos el valor. Aquí no se manejan estadísticas, porque los que han marcado la diferencia a nivel de club y selección son los ticos.

-¿Hay técnicos costarricenses con la capacidad de dirigir la Selección Nacional? Copiado!

-Sí los hay. Pero tampoco es que nos podemos cerrar en que no venga alguien de afuera. Lo que incomoda es que no haya ticos dentro del cuerpo técnico.

-¿Quiénes pueden dirigir la Selección de Costa Rica? Copiado!

-No, no voy a dar nombres, pero le diré que mire las hojas de vida de los técnicos y sabrá. Vaya y vea lo que han ganado.

-Siempre se ha apostado por un asistente de la casa, pero ninguno se ha consolidado como un proyecto de seleccionador. Copiado!

-Creo que lo más lógico es que los ticos deben ayudar, porque el ambiente no se conoce, el ambiente de Concacaf y el país. He visto que la mayoría de los extranjeros en el país tienen asistentes locales, y ahora eso no se dará, eso sorprende. Respeto la decisión, pero no la comparto.

-¿Por qué se toman riesgos con los extranjeros pero no con los ticos? Copiado!

-Por eso lo digo, el mal del costarricense es minimizarse, nos damos pocas oportunidades. Un tico tiene que salir del país para crecer. No se nos tiene paciencia, nosotros mismos nos desvalorizamos. Estamos en contra de nosotros mismos, ese es el problema, y no nos hemos corregido. Eso del “pura vida”... No sé dónde existe, no lo aplicamos aquí, solo con los de afuera.

Cuando a la prensa le pregunten sobre el entrenador, ustedes tienen que sacar estadísticas y ver lo que estos números dicen.

-¿Usted cree que de alguna manera a los extranjeros les tienen más paciencia para que se aclimaten y demás? Copiado!

-Sí, se les tiene más paciencia, por parte de la afición, la prensa y los directivos. No sé... Hay que analizar por qué. Siempre he dicho que el tico tiene talento. He llevado ticos a donde voy, porque valoro lo nuestro. Cuando era jugador, recomendé ticos afuera y como ‘DT’ siempre los llevé. Cuando nos demos valor, seremos una mejor sociedad.

-¿La afición influye en la elección del técnico? Copiado!

-La afición no influye, la afición opina, pero la decisión es del Comité. No comparto lo que se ha decidido. Para mí está bien lo del ‘DT’ extranjero, pero los otros puestos fueron cerrados para los ticos, eso me preocupa.