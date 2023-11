Giancarlo González: ‘El aficionado que no esté en modo Selección no debería venir al estadio’

Después de la dura y vergonzosa derrota de la Selección de Costa Rica contra Panamá por 3-0 en el Estadio Ricardo Saprissa, Giancarlo González rompió el silencio y habló de su retorno a la ’Tricolor’, dos años después de que había tomado la decisión de hacerse a un lado del equipo de todos.

También respondió consultas sobre otras situaciones igual, o inclusive hasta más penosas que el resultado en sí, como lo sucedido en las gradas, porque en esa noche de terror pasó lo que nunca se había visto.

La afición se volcó en contra del equipo patrio y le empezó a cantar: ‘Ole, ole, ole, ole’... cuando no tenía la pelota y sufría barbaridades dentro de la cancha.

Del apoyo pasaron a los silbidos y la emprendieron contra Joel Campbell, que a pesar de que estaba en duda por la contractura lumbar, jugó.

Y justo antes de que saliera de cambio, le gritaban fuera, entre otras cosas. Posterior a eso, el sentimiento patrio quedó de lado y en la gradería sur del Estadio Ricardo Saprissa, La Ultra empezó a cantarle a la ‘S’, con el repertorio en contra de Alajuelense incluido de cara a la final del Torneo de Copa, cuando se trataba de un juego de la Selección Nacional.

Al referirse a esas situaciones, Giancarlo González dijo que respeta el criterio de cada aficionado, pero en cuanto lo ocurrido en contra de Joel Campbell, lo vio como una gran falta de respeto por lo que él le ha dado al país, el compromiso que él tiene y lo profesional que es.

“Como ticos tenemos que ser agradecidos con una persona que se ha entregado al máximo y nos ha dado muchos momentos dulces, muchas victorias al país. Se entiende la frustración del aficionado, pero hay límites”, expresó Giancarlo González.

Insistió en que cada quien está en su derecho de expresar sus sentimientos como quiere, pero que no se deben mezclar cosas, ni desquitarse de un futbolista solo porque terminó en otro club. Al final de cuentas, se trataba de un partido de la Tricolor, cuando los únicos colores que importan son el blanco, azul y rojo.

“La gente está confundida, porque la Selección es un motivo de orgullo, de pertenencia que tenemos que tener todos y así como yo un día me hice a un lado porque no me sentía bien, el aficionado que no esté en modo Selección no debería de venir al estadio”, afirmó de manera tajante.

Repitió que son criterios, son pensamientos de cada persona, que se respetan y cada uno lo vive como guste, pero para él, lo que se dio en ese partido no tenía razón de ser.

“A mí me parece una falta de compromiso con la Selección los hechos de este jueves, obviamente sabiendo que el resultado era adverso para nosotros y que el aficionado está frustrado. Nada más pienso que hay niveles, hay límites y la Selección se tiene que respetar. Así como lo hicimos en el 2014, Costa Rica se tiene que respetar siempre”.

Lo sucedido da pie para pensar que la casa de la Selección Nacional tendría que ser siempre el Estadio Nacional, donde los colores de equipos de verdad quedan de lado.

Sobre eso, Pipo simplemente apuntó que son cosas que dependen de arriba, en alusión a quienes toman las decisiones en la Federación Costarricense de Fútbol presidida por Osael Maroto.

“Son los que deciden dónde se juega, simple y sencillo, las cosas tienen que pasar para darnos cuenta de cómo son las situaciones y obviamente fue un momento duro, un momento amargo para nosotros como jugadores, para la Selección, para el país y hay que tratar de trabajar bastante para mejorar y tener una buena Selección”.

El primero en responder una pregunta sobre el regreso de Giancarlo González a la Selección Nacional fue el propio técnico Gustavo Alfaro, quien lo catalogó como un jugador extraordinario.

Contó que vio todo el proceso del 2014, donde toda la línea defensiva la manejaba Pipo.

“Vengo aquí y veo que le entregan camiseta de 200 partidos jugados y juega domingo, miércoles y capitán. Lo miro en cosas que no son futbolísticas y está comprometido. Lo llamo y hablamos como dos horas y en este tiempo de construir se necesitan jugadores de experiencia y para mí está pleno como entrena y trabaja”, apuntó Gustavo Alfaro.

Después de eso, el propio Giancarlo González expuso que cuando renunció a la Selección fue porque no se sentía al 100%, así que ante eso, que él veía como que estaba siendo honrado con él mismo y con el país, llamó a Luis Fernando Suárez, le expresé su sentir y se hizo a un lado.

“Ahora que viene el cuerpo técnico nuevo, que viene Gustavo, él me invita a hablar y me escucha, lo escucho a él y el pensamiento que él tiene es el mismo mío, que puedo aportar a la Selección, que soy un jugador de experiencia y me ve bien bien físicamente”, mencionó el defensor.

De esa forma se dio su regreso a la ‘Sele’. Está convencido que no solo aporta experiencia, porque también tiene fútbol.

“Nada más agradecerle esa confianza y tratar de retribuírsela con trabajo, con compromiso y con tratar de estar al 100, como siento que estoy”, finalizó Giancarlo González.