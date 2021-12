Fedefútbol responde a críticas por nuevo logo y a frase de su secretario: ‘le gustó a quienes les tenía que gustar’

La Fedefútbol respondió ante las críticas de su nuevo logo. También dio su posición sobre la frase dada por su secretario general, Gustavo Araya: ‘El logo le gusto a los que les tenía que gustar y punto’.

Carolina Ulloa, directora de mercadeo y comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, habló con La Nación sobre el cambio de imagen de la organización, el cual fue objeto de todo tipo de comentarios.

Para la funcionaria era necesario un cambio en la Fedefùtbol, sobre todo porque la entidad está entrando en nuevo ciclo de vida luego de alcanzar su centenario.

Ulloa fue enfática en que la nueva imagen nació con dos bases muy fuertes: la primera, lograr un vínculo total del nuevo escudo con Costa Rica; la segunda, que todas las selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas y en diferentes categorías, se sientan representadas.

¿Cómo han tomado las críticas que han salido por el nuevo logo?

En la Federación velamos por uno de los deportes más pasionales, es el mercado en el que estamos; dentro de esto hay opiniones positivas y negativas. Así como hemos recibido comentarios negativos también han llegado positivos a nivel nacional e internacional.

Entendemos que la Federación en este momento está en un punto delicado y podemos indicar que el fútbol puede llegar a veces a ser un poco turbulento. Sí estábamos preparados para que se dieran comentarios negativos, sin embargo fue una decisión estratégica: la Federación es un ente corporativo que merecía tener una identidad visual propia.

¿Por qué se da el cambio de imagen?

Hay dos bases del por qué se tomó ese camino: la primera es que en el logo (anterior) la paleta de color no correspondía a Costa Rica; incluso cuando se extraen los colores forma la bandera de Venezuela. Por otro lado, la imagen: la idea era tener una marca y un escudo que permitiera mostrar lo que es costarricense.

Lo que nosotros tenemos es un ejército de valientes, es un escudo que representa a un ejército de valientes de diferentes géneros y edades, es un escudo para todos y todas. Queríamos darle una marca y escudo que representara a su país.

Luego, en la parte comercial queríamos una marca más versátil, más flexible. La marca se puede utilizar de diferentes maneras, la marca cuenta con su propio libro, tiene su paleta de color, su tipografía. Antes de esto no existía un libro de marca; entonces, por ejemplo, el azul de la pantaloneta ahora sí es el azul de Costa Rica.

¿No cree que faltó esperar un mejor momento en cuanto a resultados futbolísticos? Entendiendo la efervescencia de la gente.

Yo me voy a limitar a lo que me compete. Básicamente se hizo el anuncio ahora por el cierre del centenario. Ahora queremos empezar a construir sobre 100 años nuevos. En el proceso de investigación una de las preguntas que se hizo fue: ¿Cómo proyectaban a la Selección hacia el futuro? En el fútbol hay mucho impacto por resultados, pero sentimos que el centenario era un buen momento para buscar una imagen moderna, atemporal. Una de mis metas es proyectar aún más las otras categorías, nosotros no solo podemos pensar que somos fútbol masculino.

Mi producto representa hombres y mujeres y soy consciente de que estos muchachos y muchachas están cargados de valor, lo dan todo; algunas veces los resultados son positivos, otras veces no. Nosotros tenemos un ejército de jugadores y jugadoras y este es nuestro escudo.

¿Por qué se decidió presentar la nueva imagen sin tener legalmente registrada?

El registro de marca es para proteger nuestra marca a nivel comercial en implementación de camisas y todo este tipo de cosas, pero esta imagen lleva creada bastante tiempo. En la Federación esta es la primera vez que logramos que algo no se filtre; todo el mundo firmó contratos de confidencialidad, porque yo sé que es un cambio muy fuerte.

Hay expertos en derecho comercial que consideran que el logo podría tener ciertos riesgos de oposición a la hora de ser registrado. ¿Han valorado esto?

He leído todo, pero es un cambio significativo, los cambios asustan y dan miedo. Por ejemplo, en la Juventus cuando cambiaron al logo abstracto, cuando uno lo ve en indumentaria y demás es una marca increíble.

Estados Unidos y Costa Rica comparten los mismos colores, pero hay diferencia porque el rojo de ellos es como más vino, en cuanto a la forma del escudo de las Selecciones Nacionales salió de características como las cordilleras. El logo tiene relieve por los granos de café, por ejemplo.

Usted como directora de comunicación. ¿Qué piensa del mensaje dado por el señor Secretario General, Gustavo Araya, respecto a que el ‘logo le gustó a quienes tenía que gustarle y punto?

Yo le voy a ser transparente: como figuras públicas debemos tener un control e inteligencia emocional para convivir con comentarios pasados de tono y demás; esto es parte dé... Evidentemente se debe hacer un trabajo fuerte a nivel de comunicación estratégica, hay que capacitar a nuestro personal administrativo y jugadores.

Creo que hay que aprender de todo y mirar hacia adelante, pero como en todo evento y estrategia lo importante y profesional es aceptar que uno se equivocó y construir sobre eso y prepararse para que no pase más. Se sacó de contexto una conversación, pero esto nos da una alerta de que debemos ser más conscientes y tener más cuidado de cómo figuras públicas debemos tener cabeza fría e inteligencia emocional.

Gustavo es una persona agradable, no es prepotente, pero esas son las cosas que debemos gestionar para capacitar más a nuestros voceros.