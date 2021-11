El nuevo logo de la Fedefútbol podría generarle dolores de cabeza que no imaginó

Con apenas un día de estrenado y sin estar registrado legalmente, el nuevo logo de la Federación Costarricense de Fútbol ya era motivo de controversia en redes sociales. No faltaron las comparaciones y similitudes con otros logos, en especial con el de un rival directo en la eliminatoria: Estados Unidos. ¿Relamente podría traer eso incovenientes a la Fedefútbol? En busca de una respuesta profesional, La Nación recurrió a especialistas.

De hecho, la Federación de Estados Unidos tiene registrado su logo como marca global, por lo que podría defender legalmente su logo a través de los mecanismos que establece la legislación costarricense, si considera que las similitudes lo ameritan. Una disputa semejante podría impedir la titularidad del nuevo distintivo de la Fedefútbol ante el Registro Nacional.

La licenciada Adriana Giralt, abogada experta en la materia de Propiedad Intelectual del bufete Alta Batalla, considera que en este caso podría existir un riesgo de oposición, ya que, si un tercero interesado por parte de la Federación de Estados Unidos se percata de las similitudes entre ambos logos, podría darle dolores de cabeza a la Fedefútbol.

“A mi criterio muy personal, el grado de similitud del logo que quiere inscribir la Federación tiene el problema de que es muy similar a uno ya reconocido a nivel mundial, como lo es el de la Federación de los Estados Unidos. Ahí podría darse un riesgo considerable de oposición por la forma en que están hechos ambos signos, sea la tipografía (tipo de letra), la combinación de colores, la posición de estos y de las letras, aunado a que ambos son escudos, podría dar pie a esta discusión; sin embargo, esto dependerá finalmente del criterio subjetivo de los Registradores del Registro Nacional”, afirmó.

Adicionalmente, Giralt explicó que con el proceso de inscripción del logo se dan dos momentos a considerar. En un primer momento, el registrador realiza la calificación a nivel formal de la solicitud, en la cual entra a valorar las características intrínsecas de la marca; por ejemplo, si un escudo con un ‘CR’ adentro es algo genérico (que alude al país en general y no solo al fútbol), podría rechazar la solicitud. En un segundo momento, el registrador podría realizar un estudio de las razones extrínsecas, bajo el supuesto de un reclamo por parte de la Federación de los Estados Unidos o cualquier tercero que considere que el logo a registrar tiene una cercanía con sus distintivos.

“La ley lo que establece es que, una vez publicado el edicto respectivo, en el plazo de dos meses, el interesado que considere lesionados sus derechos puede oponerse al registro a la marca”, resumió.

El Registro Nacional confirmó que la Federación Costarricense de Fútbol presentó el pasado 23 de noviembre tres solicitudes de inscripción, es decir, un día antes de su anuncio oficial. De hecho ya la nueva imagen está en la calle, pero todavía no está registrada, por lo que aún no podría reclamar derechos legales, por ejemplo, ante versiones ‘piratas’ de uniformes.

“La Federación Costarricense de Fútbol presentó 3 solicitudes de inscripción el día martes 23 de noviembre. Dos de las solicitudes corresponden a marca y una solicitud a emblema. Actualmente se encuentran en proceso de calificación, para lo cual el Registro Nacional cuenta con 5 días naturales”, dio a conocer la entidad.

Al consultarles sobre los temas de análisis, el Registro fue enfático en que de momento no puede brindar valoraciones por respeto al proceso que se realiza.

“Sobre los aspectos de fondo no se puede adelantar criterio por cuanto es el Registrador ejerciendo su función calificadora quien debe verificar si las solicitudes incurren en alguna prohibición de la Ley de Marcas y Signos Distintivos y su Reglamento”, declararon.

La Nación intentó conocer la posición de la Federación Costarricense de Fútbol al respecto para lo que se solicitó una entrevista con Gustavo Araya, secretario general del Comité Ejecutivo, empero luego de un correo enviado a las 4:28 p. m. pero hasta este viernes a la 1:17 p. m. no se obtuvo respuesta.

El logo recibió varias críticas en redes sociales, donde el dirigente sí respondió.

El usuario ‘El Tuca’ preguntó: ¿Por qué optar por un ‘CR’ cuando internacionalmente se tiene el código FIFA y otros de ‘CRC’?; seguidamente Araya contestó: ‘Porque nos gustó a quienes nos tenía que gustar’. Después de un señalamiento del comunicador Cristian Sandoval sobre la forma en que respondió, el Secretario añadió: ‘Entiendo que lo quieran descontextualizar en una conversación con un amigo. Los que me conocen, usted me conoce, saben que no soy prepotente. Alguien debía tomar la decisión y eso siempre tiene un coso. Pero en fin, aceptaré el aguacero de hoy. Lo importante es el logo’.

Luego, el propio usuario ‘El Tuca’ aclaró: ‘Gustavo, usted no es mi amigo. Le pido que no use esa palabra conmigo’.