¿Está Yeltsin Tejeda para jugar ante México? Luis Fernando Suárez despeja la duda

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, llamó de emergencia a Yeltsin Tejeda y Kenneth Vargas para el partido de este sábado en los cuartos de final de la Copa Oro.

Ante las lesiones de Carlos Mora, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el juego ante El Salvador, y Roan Wilson, con un esguince en la rodilla izquierda, el entrenador contó con el aval de Concacaf para reemplazarlos.

Suárez convocó a Yeltsin Tejeda y Kenneth Vargas. Tejeda se unió al equipo el jueves por la noche, mientras Vargas, quien el jueves disputó con la Sub-23 la final de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe contra México, viajó después del compromiso y ya está con la Tricolor.

La duda es si Yeltsin, quien recién se recuperó de una lesión y lleva dos meses sin jugar, puede participar los 90 minutos en un duelo que se presume será muy intenso este sábado a las 7:30 p.m. contra la escuadra azteca.

- ¿Yeltsin Tejeda y Kenneth Vargas están listos para jugar?

- Si Yeltsin no hubiera estado lesionado cuando se hizo la lista, hubiera estado aquí. Desafortunadamente, sufrió la lesión y tuvimos que llamar a otros jugadores. Su ventaja es que hace dos años trabajamos con él, sabe cuál es la propuesta. Es alguien que a mí me llena muchísimo y juega en una posición donde actualmente tenemos carencias, como un mediocentro recuperador de balón. Celso ha hecho un gran esfuerzo y lo ha hecho muy bien al jugar en esa posición, pero reconoce que tiene otras características que podrían permitirle rendir mucho mejor. Yeltsin es el tipo de jugador que me gusta para ese puesto y afortunadamente está aquí. Lo vi muy bien, se preparó bastante bien durante su pretemporada. En el caso de Kenneth (Vargas), se lo ganó a pulso. Tuvo unos buenos Juegos Centroamericanos y estuvo en Toulón. Hablé con el profesor Erick (Rodríguez) y habló muy bien de él, por eso está aquí y se lo merece.

- ¿Yeltsin Tejeda está listo para ser titular?

- Yeltsin no tiene problema para jugar los 90 minutos, está bien. Hizo una buena pretemporada, lo veo muy fuerte y siempre se entrega por el país. Tiene un corazón tan grande que podría dar más. Si necesito que juegue los 90 minutos, estará listo.

"Yeltsin Tejeda hizo una buena pretemporada, lo veo muy fuerte y siempre se entrega por el país", dijo Luis Fernando Suárez sobre la eventual paricipación del volante ante México. (KENA BETANCUR/AFP)

- El técnico de Qatar criticó al arbitraje cuando enfrentó a México. ¿Les preocupa el arbitraje? México prácticamente juega en casa.

- Por lo general, tengo la costumbre de no hablar sobre los asuntos arbitrales, ya que no es de mi competencia. Intento manejar las cosas con los jugadores y proponer en el campo de juego. No emito comentarios sobre los arbitrajes.

- ¿Puede la afición estar tranquila porque usted dice que la Selección está en constante desarrollo?

- Cuando hablo de la afición, siempre lo hago para generar un compromiso y que ellos se sientan tranquilos. Mi mensaje es para ellos, para decirles que este grupo está consciente de las situaciones que se presentan en un juego y de a quién representan. Siempre deseamos que las cosas salgan bien y que la gente en Costa Rica se sienta feliz de sentirse bien representada.