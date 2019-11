“Este microciclo fue una gota de agua en el desierto, una posibilidad muy buena para conocer a los jugadores. Dichosamente entró este microciclo y me dio la oportunidad de no llamar a ojo, sino por conocimiento. Tuve la oportunidad de ver a muchos de los que están en esta lista entrenando con nosotros y todavía faltan unos, porque no han podido entrenar. Con estos jugadores y el trabajo que nos hemos ganado en estos cinco días podríamos tener bastante mejoría”, concluyó.