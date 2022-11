Desde el descartado Manfred Ugalde hasta el desconocido Diego Campos: los 31 suplentes de la prensa tica para Qatar 2022

Usted ya conoce los 26 jugadores favoritos de la prensa para integrar la Selección de Costa Rica en Qatar 2022, con nombres que van desde el inamovible Keylor Navas hasta la revelación de Álvaro Zamora. Esta vez le mostramos una lista quizás más soprendente: los 31 jugadores con al menos una mención, pero sin suficiente apoyo para meterse entre los más votados.

Algunos nombres le sonarán muy familiares, al estilo de David Guzmán, pero otros podrían resultarle perfectos desconocidos. No es de extrañar en un ejercicio con tan amplia participación. En el ejercicio dirigido por La Nación un total de 52 periodistas deportivos de 20 medios de comunicación contestaron una simple pregunta con muchas respuestas posibles: cuáles serían sus 26 convocados al Mundial.

Los comunicadores se pusieron el traje de técnico por unos minutos, aunque como es obvio, todos claros en que su opinión no deja de ser simplemente eso. Por suerte, la última y única palabra la tiene el técnico Luis Fernando Suárez, quien anunciará este jueves, a las 9 a. m., los jugadores que oficialmente estarán en Qatar.

Maynor Solano sí convocaría a Manfred Ugalde a Qatar 2022 Periodista de Repretel y Monumental es de los pocos que le abriría las puertas de la Selección de Costa Rica a Ugalde, pese a la renuncia del delantero.

Si se trata de los votados por la prensa, quienes estuvieron más cerca de meterse entre los 26 favoritos fueron Douglas López (26 de 52 votos), David Guzmán (21), Patrick Sequeira (20) y Roan Wilson (17). No se extrañe, si alguno de ellos sí aparece entre los convocados de Suárez; a fin de cuentas, no son extraños y nadie cuestiona sus méritos.

No obstante, entre los votados hay figuras que usted ni imagina; una de ellas es Diego Campos. Si no lo conoce, es un atacante tico que juega en el Degerfors IF de la Allsvenskan de Suecia y pasa un gran momento. Maynor Solano lo incluyó en su lista y también metió a Manfred Ugalde, quien renunció a la Sele al inicio de la octagonal, por diferencias con Suárez.

Los que se quedaron detrás de la lista de 26 favoritos de la prensa:

Nombre Votos Douglas López 26 David Guzmán 21 Patrick Sequeira 20 Roan Wilson 17 John Jairo Ruiz 13 Alonso Martínez 12 Carlos Mora 9 Aarón Cruz 8 Ricardo Blanco 8 Orlando Galo 6 Kliver Gómez 6 Jonathan Moya 5 Manfred Ugalde 3 Allen Guevara 3 Jefry Valverde 3 Juan Luis Pérez 2 Ian Lawrence 2 Pablo Arboine 2 Doryan Rodríguez 2 Rándall Leal 2 Luis Díaz 2 Asdrubal Gibbons 1 Julio Cascante 1 Giancarlo González 1 Jusseff Delgado 1 Jeikel Venegas 1 Diego Campos 1 Christian Bolaños 1 Ariel Lassiter 1 Cristopher Núñez 1 Jimmy Marín 1

“Manfred Ugalde tiene que estar en la Selección, no tenemos delanteros efectivos y él juega en una liga competitiva y tiene minutos y nivel. Se tienen que acabar los resentimientos y debería estar. Con Diego Campos, él es un joven que tiene gol, entrena y juega en Europa, así que merece una oportunidad”, comentó Solano, quien labora en Repretel.

Otro caso sobresaliente es el de John Jairo Ruiz. El delantero de Herediano pasa por un gran momento en el Torneo de Apertura 2022 y aunque nunca estuvo en un llamado de la Tricolor en la era del cafetero, 13 comunicadores lo llevarían.

Igual de curioso es lo que ocurrió con Alonso Martínez, quien estuvo en seis juegos del octagonal eliminatorio, pero aún así no se coló entre los más votados de la prensa para la justa mundialista. En su puesto, la mayoría de comunicadores le dieron su voto al saprissista Álvaro Zamora o al porteño Anthony Hernández.

José Alberto Montenegro llevaría a Rándall Leal y Jonathan Moya a Qatar 2022 El periodista de Tigo Sports hizo su lista para el Mundial y le abriría las puertas a dos figuras que Luis Fernando Suárez descartó en la Selección

Si hablamos de futbolistas que se extraviaron de la órbita de la Sele, hay que nombrar de inmediato a Jonathan Moya y Rándall Leal, ambos con gran presente y en momentos que daban para pensar que serían parte de la Nacional, pero no convencieron a Suárez. De igual forma, hay quienes sí les hubieran dado otra chance.

“Rándall Leal es un jugador franquicia en el Nashville de la MLS, muy regular y hasta jugó más de 30 partidos en la temporada. Es importante en balón parado y talentoso, pero tal vez no encajó en Selección en momentos difíciles. Con Jonathan Moya, pues es regular, anota y tiene lo que a la Selección ha carecido y no da el mismo Johan Venegas, que es gol”, agregó Montenegro, quien trabaja en Tigo Sports.

Los nombres menos esperados

Entre la lista de los descartados por la prensa para el Mundial de Qatar 2022 hay nombres que realmente nadie se esperaba, pero al menos uno de los periodistas lo colocó en su convocatoria.

Ariel Lassiter, Manfred Ugalde, Jimmy Marín, Rándall Leal y Ricardo estuvieron con la Selección de Costa Rica con Luis Fernando Suárez y luego no volvieron a los llamados. (Archivo LN)

Cristopher Núñez, Christian Bolaños, Jeikel Venegas, Jusseff Delgado, Giancarlo González, Asdrúbal Gibbons, Doryan Rodríguez, Pablo Arboine o Kliver Gómez son algunos de estos nombres que de verdad son sorpresa.

El que llame la atención que los mencionaran los comunicadores no tiene nada que ver con su nivel, sino con que nunca estuvieron con Luis Fernando Suárez o pasaron fugazmente por la Selección.

Claro, hay dos casos que si se confirma su ausencia sí que sonarían más. El primero es Ricardo Blanco, quien recibió muchos elogios de Suárez y participó en el octagonal, pero las lesiones lo mermaron y el timonel no lo volvió a citar.

El otro es el de Orlando Galo, quien hasta hace un par de semanas tenía casi que un lugar fijo, no obstante, su suspensión provisional por parte de FIFA, tras dar un resultado adverso en un control antidopaje cambió todo.