Costa Rica vs. Japón en vivo: Honor en juego y algo más en el Mundial de Qatar

La Selección de Costa Rica sostendrá la madrugada de este domingo su segundo partido en el Mundial de Qatar. Después de convertirse en la decepción de la Copa del Mundo por la goleada y por su pobre desempeño contra España, la ‘Sele’ tiene una nueva oportunidad. Este domingo, a partir de las 4 a. m. (hora nacional) se medirá a un vertiginoso Japón que viene de derrotar a Alemania.

Aunque quizás muchos ya perdieron la fe y después del juego ante España sentían tal decepción que ya no querían trasnochar, o madrugar, pero lo cierto del caso es que muchos ticos estarán frente al televisor, viendo qué pasará.

Otros estarán en el estadio... Como ellos:

Si se analiza en frío y no al calor de la goleada de espanto del miércoles pasado, sigue un partido de total trascendencia.

En el caso de la Selección de Costa Rica, el honor está en juego. A lo interno de la ‘Sele’ aún no encuentran respuestas por lo ocurrido, por ese 7 a 0 que se convirtió en el peor marcador de la Tricolor en un Mundial Mayor y por no generar ni siquiera un remate desviado en la cancha.

La Selección de Costa Rica pretende demostrar contra Japón que su fútbol en el Mundial de Qatar no se limita al pobre desempeño mostrado contra España. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

De verdad que todo lo ocurrido en el estreno de la ‘Sele’ en el Mundial de Qatar fue horrible.

Bueno... No todo. La afición se comportó a la altura, tanto en Qatar, como en Costa Rica y en cualquier parte del mundo donde estuviera un tico.

Traje de fan de La Sele acaparó las miradas en el Mundial de Qatar https://t.co/FpGIB7E49P — Puro Deporte (@PuroDeporteLN) November 27, 2022

¿Habrá mejoría? Ni usted ni yo lo sabemos. Lo que sí se vaticinan son cambios en la alineación estelar de Luis Fernando Suárez.

Mientras que el partido también es clave para Japón, que pretende encadenar una segunda victoria en el Mundial para ir pensando en los octavos de final.

¿Dónde puedo ver o escuchar el partido?

El partido entre Japón y Costa Rica podrá verse por Teletica Canal 7. La transmisión comenzará a partir de las 2:30 a. m.

También puede sintonizar el juego en Teletica Radio (91.5 FM).

⚽ #Qatar2022 | Estos son los partidos de mañana 27 de noviembre ⚽ pic.twitter.com/SgysVEp6rg — Puro Deporte (@PuroDeporteLN) November 27, 2022

Joel Campbell manda mensaje a los incrédulos

Fiel a su estilo directo y consciente de que las críticas llueven de todos los sectores, tras el vergonzoso 7 a 0 ante España, Campbell recordó que a inicios del 2022 eran muchos menos lo que pensaban que la Nacional estaría en Qatar y luego no les quedó de otra que sumarse al festejo.

Joel Campbell estuvo al lado de Luis Fernando Suárez en la rueda de prensa de la Selección de Costa Rica previo al partido de este domingo contra Japón en el Mundial de Qatar. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

“A los que no quieren ver el partido, pues están en su derecho, porque nadie quiere ver a su selección perder 7 a 0 en un Mundial. A la afición lo que le decimos es que estemos juntos hasta el final, como en todo el año. Cuando no creíamos que íbamos a venir al Mundial, lo sacamos. La afición tiene su derecho de estar triste y criticarnos, porque no dimos lo que debíamos”, comentó Joel Campbell.

Aquí encontrará más detalles con todo lo que dijo el seleccionado nacional.

Las confesiones de Luis Fernando Suárez

- Lo que pasó en el camerino tras el 7 a 0

“Después de salir de la conferencia de prensa, fui al camerino a conversar con los jugadores. Luego de un tiempo prudente de silencio, conversamos e hicimos una autocrítica de altura. Lo mejor es que se tuvo mucha altura y autocrítica en el propio camerino y desde ahí empezamos a sanar heridas y ser conscientes de que habíamos hecho muchas cosas mal y que somos los responsables. Estamos haciendo todo para ver algo diferente”.

Luis Fernando Suárez quiere ver a una Selección de Costa Rica con actitud en la cancha. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

- No se arrepiente de la idea de querer ser campeones

“Son riesgos que debemos correr y lo seguiremos haciendo. El mensaje es claro: queremos cambiar y hacer cosas diferentes, no quedarse en la mediocridad”.

“Es más fácil decir que esto es lo que hay y no hay forma de pelear o de crecer, entonces la gente se queda tranquila con eso y no pasa nada. Yo creo lo contrario, hay que dejar una semilla distinta, tal vez no para ahora, pero para después. Hay que pensar en grande y se sabe que los que piensan en grande son los más criticados”.

- Vivos y con ganas de pelear

“No estamos muertos, uno renace si se murió y no estamos muertos”.

- Queda motivación y deseo por lavarse la cara

“Uno nunca va a querer sacar un resultado como el que tuvimos ante España. Lo más importante para nosotros como cuerpo técnico es valorar qué ocurrió, lo que hicimos mal y si hay algo bueno, que no fue mucho ante España, resaltarlo. No hay que olvidarlo, sino que corregir muchas cosas y aprovechar ciertas situaciones en lo emocional para entender que sí podemos hacer algo más”.

- Variantes de nombres y de actitud

“Algunas veces las variantes no son solo de jugador por jugador. No es de sacar 11 y meter 11, sino que hay que cambiar un poco el pensamiento. Lógicamente se pueden dar cambios y de seguro tendremos variantes, pero también se necesitan cambios en todo sentido, de comportamiento y actitud”.

- Posibilidades de cambiar a línea de cinco

“Este grupo puede trabajar línea de cuatro o cinco, ya lo hemos hecho antes y ellos saben cómo deben comportarse. Posibilidades existen siempre, lo hemos probado y los muchachos se sienten cómodos con todo, porque lo saben. Entonces, posibilidades sí hay”.

Keylor Navas y su reputación

En plena suplencia en el PSG, Keylor Navas lució como una sombra de sí mismo en la vergonzosa derrota 7-0 ante España en el arranque del Mundial, donde Costa Rica afronta el domingo un decisivo segundo duelo ante Japón.

En caso de derrota ante el combinado asiático, verdugo de Alemania en su estreno (2-1), Costa Rica sufrirá una temprana eliminación en su tercera cita mundialista consecutiva. Aquí puede leer un análisis sobre Navas.

Keylor Navas espera lavarse la cara en el partido entre Costa Rica y Japón. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

¿Y qué dicen en Japón?

El equipo costarricense es un combinado de jugadores muy físicos que pueden jugar de una forma muy organizada, es lo que hemos analizado, son un buen equipo. Perdieron contra España 7 a 0. Sin embargo, el equipo tico lo va a dar todo este domingo”, afirmó el seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu.

Su criterio es que los ticos se están recuperando y tienen determinación. Así que este nuevo partido es una posibilidad para intentar lavarse la cara. Más detalles los encontrará aquí.