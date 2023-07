Comité Ejecutivo de Fedefútbol desconoce ‘letra menuda’ del contrato de Luis Fernando Suárez

El vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Sergio Hidalgo corroboró lo dicho por Freddy Campos: este miércoles habrá sesión para hablar sobre Luis Fernando Suárez.

Indicó que revisarán varios puntos, entre los que está “analizar el contrato de Suárez”.

Como presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo acudió al lanzamiento del Torneo de Copa. Ahí atendió a los medios de comunicación y apuntó que ellos como miembros del Comité Ejecutivo desconocen si es cierto que si despiden al entrenador, también deberían pagarle hasta a su representante.

“Eso es la letra menuda que vamos a revisar mañana (este miércoles) del contrato de Suárez”, expresó el federativo.

- ¿En la sesión de este miércoles del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol se evaluará el futuro de Luis Fernando Suárez?

- Hay sesión ordinaria del Comité Ejecutivo y vamos a revisar varios puntos, entre esos está analizar el contrato de Suárez. Entonces, vamos a tener una sesión normal, enfocados en el contrato de Suárez.

- Se habla mucho de ese contrato. ¿Cuando ustedes aceptaron conocían la cláusula de salida y todos los detalles del contrato, porque ahora ustedes están quedando como responsables de la situación que vivimos?

- Somos responsables de la renovación de Suárez y de la contratación de Suárez también. Así como somos responsables de que se fuera al Mundial, también somos responsables en el contrato de Suárez. Lo del contrato de Suárez fue un acuerdo del Comité Ejecutivo, de darle la potestad al presidente de que fuera a negociar con Suárez. Y el contrato se aprobó y se votó unánimemente.

- ¿Por qué se le dio esa potestad al presidente?

- No es potestad.

- ¿Pero usted lo acaba de decir?

- Lo que se hace es que se nombra una comisión para que vaya a negociar con el profe Suárez, como siempre se ha hecho con todos los contratos, con los patrocinadores y con todo.

- ¿Estuvieron todos de acuerdo en que fueran a negociar?

- Todos estuvimos de acuerdo.

- ¿Qué tan normal o qué tan malo ven ustedes que al agente de Luis Fernando Suárez haya que pagarle también?

- Eso lo desconocemos, eso es la letra menuda que vamos a revisar mañana (este miércoles) del contrato de Suárez.

- ¿Cómo van a desconocer la letra menuda del contrato millonario del técnico? ¿Cómo aceptan algo de lo que no conocen los detalles?

- Eso es lo que vamos a analizar, porque realmente, como les digo, tomamos un acuerdo de que una comisión, el presidente y el departamento legal terminen de finiquitar el contrato. Nosotros vemos lo macro. El salario y la cláusula de rescisión, ya todos los contratos de la Federación, durante años, se manejan de esa forma.

- ¿Cometieron un error enorme porque como dirigentes fallaron por completo?

- Yo siempre he reconocido mis errores, hoy no sé si he cometido un error con lo de Suárez o no, pero siempre he reconocido mis errores públicamente y cuando me equivoco. Lo he dicho públicamente.

- ¿Les queda de aprendizaje fijarse en la letra menuda?

- Es que eso no nos corresponde a los directivos, eso le corresponde a la parte administrativa también y a las personas que se nombren para terminar de negociar un contrato, porque si nos vamos a meter de lleno en todos los contratos en la Federación.

“Porque no es solo el de Suárez, hay miles de contratos, de patrocinadores y de partes de cuerpos técnicos, de preparadores físicos y todo eso, que hay un departamento que lo ve y lo analiza.

“Nosotros no estamos tiempo completo en la Federación para revisar esa letra menuda que siempre se dice. Para eso hay un departamento legal y la secretaría general, con las personas que se deleguen para que hagan ese tipo de contratos”.

- ¿El contrato de Claudio Vivas se manejó de la misma forma?

- Igual, como le digo, se toma un acuerdo del Comité Ejecutivo, se ve lo macro y se pasa al departamento legal.

- ¿Cómo tomó que Rodolfo Villalobos dijera que le gran error de su gestión fue aceptar estar con este Comité Ejecutivo?

- No sé, es una opinión de él. Mi opinión es que hoy tenemos un miembro de FIFA que es algo muy importante para el fútbol nacional y fue a raíz de que él quedó electo hace cuatro años. Si no se hubiera dado así, hoy no fuera miembro de FIFA. Y como lo he dicho, no veamos a Rodolfo Villalobos, sino veamos a un costarricense que está en el máximo órgano que es en el Consejo de FIFA, que es más importante.

- ¿Cómo es la relación de ustedes con Rodolfo Villalobos?

- Normal de un Comité Ejecutivo. Tenemos discusiones con Rodolfo, con Orlando Moreira, con Juan Carlos Rojas. Cada uno tenemos nuestra posición, pero es una relación normal de un Comité Ejecutivo. Yo ya tengo varios años y ha sido normal, como los anteriores.

- Son once personas con voz y voto. ¿Para la sesión de este miércoles, cuál es su posición con respecto al técnico?

- Tomar una decisión colegiada, siempre he sido sobre esa línea y el día que se contrató a Suárez fue colegiado y el día que si se va a tomar otra decisión con el profe Suárez, va a ser colegiada. Yo estoy enfocado siempre en lo que le convenga al fútbol nacional y no una posición de Sergio Hidalgo. Yo puedo tener una posición, pero la decisión debe de ser colegiada en un Comité Ejecutivo.

- ¿Se puede mantener a un técnico con resultados tan malos como los de Suárez?

- Vamos a ver qué decide la mayoría del Comité Ejecutivo.

- Rodolfo Villalobos dijo en Estados Unidos que van a analizar el tema, pero que él recomendaría que no sea este Comité Ejecutivo que lo haga, sino el próximo. ¿Por qué vuelve entonces a verse el tema de Suárez?

- Para mí este Comité Ejecutivo es el que tiene que tomar una decisión, que continúe o que no continúe, pero es este Comité Ejecutivo. Ya el otro, tendrá que tomar sus decisiones, pero hasta el 31 de agosto estamos vigentes, somos los responsables y los que tenemos que tomar las decisiones.

- ¿Quién negocia los fogueos para lo que sigue?

- Es que la Federación tiene una estructura ya. Está el director de selecciones que es Diego Brenes y ahora está Claudio Vivas. Ellos son a los que les corresponde. Nosotros somos administradores, los miembros de las directivas y del Comité Ejecutivo somos administradores, pero tenemos que tener gente en la parte deportiva.

“Hoy tenemos a Claudio Vivas en la parte administrativa está Diego Brenes. Ellos son los que tienen que manejar todo eso. Nosotros somos los que tomamos decisiones según lo que nos presentan ellos”.

- Freddy Campos dice que si le tocara una reelección del Comité Ejecutivo, no lo tomaría porque siente que fracasó y que todos han fracaso. ¿Usted a nivel personal estaría anuente a seguir si lo toman en cuenta?

- Mi función en el Comité Ejecutivo es como presidente de la Liga de Ascenso y creo que la Liga de Ascenso tiene que estar presente siempre en el Comité Ejecutivo. No sé si seré yo, o si será otro miembro del Comité Director de la Liga de Ascenso, pero más allá de eso, Freddy es presidente de un club.

“Yo soy presidente de una liga y hay que proteger a 18 clubes y para eso, tiene que estar gente del Comité Director en el próximo Comité Ejecutivo, porque es muy importante para el fútbol nacional. Hoy lo que están viendo de una Liga de Ascenso, de un Liberia con toda la estructura que está llegando a Primera, es parte de que hay miembros que están en la Fedefútbol”.

- ¿Qué opina de que la Unafut votará en bloque?

- Buenísimo, eso es lo que queremos. Mi posición es que hagamos una papeleta en consenso. En las últimas dos elecciones de la Liga de Ascenso lo hemos hecho por consenso y ojalá que los asambleístas de la Federación tomen conciencia y tengamos una papeleta de consenso, que es lo que le corresponde al fútbol nacional.

- ¿A cuántas plazas aspira la Liga de Ascenso en el nuevo Comité Ejecutivo?

- Nosotros no aspiramos ni a una, ni a dos, ni a cinco. Eso son negociaciones que se dan. Lo que sí he pedido como presidente de la Liga de Ascenso y miembro del Comité Ejecutivo es que sea una papeleta de consenso, para que la Federación no tenga que sufrir más una elección como las últimas que hemos tenido.

- ¿Usted considera esta gestión como un fracaso?

- Es que ha habido aciertos y desaciertos. Fuimos a un Mundial y hemos fracasado en selecciones menores. Si nos ponemos a detallar, claro que hemos fracaso, pero también hemos tenido aciertos.

- ¿Cuándo se da cuenta usted y se enteran los demás integrantes del Comité Ejecutivo que hay que pagarle al agente de Luis Fernando Suárez y cómo se lo toma, si es normal o anormal?

- Es que como le repito, esa parte no la hemos visto y la veremos este miércoles. Los fiscales tienen el contrato y vamos a analizar el contrato a fondo.

- Hay mucha especulación del monto de la cláusula sumando todo. ¿Cuánto dinero hay que pagar para la salida de Suárez?

- Vamos a analizarlo este miércoles.

- ¿Pero ese monto no es letra menuda, no lo conoce?

- Nosotros, la disposición que se dio es que si eran tres meses o seis meses. Aprobamos que eran seis meses. Esos son temas que se manejan muy administrativamente.

“Nosotros tomamos decisiones macro. No podemos estar ahí que si le faltó una coma o un dólar menos o un dólar más. Vemos y aprobamos lo macro del contrato de cualquier contrato en la Federación”.

- ¿Hay dinero para pagarlo?

- Eso es un tema que tenemos que ver este miércoles. Vamos a analizar cómo están las finanzas. Cada miembro tiene sus responsabilidades y en eso vamos a trabajar este miércoles.

- ¿Es un monto cercano a lo que se ha hablado?

- Es más o menos lo que se ha hablado en la prensa.

- ¿Cómo está la situación económica de la Federación para cubrir este gasto?

- En los últimos años ha estado dura, pero como le digo, el monto puede decir lo que quiera, pero es una negociación.

- ¿Se puede llegar a un acuerdo?

- Exactamente, como a la hora de contratarlo igual. Si el Comité Ejecutivo colegiadamente dice que va a llegar a un acuerdo con él, sería una negociación.

- ¿Ya tiene a alguien en mente para representar a la Liga de Ascenso en el nuevo Comité Ejecutivo en caso de no ser usted?

- Sí, hay tres o cuatro miembros que están en toda la capacidad para ir al Comité Ejecutivo. Por ahí está Eladio Carranza que está actualmente, Víctor Rizo, Alexánder Chacón, Eduardo Fonseca y Félix Montoya, hay mucha gente que puede representar muy bien a la Liga de Ascenso.