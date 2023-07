Dirigente de Fedefútbol: ‘Hemos fracasado y si uno ya fracasó, hágase a un lado’

Después de que la Selección de Costa Rica fracasó una vez más en la Copa Oro y que la continuidad o no de Luis Fernando Suárez radica en si hay cómo pagarle la cláusula de salida, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tendrá una sesión que probablemente se extienda por horas.

Será la primera vez en la que estén en esa ‘encerrona’ todos los integrantes del Ejecutivo, luego de que el propio Rodolfo Villalobos afirmó en rueda de prensa que se arrepiente de haber tenido ese Comité que fue electo en 2019.

Freddy Campos, quien ejerce el cargo de director en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol confirmó que este miércoles se hablará del tema de Luis Fernando Suárez.

No quiso exteriorizar cuál es su posición, pero lo que tiene muy claro es que si a él le piden que continúe en el próximo directorio, diría que no por una simple razón: “Hemos fracasado y si uno ya fracasó, hágase a un lado”.

- ¿Cómo se plantean todo para el futuro de la Selección y del fútbol nacional?

- Es un tema que tenemos reunión en el Comité Ejecutivo. Después de la reunión que será amplia con la prensa y las personas encargadas, del departamento de prensa de nosotros en la Federación. Para nadie es un secreto, estamos en una crisis tremenda en el fútbol nacional.

“A partir de ahora, cualquier movimiento que se haga, no esperemos resultados de la noche a la mañana. Es muy difícil la situación del fútbol, porque ha costado mucho.

“Con ciertas generaciones ha costado muchísimo y siento que esto no se va a remediar de la noche a la mañana, independientemente de si hay nuevo técnico. Sea quien sea, hay que tener paciencia, para poder avanzar, como lo están haciendo varias selecciones del área”.

- ¿El tema de Luis Fernando Suárez está en carpeta para esta sesión?

- Eso lo veremos mañana (este miércoles), es una situación que hay que analizarla fríamente, con toda la seriedad del caso. No es quitar a Luis Fernando por quitarlo, no es de traer a fulano por traerlo. No, no... Es una situación que hay que analizarla muy bien. No se puede tomar una decisión de la noche a la mañana. Nosotros tuvimos una reunión en media Copa Oro.

“Sin embargo, dimos el tiempo esperando que terminara el torneo para analizarlo más fríamente”.

- ¿Usted está de acuerdo en su continuidad?

- Este miércoles daré mi posición en el Comité Ejecutivo, en este momento no puedo darla, porque primero tengo que dársela a mis compañeros por respeto a ellos.

- La liga menor es un tema que ha complicado al fútbol nacional en los últimos tiempos. ¿Usted ve que el descalabro que estamos viviendo empieza desde ahí?

- Mire, cuando haya una inversión de todos los clubes de Primera y Segunda División en la liga menor y haya un programa en el cual podamos capacitar a entrenadores de diferentes comunidades, principalmente en la zona rural, ahí es donde creo que puede estar la solución del fútbol de Costa Rica.

“Pero si no nos preocupamos por capacitar a entrenadores de la zona rural, que en la liga menor haya gente capacitada ahí, empezaríamos a solucionar esto. Si no, va a ser muy difícil. Aquí podemos culpar a quien sea, pero si no ponemos los pies sobre la tierra y le ponemos el dedo a la llaga, no vamos a hacer nada y vamos a seguir en lo mismo”.

- Rodolfo Villalobos dijo que uno de sus peores errores fue haber elegido este Comité Ejecutivo. ¿Qué piensa?

- Rodolfo puede decir eso, yo estoy tranquilo. La verdad que no me siento aludido, me siento satisfecho del trabajo que yo he hecho. Ya presenté un informe de los últimos ocho años que he estado en la Federación, porque es un informe de la Comisión que yo presido y en cualquier momento se los puedo facilitar.

“Yo soy de fútbol y yo sé la responsabilidad que he tenido en el Comité Ejecutivo, independientemente de lo que haya pasado, sé la responsabilidad que tenemos y si hay culpables en el Comité Ejecutivo, lo somos todos”.

- ¿A qué hora es la sesión?

- Es a las 9 a. m., si Dios quiere.

- ¿Se va a extender todo el día seguramente?

- Sí, probablemente, porque como repito, no es una situación que la vamos a ver así, de la noche a la mañana. Va a ser una reunión muy importante, muy inteligente. No podemos ir ahí a hacer cosas al calor del ambiente. Tenemos que tranquilizarnos, tenemos que ver las cosas bien y si el profe no continúa, bueno, no continúa. Y al que venga hay que apoyarlo, pero nada hacemos con ver qué cabeza rueda, no. Tenemos que ver muchas cosas. No es solo quitar al técnico.

“Hay muchísimas cosas de fondo que tenemos que trabajar, la capacitación de los equipos menores. Hace cuánto no vamos a un Mundial. Y otra cosa, con los equipos de Primera División nos cuesta ya pasar de Centroamérica. ¿De dónde coge la materia prima la Federación, es de los equipos? El problema no es solo del técnico”.

- Si le ofrecieran seguir en el Comité Ejecutivo, al ver todo lo que ha pasado, ¿continuaría?

- Le voy a ser muy sincero, hemos fracasado y si uno ya fracasó, hágase a un lado y que venga gente nueva. Yo creo que al Comité Ejecutivo tiene que venir gente nueva, gente con nuevas ideas. Esto lo pienso yo, si yo tuviera la oportunidad de una reelección, tenga plena seguridad de que por la mente ni me ha pasado, ni lo haría.

“Ya estos cuatro años fueron muy duros y yo quiero perjudicar al fútbol. Yo amo al fútbol y no quiero perjudicarlo poniendo mi nombre. Siento yo que he hecho las cosas de la mejor forma, pero estoy metido en el mismo grupo, en el mismo saco. No es solo Rodolfo Villalobos, somos todos”.

- ¿Qué se ha dejado de hacer?

Muchas cosas y lo más importante es fortalecer la liga menor, es capacitar a las personas y es que quien tenga una academia debe estar inscrito en la Federación Costarricense de Fútbol, porque se está dando como negocio, que una persona agarra, alquila una cancha y dice que es profesor para los chiquillos y de eso vive. Desde ahí empezamos mal.

“Yo espero que en quince días quede aprobado, porque ya se presentó el borrador al Comité Ejecutivo y es que estas personas que están inscritas en la Federación tienen que reunir todos los requisitos. Y aparte de eso, la Federación tiene que invertir en ellos, en capacitaciones. Si no lo hacemos, vamos a seguir dando pasos de ciego. Así de claro”.

- ¿Qué opina de la cláusula de $500.000 para el cuerpo técnico? ¿Es eso lo que los hace pensar en la continuidad del técnico?

- Con todo respeto, eso lo vemos este miércoles. Yo siempre he sido muy abierto con la prensa, pero necesito que me entiendan, por respeto a mis compañeros, eso lo vemos en la sesión y ahí vamos a estar analizando.

“No crean que uno está tranquilo, no crean que uno está contento. Yo tengo muchos años de estar en el fútbol y nunca he recibido tantas ofensas como ahora. Yo no puedo ir a ver un partido de la Selección a ningún restaurante, tengo que quedarme en mi casa, porque ya lo ven a uno como que si uno fuera un ladrón, como que si uno fuera un maleante y las cosas no son así.

“Cómo es posible que hayan dicho que pasarían hasta las fotos de nosotros para que se dieran cuenta de quiénes somos los miembros del Comité Ejecutivo. ¿Usted cree que eso es bonito? Uno tiene familia. Yo creo que esto no hay que llevarlo al extremo.

“Está bien, no ha trabajado bien la Federación, está bien, lo aceptamos, pero no generalicemos. Yo soy una persona que me gusta compartir y nunca he tenido problemas con nadie en mi vida, pero viera qué mal se siente uno cuando llega y esto se da porque a veces se informan cosas que no son.

“Se dice que Freddy Campos anda por aquí, por allá, haciendo esto y lo otro y ya sufre mi hija, sufre mi madre, sufre todo mundo. Y no puedo ir a ver un partido a ningún lado, porque la gente se le viene a uno encima como si uno fuera un maleante”.