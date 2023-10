Claudio Vivas confirmó que Guillermo Barros Schelotto dijo ‘no’ a la Selección de Costa Rica

Claudio Vivas aseguró que apenas conoció la respuesta de Guillermo Barros Schelotto activó otros contactos. Y para él, no hay plan B. Todos sus candidatos son plan A, incluidos técnicos nacionales. (Albert Marín)

La Selección Sub-23 de Costa Rica empató 2-2 contra su similar de Colombia, pero era muy claro que más allá de lo que fue ese ensayo, muchas de las consultas al técnico interino y director de Selecciones Nacionales Claudio Vivas se enfocarían en la respuesta de Guillermo Barros Schelotto y lo que pasará ahora con la búsqueda de quién será el técnico de la Selección Mayor.

- ¿Qué actualización tiene sobre el próximo técnico de la Selección de Costa Rica? ¿Eso se avecina pronto?

Guillermo Barros Schelotto contestó que hasta enero de 2024 no va a tomar esta posibilidad de dirigir a Costa Rica. A lo mejor mañana o pasado arregla con cualquier equipo, pero la realidad es que me respondieron que hasta enero no podían asumir el compromiso con Costa Rica y por lo tanto, queda descartado por el momento.

“Digo por el momento, porque yo espero resolver esto del técnico la semana entrante. A pesar de ser fin de semana yo he establecido contactos con otros entrenadores.

“El lunes y el martes espero reunirme con el presidente y con el Comité Ejecutivo para hacer un balance de todo lo que yo hice en estos tres días a partir de la respuesta de Guillermo. Esperemos que la próxima semana tengamos un avance un poco más cercano para esa contratación que todos deseamos y que queremos”.

- ¿El 28 de octubre sería el límite para que usted asuma la fecha FIFA de noviembre, tomando en cuenta la convocatoria?

- Lo que vamos a hacer es asegurarnos a los jugadores legionarios con una lista preliminar. Esa lista preliminar ustedes (periodistas) normalmente nunca la saben, porque lo que se hace es un reaseguro a los equipos europeos, MLS y de diferentes lugares del mundo, como en Arabia con Óscar Duarte, en Colombia con Juan Pablo Vargas, es un reaseguro.

“Después de ahí tenemos más tiempo para anunciar la lista tres o cuatro días antes de la convocatoria final, porque ahí se vincula el fútbol local con el fútbol internacional.

“Lo que tenemos que hacer es asegurarnos esos 27 nombres y después sobre esos nombres saldrá la lista de 23 o 25 jugadores que vamos a necesitar para jugar en noviembre, vinculados con jugadores locales, siempre y cuando tengan nivel, tengan participación, tengan presente, tengan líneas de sucesión y sobre todo un buen presente futbolístico y un pasado inmediato”.

- ¿Para cuándo le gustaría ver su proyecto posicionado en la Selección?

La idea de todo esto era que el 1.° de octubre ya estuviera el técnico trabajando, que pudiera observar este partido. Me gustaría la semana entrante avanzar de manera tal que se pueda finiquitar ese nombre que tanto están buscando ustedes y nosotros mismos y también esperar del otro lado una respuesta afirmativa para poder hacerse cargo de este lindo proyecto.

“Quedó demostrado que tenemos variantes, tenemos jugadores y tenemos jugadores que nos pueden dar cosas a un mediano y largo plazo que es lo que estamos buscando en este tipo de partidos, sin haber perdido la fecha FIFA y aprovechar esto para encontrar jugadores que puedan asegurarse en diferentes compromisos a nivel de Selección Nacional”.

- No pareciera que hay un mensaje positivo por parte de Ignacio Ambriz que tiene equipo igual que Antonio Mohamed y Guillermo Barros Schelotto dijo que gracias, pero no gracias. ¿Se aplicaría el plan B, que sería Jeaustin Campos o el otro técnico del ámbito nacional que se menciona que es Andrés Carevic?

- Lo que pasa es que hay algunos que no te los voy a decir. Hay algunos tapados que no son plan B, son plan A. Salieron a la luz algunos nombres, de los cuales, ustedes (periodistas) hicieron un gran trabajo porque siempre profundizan sobre los nombres y encuentran esa información, pero hay entrenadores que solamente los estoy manejando yo y ni siquiera se lo he informado al Comité Ejecutivo ni la presidente.

“Evidentemente, los entrenadores nacionales no han perdido la posibilidad, pero estamos en vísperas de poder resolverlo y estamos en vísperas de poder solucionarlo. Se ha hecho un poco largo y yo repito lo que dije el otro día. Me gusta recibir del otro lado el sí o el no.

“Nuestra camiseta, nuestro país no merece a lo mejor dejarlo en una espera. Me parece que Costa Rica tiene con qué, tiene material, tiene una gran estructura, tiene presupuesto, tiene gente trabajando permanentemente por el bien de la Selección y eso es muy importante para que quien venga, sea de acá o de afuera, tenga la posibilidad de hacer un gran trabajo.

“Sobre todo porque tiene el respaldo de todos nosotros, tiene un trabajo adelantado, tiene trabajo encarado y me parece que así como Guillermo me lo hizo saber, yo espero tener del otro lado esa respuesta para poder dar por terminadas algunas negociaciones que a lo mejor uno está haciendo con esperanza y no la está concretando”.

- ¿Le preocupa por lo que se juega en noviembre que el técnico no pueda estar para esas fechas?

- Mirá, es una preocupación porque evidentemente para poder hacer un buen trabajo a nivel deportivo, nacional y estructural se necesita un director deportivo que esté activo en varios lugares. Yo soy un director deportivo activo, no me escondo, no estoy encerrado en una oficina, entonces particularmente mi tranquilidad será cuando haya un director técnico y un cuerpo técnico que esté haciendo el trabajo que mucha gente que está ayudando y resolviendo.

“El trabajo va a continuar, nosotros tenemos una secretaría técnica que para cualquier entrenador es un lujo. Hoy hay siete personas trabajando permanentemente para que no se nos escape ningún detalle. Fundamentalmente mi intranquilidad es la de todos ustedes, la del pueblo costarricense, la del Comité Ejecutivo y la nuestra es no tener a la persona asignada.

“Esperemos que en el transcurso de los días y las horas vayamos avanzando y podamos ir finiquitando ese nombre propio de prestigio, de nivel, que esté a la altura de la Selección para poder dirigir al equipo en los episodios de noviembre, que evidentemente ya de a poco se van aproximando las posibilidades de saber quiénes son los rivales.

“Es más, a esas siete personas ya les dije que el martes, terminado el partido nuestro, empecemos el otro día a hacer el análisis del rival, a partir de la fecha FIFA de marzo. Serán nueve partidos para analizar, para que el entrenador y el cuerpo técnico tengan todo avanzado”.

- ¿Cómo trabajar este proceso de cara a la Selección Mayor?

- No hay que ponerle título de Sub-23, fue un partido vibrante. Nosotros en el primer tiempo empezamos mejor que ellos y hubo un bache donde no podíamos establecer las asociaciones del rival. Hicimos un cambio táctico posicional y mejoramos un poco. En el segundo tiempo fue trascendental y me parece que lo que hay que valorar no es la categoría de los jugadores en cuanto a la edad, sino el rival, el escenario, el partido, la alta intensidad a la que se jugó.

“Lo que hay que celebrar es el resultado no, porque yo celebro solo cuando gano, pero es que hay futuro. Antes decíamos que no teníamos jugadores en tal puesto o en otro. Más allá de unos errores que uno puede cometer porque los chicos son humanos y es cierto que hay jugadores que han pasado por Selección Mayor, lo importante es que puedan sumar minutos.

“Que se puedan vincular con aquellos que no tienen la edad del partido, pero eso es lo más importante, están siendo observados desde el 14 de julio que nosotros tomamos el compromiso de entregar un informe y estar al día con esa situación. Costa Rica tiene con qué y en eso estamos. Esperemos que sigan participando en sus equipos y en este caso en particular prepararnos para el martes”.