May the 4th: Vea cómo celebran los fans de ‘Star Wars’ en el Cómic Con Costa Rica

Al ritmo de la marcha imperial, los fanáticos de Star Wars se abrieron paso en el Cómic Con Costa Rica. Tienen un espacio que los transporta a las películas, ambientado por la Legión 501, donde brillan los sables de luz y las réplicas de queridos personajes como R2-D2.

Como es costumbre, cada 4 de mayo, los seguidores preparan sus mejores atuendos y cosplays para el May the 4th (fecha que coincide con la frase May the Force be with You). Por ello, es común toparse con Darth Vader, Luke Skywalker, Yoda y, especialmente, numerosos soldados Stormtroopers.

LEA MÁS: ¿Va para la Comic Con 2024? Vea aquí horarios, actividades y los invitados del gran evento

Los fanáticos de Star Wars se reúnen en todo el Cómic Con para celebrar el May the 4th

Este día está repleto de felicidad. Ha sido la oportunidad perfecta para el reencuentro de amistades, que se topan en cada una de estas convenciones, donde celebran la ciencia ficción, el animé y el mundo de los cómics.

A continuación, le dejamos algunas fotografías que capturan la alegría de los fanáticos de Star Wars, quienes lucen con orgullo sus vestimentas y aprovechan para admirar los droides y armaduras de soldados que aparecen en las películas.

LEA MÁS: Ubisoft anuncia cuándo saldrá ‘Star Wars Outlaws’

R2-RD es una de las piezas más llamativas en el sector de Legión 501 en el Cómic Con Costa Rica. Los fanáticos posan para tomarse fotos con él.

En el Cómic Con se encuentran todo tipo de personajes. En la foto, un fanático que se vistió como un soldado de las sombras.

Los cascos de los Stormtroopers hacen referencia a la gran mayoría de las películas de 'Star Wars'. La primera de ellas se publicó en 1977 y continúa ganando seguidores a lo largo del mundo.

Múltiples droides BB-9E están en exhibición en el Centro de Convenciones.

Los mayores fanáticos de Star Wars compraron entradas para ambos días del Cómic Con Costa Rica. A lo largo de estos días, caminarán por los pasillos con armaduras de los Stormtroopers.