Costa Rica vs. Colombia en vivo: Oportunidad para el relevo generacional en Selección Nacional

En vista de que la Federación Costarricense de Fútbol no pudo conseguir amistosos para la Selección Mayor para octubre, este sábado 14 de octubre será el primer examen de la Selección Sub-23 de Costa Rica, que se enfrentará a su similar de Colombia, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa. El segundo juego entre ellos será el martes, en el Estadio Fello Meza.

Con Brandon Aguilera y Guillermo Villalobos como capitanes de la ‘Sele’ Sub-23, este grupo carga con la estafeta de la esperanza para lo que viene, luego de que el relevo generacional está puesto en marcha en la Selección.

Pero no deja de inquietar que mientras que la Selección Mayor de Costa Rica se quedó sin fogueos en esta fecha FIFA, México, Estados Unidos y Canadá sí se miden ante potencias.

Este sábado Estados Unidos se enfrentó a Alemania (15 en ranquin FIFA) y cayó 1-3. El próximo martes, los de las barras y las estrellas jugarán contra Ghana (60 del ranquin).

México se foguea este sábado en Charlotte frente a Ghana y el próximo martes 17 de octubre lo hará contra Alemania en Filadelfia.

Además, Canadá jugó el viernes contra Japón (19 del ranquin FIFA) y perdió 4-1.

La Selección Sub-23 de Costa Rica se foguea este sábado contra la Selección Sub-23 de Colombia. El partido es en el Estadio Ricardo Saprissa. (Jose Cordero)

Así piensan Claudio Vivas y Brandon Aguilera Copiado!

La Selección Sub 23 enfrentará este sábado a Colombia en el primero de los dos partidos amistosos y el entrenador interino Claudio Vivas confirmó desde la víspera algunos detalles alrededor del equipo.

Alexandre Lezcano será el guardameta titular ante los cafeteros, mientras que Brandon Aguilera y Guillermo Villalobos serán los capitanes del grupo de 22 futbolistas convocados para este doble reto.

Vivas y Aguilera comparecieron el viernes al mediodía a la conferencia de prensa previa a este compromiso, programado para las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Necesitamos generar una línea de sucesión importante para lo que sigue”, explicó el técnico argentino en referencia al actual camino de selecciones que incluye la posibilidad de ir a la Copa América y las eliminatorias mundialistas.

Vivas, quien es el Director Deportivo de la Federación, también se refirió al proceso de elección del nuevo técnico de la Mayor. Según explicó, la idea es que pueda estar para la Fecha FIFA de mediados de noviembre.

El timonel destacó la posibilidad de jugar con un equipo como Colombia. “Vimos su último partido ante México, tienen buena contextura física y un buen biotipo. Vamos a enfrentar una gran selección pero nuestros jugadores llegan bien preparados, hemos hecho seis entrenamientos en cinco días”.

También explicó que Carlos Mora solo estará convocado para el primer compromiso, según se conversó en su momento con el club, Alajuelense.

Por su parte, Brandon Aguilera se refirió al proceso de evolución en su carrera que le permite ahora asumir la banda de capitán.

“Yo creo que futbolística y físicamente me siento bien, he estado entrenando con el primer equipo en Inglaterra, he hecho muy bien las cosas y me siento contento en el momento que estoy viviendo”, afirmó.

El volante del Nottingham Forest inglés añadió: “Me siento con experiencia, no solo como futbolista sino como persona, jugar en el exterior lo hace crecer y madurar mediante las situaciones que a uno le toca vivir como jugador.

”Intento ser un ejemplo, ayudar a mis compañeros, los minutos de juego son los que le dan el ritmo de juego a uno para poder llegar a disputar de la mejor manera”, agregó.

El segundo compromiso ante los colombianos será el próximo martes a las 5 p. m., en el Estadio Fello Meza. Las entradas para ambos compromisos están a la venta en Specialticket.com con precios muy accesibles, ₡5.000 colones en sol (2×1) y ₡6.000 para platea y sombra.

