Amelia Valverde: ‘Queremos ver una Costa Rica muy agresiva y muy clara en lo que quiere en el juego’

Amelia Valverde confía en que este jueves, la Selección Femenina tomará las riendas del partido desde el minuto uno. (Prensa Fedefútbol)

Luego de dos años sin partidos oficiales, la Selección Femenina de Costa Rica empezará este jueves, a las 7 p. m., el peregrinaje hacia el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

El gran sueño de las ticas es apoderarse de una de las cuatro plazas directas de la Concacaf para esta cita planetaria y para eso es importante iniciar con el pie derecho, cuando la Sele Femenina reciba a San Cristóbal y Nieves.

Amelia Valverde entrenó las últimas seis semanas a tiempo completo con las futbolistas que militan en el campeonato local, y en estos días incorporó a seis legionarias que viajaron desde países como México, Francia y España para apuntalar el sueño mundialista.

Ellas quieren sentir el respaldo de la afición en las gradas y todavía hay entradas disponibles para este debut en la eliminatoria mundialista. Los boletos pueden conseguir exclusivamente en la plataforma digital Specialticket.net, con un valor de ¢5.000.

Valverde aseguró este miércoles en conferencia de prensa que para este debut en la eliminatoria pretende “ver una Costa Rica muy agresiva”.

¿Qué quiere ver del equipo este jueves tomando en cuenta que clasifica solo una selección por grupo y cuál es el rival más fuerte?

Lo primero que queremos ver como cuerpo técnico es poder poder de manifiesto todo lo que hemos trabajado durante este tiempo, que estos tres días donde hemos podido tener al equipo de manera completa hayan sido bastante productivos para manifestar la idea como tal y queremos ver una Costa Rica muy agresiva y muy clara en lo que quiere en el juego.

Estamos muy claras de que cada partido va a ser diferente y no categorizamos a ninguna selección mejor que otra. Cada una tiene sus características y por ende nos da la responsabilidad de tener muy claro que todos los partidos vamos con la misma responsabilidad de hacer un buen juego.

No me atrevería a decir que el rival más importante es este jueves en primera instancia, porque le debemos respeto a los otros tres, así como respeto al mismo San Kitts, tiene sus características y para nosotros cada partido es diferente con exactamente la misma responsabilidad.

¿Ya tiene claro quién será la guardameta?

El tema de la portería ha sido muy grato. A través de los últimos dos años competitivos que fueron 2019 y 2021, porque lamentablemente en 2020 no tuvimos participación, yo creo que tenemos muchas valoraciones de las muchachas. Para este jueves tomaremos la decisión.

Las tres han trabajado de buena forma, Daniela (Solera) en su club con algunas condicionantes y Noelia (Bermúdez) y Priscilla (Tapia) han venido haciendo un trabajo en las últimas seis semanas tan bueno como lo ha hecho el resto del grupo. La verdad es que tendremos que tomar la decisión y este jueves podrán ver quién es la titular.

¿Le gusta rotar la portería?

A partir de este jueves empieza la valoración del partido del domingo donde tomaremos la decisión si continúa la que sale este jueves o si habrá algún cambio para el domingo.

¿Qué hace falta para este primer compromiso, a qué le ha dado prioridad?

Hemos priorizado el análisis de los primeros diez partidos del año anterior, intentamos ser muy minuciosos tanto en lo que nos pasó, tanto en los partidos en los que los resultados no fueron muy positivos como en los partidos en los que tuvimos un buen desenvolvimiento.

Hemos analizado de manera detallada al rival, basados en lo que consideramos tanto en la parte física como en la técnico - táctica como una demanda o una necesidad para mejorar.

Esperamos tener una Selección muy atenta en los momentos puntuales del juego donde creemos que hemos debido mejorar. Esperamos una Selección con mucha dinámica, muy agresiva y sobre todo poner de manifiesto todo lo que hemos hecho en estas semanas.

Han podido entrenar más de lo usual. ¿Cuál es la fortaleza para enfrentar este inicio de eliminatoria?

Yo estoy muy agradecida con la colaboración de la Liga Femenina, con la dirección de selecciones por haber abierto este espacio para la Selección. Por lo general en años anteriores cuando los fogueos o los torneos oficiales no se hacían en fechas FIFA teníamos más tiempo para trabajar, o de manera más continua.

Tenemos dos años y medio de no tener un lapso mayor a una semana de trabajo.

El año pasado para un partido como contra Nicaragua tuvimos solo dos entrenamientos con el equipo completo y así podría mencionar los demás microciclos, es nuestra realidad y es algo a lo que nos tenemos que adaptar, pero en esta ocasión fuimos muy insistentes en la solicitud.

Nos logramos enfocar basados en lo que nos ganamos, que fue el factor tiempo. Nos basamos en la mejora de algunas variables desde el punto de vista físico, que hemos puesto atención. Tenemos los GPS para análisis y lo que queremos en la cancha a partir de la mejora de las cualidades.

Esto es un todo integral, no podemos mejorar una cosa sin otra y dependemos por ende desde el punto de vista psicólogico, físico, técnico, táctico y hemos intentado realmente mejorar tal cual, de manera integral.

¿Qué oportunidad tendrán las jóvenes, o se va a decantar por las futbolistas de más experiencia para estos partidos?

Tenemos en este momento 26 jugadoras a disposición independientemente de su edad, de su experiencia. Son jugadoras que están aquí para optar por un espacio y ya por ser llamadas no se les categoriza por ser más joven o no, se les categoriza por su rendimiento en la cancha, por el seguimiento, si están fuera del país o no y a partir de ahí tomamos decisiones.

Melissa Herrera dijo que en el fútbol femenino se hace mucho con poco. ¿Qué opina de esa aseveración?

Melissa según el recorrido que tiene y la cantidad de años que tiene de estar en la Selección, curiosamente va a cumplir diez años el próximo setiembre de haber debutado, está acostumbrada a que estas muchachas o este grupo en todo este recorrido ha logrado muchas cosas sin tener tantas cosas. Yo creo que por ahí podría andar un poquito la analogía.

A mí me parece que la Selección Femenina en los últimos tres años ha crecido porque la demanda internacional así lo ha llevado. La primera vez que jugamos en una fecha FIFA fue hasta el 2016. Estamos hablando que fue hace seis años.

El año pasado por primera vez en la historia logramos jugar en cinco fechas FIFA de seis que tenía el calendario y ya eso nos hace cambiar y adaptarnos. Nos lleva a que nos estamos acercando a lo que por ejemplo el fútbol masculino tiene como oportunidades desde hace mucho tiempo.

Este grupo de jugadoras se ha acostumbrado a tener que luchar y tener que competir en algunos torneos quizás con no tanto tiempo de preparación, o con los recursos y podría mencionar que el simple hecho, que es una realidad, de que nuestra liga no sea profesional y que la mayoría de jugadoras de la Selección hoy por hoy estén en ella, ya tenemos una desventaja en relación a las jugadoras de nuestra área que sí la tienen.

Entonces, podría pensar que la referencia de Melissa, sin tener la mejor calidad o los mayores recursos como liga, incluso al tener que entrenar temprano, porque tenemos cinco semanas de estar entrenando a las 5 a. m., hemos logrado hacer bastantes cosas.

Es un grupo que se ha categorizado por eso, por ser muy luchador en ese sentido y que la agresividad sea uno de los principales valores y esperemos que se pueda manifestar y ojalá muchas personas se puedan acercar para hacer crecer a este deporte.

Todas tienen presión, ansias, deseos de ejecutar todo. ¿Como directora técnica cómo guía esos factores para que sean efectivos para ganar?

Yo creo que la presión siempre está inmersa en el deporte, más en una situación de estas, cuando es un torneo oficial. Esta Selección tiene exactamente 24 meses de no competir en un partido oficial. Lo miro con mucha responsabilidad, estamos intentando que toda nuestra energía esté enfocada en minimizar esa presión y que podamos tener el mejor desenvolvimiento desde el minuto uno.

Creo que todos vivimos los partidos de manera diferente, hay jugadoras que van a debutar en una eliminatoria a nivel mayor, hay jugadoras que van a jugar su cuarta eliminatoria, entonces hay una manera muy individualizada, pero sí muy claros de que la presión existe, que es parte de, pero también existe la tranquilidad de que hemos trabajado bastante bien y a partir de ahí vamos va intentar hacer un buen partido para ser mejor que el rival este jueves.

¿Cuál es la principal petición que le hace al grupo antes de entrar al campo?

Yo creo que el poner en manifiesto lo que hemos hecho y sobre todo hacer eńfasis en las correcciones de los momentos del juego. El año pasado los fogueos nos dieron mucha información, sobre todo a nivel correctivo que es donde nos hemos enfocado más. Queremos un equipo que desde el minuto uno ojalá pueda tener el control del partido.

La contundencia va a ser otro factor importante, pero que podamos poner y llevar el partido a donde lo queremos llevar, tomando en cuenta que tenemos un rival importante, con características importantes también, pero queremos tener ojalá la mayor cantidad de acciones ofensivas y el control del juego, con toda la madurez que hemos logrado ganar.

Hay seis legionarias. ¿Todas van a ser titulares?

A este momento tenemos una lista de 26 jugadoras, que si bien es cierto las que están en el exterior en este momento se entrenan de una manera diferente por las condiciones que tienen, las vemos como un todo.

Yo creo que el tener la posibilidad de tener jugadoras que han acumulado meses en ligas importantes para nosotros es importantísimo por el plus y por toda la ganancia que nos puede dar como grupo.

La Selección se ve como un todo, son 26 jugadoras que tienen la posibilidad, tomaremos las decisiones que nos corresponda. Así como las jugadoras han estado jugando y preparándose afuera, acá hay jugadoras que han estado trabajando también y que hemos logrado tener el control de todas las variables.

Tomaremos las decisiones que consideremos correspondientes, o mejor para el grupo y para el partido de este jueves. Ya para el domingo será obviamente la valoración y veremos tal cual cuáles puedan ser las opciones. Muy contentas de que cada día tengamos más jugadoras en el extranjero.