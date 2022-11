Álvaro Zamora: el joven de Saprissa que le arranca elogios al Pato López irá a Qatar 2022

Tiene apenas 20 años pero ya vistió la camisa de Alajuelense, Herediano y Saprissa. También llamó la atención de Marcelo Popeye Herrera, fue apadrinado por Vladimir Quesada, cuando era seleccionador nacional menor, y consiguió ser titular con Jeaustin Campos y robarse los elogios de Wílmer Pato López.

Álvaro Zamora es una de las sorpresas de la lista de Luis Fernando Suárez para Qatar 2022, sobre todo porque tuvo su primer torneo con regularidad en este segundo semestre del 2022 y le fue suficiente para ganarse la confianza de Luis Fernando Suárez y ser llevado a la Copa del Mundo, aunque no jugó durante la eliminatoria mundialista.

El futbolista que inició su carrera como jugador de la Liga (el propio Pato López no titubea al afirmar que el cuadro rojinegro debió pelear más por conservarlo), hoy es indiscutible en Saprissa. Tiene un fútbol creativo, atrevido y vistoso.

No es un Jewison Bennette: 100% encarador; sin embargo, posee buen ‘uno contra uno’ y sobre todo desarrolla un fútbol con mucha fineza.

Su técnica siempre ha sido alabada, al punto de que su padre, del mismo nombre, recordó que todo el mundo tenía que ver con el fútbol de su hijo, si bien siempre le costaba avanzar para ser titular o llamado a algún proceso de selección. De hecho, Zamora vio cómo compañeros de su grupo eran tomados en cuenta para primeros equipos; empero, él seguía sin ese chance.

“Álvaro siempre ha tenido ese reto, siempre lo idolatraba todo el mundo, todo el mundo lo apoyaba, pero él siempre se preguntaba por qué le costaba tanto llegar a más”, dijo.

Esa duda provocó que el jugador forjara un carácter distinto; es claro que él vio su primer torneo en la máxima categoría como esa oportunidad dorada para meterse en un Mundial.

De hecho, cuando lo convocaron por primera vez a la Selección Nacional, el futbolista fue con la clara intención de quedarse. A su familia le anunció: ‘si voy, es a mostrarme, no a entrenar nada más’.

Álvaro Zamora, el joven que Alajuelense no evitó que se fuera a Saprissa

Zamora asistió a la gira que hizo la Selección Nacional a Corea del Sur, en donde el combinado patrio jugó ante los surcoreanos y Uzbekistán.

El futbolista desde joven mostraba grandes condiciones deportivas.

“Álvaro era de los jugadores con mejor proyección en liga menor de Alajuelense, porque era espigado con una técnica muy buena, además de una capacidad aeróbica impresionante. Él desde juvenil estaba encima de muchos. Tenía un gran respaldo familiar y él iba encaminado”, recordó Wílmer López.

Si hay un elemento que al jugador le destacan sus cercanos es la ambición. El deportista también ha dejado notar esto.

“Sé que puedo y quiero ser un ídolo de los saprissistas, quiero tratar de sobresalir lo más que pueda en este equipo y seguir demostrando por qué me renovaron”, aseguró el mediocampista en setiembre pasado.

Un jugador que ha sido ejemplo para Álvaro es David Guzmán, quien también debutó con Jeaustin Campos, aunque hace más de 10 años.

De hecho, el propio Guzmán, compañero hoy de Álvaro, le brindó consejos en este primer campeonato. Otra clave para Zamora en estos seis meses de ensueño es la confianza que le ha dado Jeaustin Campos, a quien coloca como uno de los DT’s más importantes de su corta carrera.

“Desde que conocí a Jeaustin (Campos), cuando él vino a entrenar aquí, sabía que era un técnico atrevido. Hablé con David Guzmán a quien Jeaustin hizo debutar y él me dijo lo que lo apoyó al principio y yo sentí que podía tener un golpe de atrevimiento con él y he aprovechado las opciones y los consejos que me brinda”, finalizó.