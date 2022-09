Álvaro Zamora, el joven que Alajuelense no evitó que se fuera a Saprissa

Álvaro Zamora en una práctica de la Selección Nacional en Asia.

Álvaro Zamora siempre destacó. El volante que hoy es una de las sorpresas de la Selección Nacional se acostumbró desde sus seis años a recibir elogios por su forma de jugar al fútbol, al punto que siempre jugaba contra niños de una categoría mayor a la de él.

Sin embargo, aunque todo el mundo veía sus condiciones, Zamora encontró un ‘freno’ que le impedía avanzar como él quería en su carrera deportiva. Siempre le mencionó a su padre, que lleva su mismo nombre: ‘Pá, qué será que yo veo que todos logran debutar rápido o ser titulares y yo todavía no...”.

Don Álvaro lo que hacía era provocarlo para que no se rindiera y por otra parte buscaba también explicaciones, no obstante las respuestas de parte de entrenadores no eran las deseadas: ‘Ya le llegará su turno’, ‘lo llevamos poco a poco’, entre otras.

Zamora llegó a la lista para los fogueos en Asia de la Selección Nacional gracias a su gran arranque de torneo con Saprissa, donde ha sido titular indiscutible. Este oriundo de Belén es el segundo de siete hermanos, donde el que le sigue en talento deportivo es José María, el menor de nueve años.

“Yo creo que el fútbol lo sacó de la familia mía, mi tío Bomba Chaves (qdDg) jugó en Alajuelense”, recordó el padre del futbolista.

“Alvarito desde chiquitito era bola para arriba y bola para abajo. En el 2011 ya él jugaba con Belén, alguien me dijo que lo llevara a la Liga y había 150 niños en la prueba. Entonces fui a hablar con el entrenador y hablamos con Crisanto Ulate, quien trabaja en ese sector en la Liga y me dice: ‘Sáquelo de Belén porque viene para la Liga‘”, agregó.

Ahí el hoy saprissista estuvo seis años y Wílmer López, coordinador de liga menor de la época, rescató las cualidades del joven.

“Álvaro era de los jugadores con mejor proyección en liga menor de Alajuelense, porque era espigado con una técnica muy buena, además una capacidad aeróbica impresionante. Él desde juvenil estaba encima de muchos. Tenía un gran respaldo familiar y él iba encaminado”, enfatizó.

“Él se va de la Liga no porque la Liga no lo quisieran, sino porque le aparece la cuestión de una beca y se va a agarrar esa oportunidad. Cuando él regresó nos faltó pelearlo un poco más. Le puedo decir que no me sorprende lo que está haciendo en la Selección, ya eso se veía venir”, finalizó.

La oportunidad que le aparece a Álvaro es vincularse a una institución educativa que tenía convenio con el Orlando City.

“Siempre le decían que cuando iba a cumplir los 18 para ficharlo, pero se presentó un problema de residencia y tuvo que regresar”, explicó el papá.

Estando en Costa Rica, Rolando Villalobos lo llevó a la Sub-17 de Herediano, no obstante Jewison Bennette (quien dirigía el alto rendimiento florense) lo vio en una práctica y lo pidió para su escuadra.

Con los rojiamarillos estuvo dos campañas, empero cuando iba a renovar contrato surgieron diferencias con lo que el club quería por lo que prefirió abandonar la disciplina del Team. Estando sin equipo, Vladimir Quesada se convirtió en un propulsor de Zamora.

“Vladimir lo llamó a entrenar en la Selección Sub-20, de ahí lo vio Saprissa, Vladimir lo llevó y ahí jugó con el alto y lo mandaron de préstamo a PZ y a Uruguay hasta que ahora Jeaustin Campos lo arropó”, contó.

Con los morados ha hecho una buena campaña. porque ha jugado 922 minutos. Según su padre una de las fortalezas de su hijo además del talento deportivo es la capacidad para aprender y lo educado que es.

“Muy bien portado, pero vea lo curioso que al año y ocho meses tuvo su primera bicicleta pero me pidió que le quitara los rodines sin que pudiera ni hablar, es como muy curioso él”, reflexionó don Álvaro.

A menos de dos meses para el debut mundialista, Álvaro Zamora se metió en la retina de la afición y abrió el debate por su posible inclusión como sorpresa en la lista final a Qatar 2022. Terminó la gira a Asia con buena actuación contra Corea del Sur y una asistencia frente a Uzbekistán.

“Álvaro tiene ese reto, siempre lo idolatraban todo el mundo, todo el mundo lo apoyaba, pero él siempre pensó porque le costó tanto llegar a más. Ahora tiene ese chance y creo que está peleándolo con todo”, concluyó entre risas don Álvaro.