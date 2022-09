¿Aarón Cruz, Leonel Moreira o Patrick Sequeira? Solo hay campo para uno en Qatar 2022

Aarón Cruz jugó con la Selección Nacional en el torneo Liga de Naciones.

Aarón Cruz, Leonel Moreira y Patrick Sequeira se encuentran en una ‘lucha deportiva’ candente por ser el tercer guardavallas del equipo patrio en Qatar 2022. Todo hace indicar que Keylor Navas y Esteban Alvarado, si no sucede nada extraordinario, tienen su lugar en la cita.

Sería la primera después de Italia 90 en que la Selección de Costa Rica no tenga en el Mundial al arquero de Saprissa y al de Alajuelense. Eso sólo sucedió en el verano italiano, después de que el rojinegro Alejandro González renunció a la posibilidad de ir a la Copa.

Actualmente, la competencia es ardua, pero todo parece indicar que al menos uno de los dos grandes clubes archirrivales no verá a su portero en Qatar. Incluso, los dos podrían verse excluidos ante el concurso de Patrick Sequeira.

Aarón tuvo su espacio de juego en la gira a Asia, también Sequeira, mientras que Leonel Moreira fue pieza regular en todo el proceso eliminatorio. Además de que ya fue mundialista en Rusia 2018.

Ante esto, a un mes de que se dé la lista oficial de los futbolistas que afrontarán el Mundial, Luis Fernando Suárez no da pistas de quién ocupará ese tercer lugar; de hecho, sus mensajes en cancha dan a entender que todavía no hay decisión definitiva.

Moreira quedó fuera de los fogueos ante Corea del Sur y Uzbekistán; mientras que Aarón Cruz fue convocado pese a salir de una lesión que lo tiene como suplente del Saprissa.

Erick Lonis, quien fuera el portero titular de Costa Rica en Corea y Japón 2002, no se atrevió a entrar en análisis concretos de los nombres que deberían ir a Qatar; empero, sí aprovechó para destacar el nivel que muestra Costa Rica en el arco.

“Me parece genial la lucha por la portería. Keylor es el titular, pero después no sabemos. Me parece muy bonito que todos los involucrados estén ilusionados y haciendo todo lo posible por estar en la cita”, afirmó.

“Si nos ponemos a hacer memoria, Costa Rica nunca ha tenido problemas con los arqueros para los mundiales. Nosotros somos el país de Concacaf con mejores arqueros; es más, vea que Costa Rica tuvo en algún momento tres porteros en Europa: Esteban Alvarado, Keylor Navas y Patrick Sequeira. Eso quiere decir que producimos excelentes arqueros”, agregó.

Por su parte, Rodrigo Kenton que estuvo a cargo de la Selección Nacional en la ruta a Sudáfrica 2010 estuvo de acuerdo con Lonis, pero en su caso sí se atrevió a considerar que el tercer cupo puede estar entre Patrick Sequeira y Aarón Cruz.

Kenton destacó que Sequeira cuenta con la ventaja de ser un futbolista de proyección, mientras que Cruz demostró en el amistoso que anda con confianza.

“Cruz y Sequeira son una disputa, creo yo. En mi caso, Sequeira sería el elegido, pero con todo el respeto a los demás y sus grandes condiciones. Por muchos factores son Keylor, Alvarado y el tercer puesto, que está rudo”, reflexionó.

Kenton alabó el trabajo que se ha hecho a nivel de liga menor en la portería, situación que hoy se ve reflejada en la alta competencia de la Mayor.

“Yo veo que definitivamente es positivo el hecho de tener este tipo de discusiones en un país tan pequeño como Costa Rica. Se han hecho cosas muy buenas a nivel de porteros; ya eso para Costa Rica dice que hay trabajo desde las categorías menores”, finalizó.

Entre Leonel Moreira, Aarón Cruz y Patrick Sequeira solo el último no tuvo llamados para partidos eliminatorios. Del trío, Moreira fue el que más atajó cuando Keylor Navas no estuvo con el cuadro nacional.

Moreira jugó en 134 minutos; Aarón, por su parte, fue llamado pero actuó.

¿Debería ir el arquero que se ‘comió todo el proceso’ o el que esté en mejor momento?

“Es difícil, porque mucho tiene que ver con el criterio individual del técnico. No es justo que un portero que se come todos los momentos complicados quede fuera, pero tampoco es justo si va y no está en buen nivel. Lo que prevalece es el nivel, si ahora no estoy en buen nivel, pues hay que buscar otro que cumpla con los parámetros del técnico”, respondió Lonis.