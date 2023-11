Yokasta Valle y Seniesa Estrada protagonizan nuevo intercambio de ‘golpes’ fuera del ring

La boxeadora estadounidense Seniesa Estrada, campeona mundial de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no se quedó callada ante las declaraciones de la campeona tica Yokasta Valle, luego de su victoria sobre la mexicana Anabel Ortiz.

El enfrentamiento verbal es solo otro capítulo en la rivalidad entre ambas pugilistas, quienes se han desafiado mutuamente durante varios meses, esperando un enfrentamiento para determinar quién es la mejor.

Valle, quien derrotó por decisión unánime a la azteca el pasado sábado, para retener sus títulos mundiales de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expresó al finalizar la pelea: “A Seniesa Estrada le quiero decir que yo lleno estadios, no teatros”.

Posteriormente, desafió a la estadounidense a aceptar un combate en Costa Rica con la intención de unificar los títulos de las 105 libras y determinar quién es la mejor pugilista de la división, proponiendo que la pelea se realice en el Estadio Nacional, ante 50.000 personas.

Yokasta Valle desafió a Seniesa Estrada. Tomado de Instagram

Seniesa, como era de esperar, no se quedó callada frente a la costarricense. Respondió a las palabras de Yokasta a través del Instagram de supremeboxing, e incluso insinuó que no peleará en Costa Rica.

La estadounidense enumeró cuatro puntos tratando de humillar a la tica: 1. “Ella ganará la mayor bolsa económica de su carrera gracias a mí. 2. Ella ya tiene dos derrotas; yo estoy invicta (25-0). 3. Soy la campeona en línea. 4. Ella vendrá hacia mí. Punto”, escribió Seniesa, quien sugirió que el posible enfrentamiento solo se llevaría a cabo en Estados Unidos.

Yokasta Valle contraataca a Seniesa Estrada

A Yokasta Valle tampoco le tembló el pulso y contraatacó a Estrada sin piedad a través de la página de Instagram supremeboxing.

“Creo que ella es la que se engaña. Tal vez se crea el Canelo. Su nombre es conocido solo por el excelente trabajo de Golden Boy y Óscar de la Hoya, a quienes hoy insulta y trata con desprecio. Esto me dice que es muy desagradecida”, indicó Yokasta.

La pugilista costarricense añadió sin tapujos: “Siempre la veo diciendo que gana más dinero, burlándose de mí y de mi país. Estoy segura de que ella no sabe que Golden Boy la puso en una posición privilegiada. No conoce la realidad del boxeo femenino en todo el mundo, lo que demuestra que no tiene empatía”.

Javier Razo, el matchmaker de Golden Boy Promotions, junto con el exboxeador Óscar de La Hoya, es el encargado de organizar las peleas, firmas de contratos y todo lo relacionado con la promoción y realización de las carteleras. Razo comentó a La Nación que actualmente se realizan los trámites para acordar y firmar la pelea entre Valle y Estrada.

“Podemos decir que la pelea entre Yokasta Valle y Seniesa Estrada es una prioridad para Golden Boy Promotions. Sabemos quién tiene los otros títulos. Vamos a esperar para ver cómo regresa Seniesa. Yokasta quiere pelear con Seniesa y esperamos llegar a un acuerdo, porque es lo que todos quieren. Debemos negociar y hablar, porque son dos luchadoras de alto nivel y son campeonas”, dijo Razo.

Sin embargo, Golden Boy Promotions está a la espera de que Seniesa Estrada se recupere de una cirugía en su mano derecha, a la cual se sometió el pasado 12 de setiembre, para entablar conversaciones sobre una posible fecha, lugar y bolsas que ganarán ambas contendientes, con el objetivo de programar el enfrentamiento a mediados del próximo año.