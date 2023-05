¡Una medalla más! Kenneth Tencio logra presea de plata en Panamericano de Paraguay

El atleta Kenneth Tencio suma un nuevo triunfo a su lista tras lograr el subcampeonato en el Panamericano BMX Freestyle de Paraguay y obtener la medalla de plata.

A pesar de que las condiciones climatológicas obligaron a suspender el evento, Tencio aseguró que las sensaciones positivas y su buen rendimiento en los últimos eventos le dan confianza para la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

“Lastimosamente la clasificación se tuvo que quedar en el evento debido a que estuvo lloviendo; pero, igual enfocado más bien en las sensaciones que tuve durante este fin de semana para las competencias que vienen, también saber que en los últimos cuatro eventos que he tenido, he hecho podio y eso me da muy buenas sensaciones para toda la clasificación que justamente está empezando para el tema olímpico”, dijo el ciclista desde Paraguay.

Kenneth Tencio había clasificado a las finales panamericanas que se llevarían a cabo este domingo; pero, debido a las lluvias el evento se tuvo que suspender. (Cortesía)

Tencio se ubica en el octavo puesto del ranking mundial en de BMX Freestyle, por lo que el cartaginés espera llegar a los primeros lugares.

“Hemos encontrado una buena estructurada de trabajar y entrenar y creo que eso está empezando a dar los resultados que estábamos buscando (...) Estoy muy contento, eso es lo más importante, vamos saludables con la segunda posición del panamericano con más puntos en el ranquin que cada día vamos subiendo, y espero con esto tener la posibilidad de subir algunas posiciones y si no, pues seguir puntuando en los próximos eventos”, aseveró.

El nacional se prepara para la la Copa Mundo en Montpellier en Francia que se celebrará a partir del 17 de mayo.