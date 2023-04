Kenneth Tencio vuelve a dejar en alto el nombre de Costa Rica

Kenneth Tencio suele dejar en alto el nombre de Costa Rica en cualquier parte del mundo donde se presenta y este fin de semana no fue la excepcón. El nacional se coronó campeón en el Campeonato Suramericano de BMX Freestyle, que se realizó en Lima, Perú.

Sin importar las altas temperaturas, Tencio hizo lo que sabe y voló, para terminar con una puntuación de 94,67, con lo que superó al peruano Arnol Montañez y al brasileño Gustavo Batista de Oliveira, con 93 y 92,33 puntos respectivamente.

Kenneth Tencio reaccionó súper contento por el triunfo de este sábado en la Costa Verde en Perú. El tico continúa preparándose para un extenso calendario en este 2023. #bmxfreestyle #CostaRica #Perú Posted by Comité Olímpico Nacional de Costa Rica - CONCRC on Saturday, April 8, 2023

“Estoy super contento, esta es mi cuarta vez por acá y me encanta, es uno de los países que siempre quiero visitar y me da alegrías. Esa sensación de competir en Latinoamérica, donde se siente más la hermandad, donde se mantiene la escancie del deporte y ver a los chicos de Perú me pone contento”, comentó Kenneth a los organizadores del torneo.

Este evento sirvió para que los participantes acumularan puntos en busca de la clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El biker costarricense Kenneth Tencio se coronó campeón este sábado en el Sudamericano de BMX Freestyle – Open Lima... Posted by Comité Olímpico Nacional de Costa Rica - CONCRC on Saturday, April 8, 2023

Gama Osegueda, el otro nacional en competencia, se ubicó en la décimo segunda posición con 67.33.

En lo que respecta a Tencio, destacó que suele utilizar una estrategia que le da frutos y es que busca ser agresivo desde el primer momento. Así mismo, para él lo principalmente es disfrutar, sin importar la presión que tiene.

Kenneth Tencio se lució y se coronó en el Campeonato Suramericano de BMX Freestyle. (CON)

“Hay maneras de competir, en mi caso siempre trato de asegurar una primera ronda con un buen puntaje y la segunda la hago para mi. Hay que entender que la ronda que uno quisiera hacer no es la más fiable o la que te lleva al puntaje que se quiere. Muchas veces trato de hacer esto, una ronda que me deje en el podio y luego disfrutar, porque es un deporte que amo”, valoró el tico.

Así mismo, Kenneth comentó que tiene poco tiempo para festejar, ya que “viene Paraguay en un par de semanas, luego la Copa Mundo en Montpellier en Francia, posteriormente la segunda Copa Mundo y después el Mundial UCI”.