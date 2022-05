Kenneth Tencio ejecutó el truco más difícil de su carrera luego de cinco años de intentarlo

Kenneth Tencio demostró una vez más que no hay imposibles. (Rafael Pacheco Granados)

Kenneth Tencio tiene un motivo grande para sonreír y para sentir una satisfacción enorme.

Luego de 5 años de prácticas donde las caídas, las lesiones y los ‘casi casi’ fueron incontables, el biker costarricense celebró por todo lo alto poder realizar el ‘Doble Flair’ por primera vez, un truco que le implicó horas de entrenamiento y mucha perseverancia.

Según reporta el periodista Olman Mora, eran las 4:15 p. m. de este miércoles cuando Tencio intentó nuevamente realizar el truco.

En su improvisada pista de entrenamiento, colocada en el patio de su casa en Jacó de Puntarenas, el atleta olímpico tomó aire y salió con todo para tomar la rampa y en el aire voltear su cuerpo 180 grados, cayendo al piso sobre las dos ruedas de su bicicleta. Misión cumplida y euforia total.

“Finalmente lo logré después de cinco años intentando este truco. Luego de muchas caídas y lesiones logré hacer el ‘Doble Flair’, un truco muy compuesto que solo ocho biker del mundo lo pueden hacer y esta vez fui el primer latino en lograrlo”, mencionó Tencio con júbilo.

Luego de realizar el ‘Doble Flair’, vendría la prueba de fuego: intentarlo hacer nuevamente. La alegría no solo fue ver que por primera vez ejecutó la maniobra, sino que ya la tiene dominada por completo. Tanto así que el truco le salió siete veces seguidas de forma impecable.

“Ya le tomé la medida, una vez que lo ejecutas sabes cómo entrar a la rampa y luego como girar para terminar la tarea con éxito”, destacó el cartaginés.

Consultado si efectuará este truco en la próxima Copa Mundo que se realizará la otra semana en Montpellier, Francia, Tencio dijo: “Puede ser, pero aún no lo he contemplado entre el repertorio, vamos poco a poco. Eso sí, vamos a esta Copa en busca de cosas buenas, siempre vamos con la esperanza de hacer cosas nuevas”, destacó el actual campeón panamericano.

La mejor posición de Tencio en una Copa del Mundo la realizó en Japón en 2019, donde alcanzó el segundo lugar.

“No importa cuánto me cueste cada truco, siempre al final de cada entrenamiento las piernas duelen, no duermes bien pensando en que faltó, no importa si hace mucho sol o por el contrario llega la lluvia y no deja entrenar, si la bicicleta se dañó, si me lastimé y quedé en el piso tendido, hay miles de cosas que van a pasar, pero lo importante es nunca desistir”, mencionó.

Este día lo atesorará por siempre, porque solo él sabe lo que luchó para que le saliera ese ‘Doble Flair’ que solo pueden ejecutar los mejores.

“No importa cuánto te cueste y cuántas veces falles, no dejes de intentar que todo lo que anhelas llegará en su momento si eres constante y persistes. Esa es una de las leyes de vida que como deportista y atleta me ayuda a seguir adelante siempre hasta lograr el objetivo”, finalizó Kenneth Tencio.