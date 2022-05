Solo 13 segundos pueden hacer la diferencia para ganarse ₡4 millones en La Ruta de los Conquistadores

Adriana Rojas (azul) y Milagro Mena, al paso por Hacienda La Central, buscan la meta, muy cerca del volcán Turrialba. (Rafael Pacheco Granados)

Tan solo 13 segundos pueden marcar la diferencia para que Adriana Rojas, del Team Bobby’s, o bien Cristel Espinoza, del equipo Asfalto CBZ - Los Sueños, se adjudiquen la edición 28 de La Ruta de los Conquistadores en la rama femenina y con ello un premio que supera los ₡4 millones.

En un cierre sin precedente en la historia de la competencia y con el marco del premio en efectivo más lucrativo que se haya repartido hasta la fecha, estas dos pedalistas saldrán este sábado en busca del liderato, en una largada de 90 kilómetros entre el Polideportivo de Siquirres y Caño Blanco y retorno al punto de partida.

El primer lugar, en ambas ramas, recibirá $6.000 (₡4 millones), $3.500 (₡2,3 millones) al segundo, $2.000 (₡1,3 millones) al tercero y $1.000 (₡675.000) al cuarto puesto.

Como preámbulo al desenlace de ese sábado, se vivió una jornada dramática, en la cual Adriana Rojas le recordó más de 22 minutos a Cristel Espinoza, con lo cual le arrebató el liderato y se distanció 13 segundos en una carrera de 90 kilómetros entre Tres Ríos y el Catie en Turrialba, que se caracterizó por fuertes rampas en el ascenso al Volcán Irazú y descensos vertiginosos al Catie.

Adriana, dos veces ganadora de La Ruta, luego de terminar el primer día muy retrasada, se sacudió de sus males y en una lección de coraje y determinación atacó desde el principio para dejarse el primer lugar de la fracción y con ello el liderato por 13 segundos.

Rojas lidera la competencia con 12:10:18, Espinoza está a 13 segundos y Milagro Mena a 11:08.

“¡Uuyyy! Será una carrera muy estresante con ese poquito tiempo que hay. La verdad no hay nada, la carrera sigue abierta. Puede pasar de todo. Algo material a la bicicleta, unas malas sensaciones donde puede pasar cualquier cosa, por lo que hay que concentrarse mucho para que todo vaya fluyendo muy bien, donde hay que sostenerse muy duro”, comentó Rojas.

En el caso de Cristel, había demostrado un gran pundonor en su primera largada en La Ruta, convirtiéndose en la sorpresa y derrotando a las experimentadas Adriana Rojas y Milagro Mena, pero ese esfuerzo realizado le cobró factura y este sábado tuvo un mal día y cedió su camiseta amarilla.

“La carrera fue bastante dura, no tuve buenas sensaciones, mi cuerpo no dio nada, me cuesta mucho la altura, pero no es excusa. Creo que el esfuerzo del jueves me pasó factura, pero vengo de hacer muchas carreras y mis piernas lo resienten. Fue una lucha mental y vamos a esperar a ver qué pasa. Di todo en la bajada, arriesgué mucho y solo queda esperar”, aseguró Espinoza.

Un campeón

La tercera en discordia precisamente era Mena, del team Colono Construcción Bike Station, quien este viernes había superado todos los obstáculos técnicos, hasta que en el descenso a Aquiares, en Turrialba, se les estalló el tubular trasero de su bicicleta y más tarde sufrió una fuerte caída que la hizo perder mucho tiempo y quedó descartada, en medio del llanto y el dolor que la aquejaba.

“Al terminar el descenso del Volcán Turrialba, al ingresar a una calle de lastre se me rajó la llanta, se reventó el aro y a pesar del problema me mandé con todo faltando 20 kilómetros. Sin embargo, me derrapó la bici y caí sentada y me duele la espalda. Ahora queda terminar la ruta de la mejor manera, pues es claro que estaba realizando una buena carrera”, dijo.

En la rama masculina, el colombiano Luis Mejía es prácticamente el ganador de La Ruta 2022, al ser segundo este viernes y mantener una clara diferencia con su compatriota Diyer Rincón.

Mejía es primero con 9:03:31, seguido por Rincón con 9:14:45, el estadouinidense Lachlan Morton con 9:20:11, mientras el tico Rodolfo Villalobos es cuarto con 9:24:12.