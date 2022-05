Llanto, sonrisas, neblina y barro en una jornada inolvidable de La Ruta de los Conquistadores

Rodolfo Villalobos, del equipo CBZ Asfalto 7C, debutó en La Ruta de los Conquistadores. Una experiencia que no olvidará en toda su vida. (Rafael Pacheco Granados)

Quizás fue el cansancio, a lo mejor la exigencia del trayecto o bien la emoción de la victoria, lo que hizo aflorar sus más profundos sentimientos al colombiano Luis Mejía, ganador de la primera etapa de La Ruta de los Conquistadores y a su coequipero del equipo CBZ Asfalto 7C, Rodolfo Villalobos.

Esa mezcla de euforia, junto a la extenuante travesía, hizo llorar a un conmovido Villalobos, segundo de la jornada, mientras a Mejía, le permitió compartir su triunfo con un ser querido, tras cumplirse este viernes la fracción entre Playa Herradura en Garabito, Puntarenas y en el Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, para completar 104 kilómetros.

Mejía, quien retornaba al evento después de seis años, no dudó en confesar que debido al cambio fue una largada más difícil y exigente, mientras para el tico Villalobos, quien hizo su debut en La Ruta, jamás lo olvidará al llorar, luego de terminar la prueba. Dspués de un esfuerzo que lo llevó al límite de sus fuerzas.

“Este año me tocó pasar a Carara con más pantanos. No conocía el ascenso a La Pita y el descenso a Grifo Alto que son nuevos para mí, la cual es muy técnica y demanda mucho desgaste. La verdad fue una carrera muy exigente pero muy bonita”, afirmó Mejía.

Al cierre de la transmisión en vivo de la página especializada Crciclismo. com, Luis interrumpió la conversación como pocas veces lo hace con un: “Espero un momento. Aprovechando que estoy en vivo quiero dedicarle el triunfo a mi madre Ana, Sánchez, que mañana estará de cumpleaños y es un detalle que deseo compartir con ella. Feliz cumpleaños madre”, añadió.

En un complicado día por los interminables columpios, desgastantes y cambios de clima tan drásticos como pasar de la bruma a una mañana soleada, Mejía triunfó con tiempo de 5 horas, 39 minutos y 08 segundos (5:39:08), seguido por el nacional Rodolfo Villalobos con 5:48:33 y el estadounidense Lachlan Morton con 5:53:10.

Gracias a la tecnología, Ana Sánchez, quien seguía las incidencias de La Ruta desde su natal Colombia, a través de la página Crciclismo.com, respondió inmediatamente, muy emocionada luego del triunfo de su primogénito.

“Hijo muchas felicidades. Te amo, Dios te bendiga por la victoria”, expresó Sánchez por medio del chat de la transmisión en vivo de Ciclismo.com. por lo que Luis quedó asombrado por lo rápido de la respuesta.

La neblina acompañó a los pedalistas a su llegada al sector de Bijagual de Turrubares. (Rafael Pacheco Granados)

Llanto y cansancio

Al llegar a la meta, el ciclista Rodolfo Villalobos prácticamente tiró su bicicleta al suelo. En su primera participación en La Ruta el excampeón nacional de contrarreloj más que festejar se mostró apesadumbrado, vulnerable y conmovido.

Detrás de sus lentes oscuros respiraba hondo, tratando de no mostrar señales de debilidad, pero era imposible y ante las primeras consultas de la prensa sencillamente no pudo más.

Esta primera etapa fue durísima, la verdad estoy reventado. Es un cambio muy drástico y en ninguna carrera he quedado como me siento hoy. Corrí la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y la verdad es mucho desgaste para un día. Ahora queda recuperar porque nos espera una etapa durísima”, dijo Villalobos.

“Fue muy duro el recorrido. Lloré por el cansancio, el esfuerzo, el estar adelante es una combinación. Llegué a la meta y no quería saber nada de la bicicleta. Creo que solo me he sentido así cuando gané la etapa de la Vuelta a Costa Rica. No tenía idea que la bicicleta me iba a castigar así”, añadió.

La segunda jornada se correrá este martes, a partir de las 5 a. m., entre Tres Ríos y el Catie en Turrialba, en la denominada etapa de los volcanes para 89 kilómetros.