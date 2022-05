Futbolista que vio esfumarse sueño de jugar un Mundial es la gran retadora en La Ruta de los Conquistadores

Cristel Espinoza confesó que la bici fue su mejor compañera en la rehabilitación, para dejar atrás una grave lesión. La joven de 25 años busca su primera corona de La Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco Granados)

Ser parte del seleccionado Sub 17, que nos representó en el Mundial, en el cual Costa Rica fue sede en 2014, era uno de los grandes anhelos de Cristel Espinoza, quien siendo parte del equipo UCEM .Alajuela entrenaba duro y dejaba todo en la cancha para ser tomado en cuenta.

Sin embargo, en un partido, los tacos de Cristel se quedaron pegados en el terreno de juego y como consecuencia sufrió una de las lesiones más temidas de un futbolista: la ruptura del ligamento cruzado y menisco de su rodilla derecha.

Allí acabó el sueño mundialista, pero surgió la valienta ciclista que hoy es la gran retadora de la edición 28 de La Ruta de los Conquistadores. La pedalista fue líder en la primera largada el jueves, pero este viernes tuvo un mal día y perdió cerca de 22 minutos ante Adriana Rojas, nueva líder del evento, por lo que en la jornada de este sábado Espinoza y Rojas saldrán con apenas 13 segundos de diferencia.

“Yo era volante, una futbolista, pero todo se me vino abajo con la lesión. Para mí fue muy difícil, entré en una depresión porque a mí me encantaba jugar al fútbol. Pero Dios tiene un propósito y después de algunos años encontré mi deporte y lo estoy disfrutando mucho”, confesó Espinoza.

“En aquel momento estaba terminando el colegio, imagínese, para mí fue demasiado triste. Yo quería estar en la Selección, quería ir al Mundial y precisamente antes de poner demostrar mis aptitudes en las vosirías se vino la lesión y se se acabó la oportunidad que estaba esperando”, agregó.

Nueva vida

Sin embargo, Cristel aprendió que las cosas suceden por alguna razón, pues una vez que superó la cirugía su mejor amiga durante la rehabilitación fue una bicicleta, la cual hasta el día de hoy la sigue acompañando y le ha permitido volver a sentirse competitiva.

“Tardé un año en recuperarme y no podía realizar deporte de alto impacto, por lo que empecé a andar en bici. Me fue gustando y me motivaron a competir. Estuve por algunos meses en la categoría Sub 23 y me pasaron a la élite y poco a poco fui mejorando. El ciclismo me ha permitido conocer personas increíbles y viajar a países que jamás hubiese imaginado”, comentó Espinoza.

En el primer semestre del año Cristel quien forma parte del equipo Asfaltos CBZ ganó la Trans Costa Rica en Pedregal, Tran Costa Rica Nosara, además de ser vencedora de una etapa en el Cape Epic en Sudáfrica, donde finalmente tuvo que retirarse por problemas estomacales.

No obstante, el ganar la primera etapa de La Ruta 2022 y enfundarse la camiseta de líder fue un sueño hecho realidad para la pedalista de 25 años.

El podio en la La Ruta es como un sueño, algo que siempre había querido. En la primera largada le pedí a Dios que me diera fuerza, le venía poniendo. Le quiero agradecer a mis papás y a mi novio por creer en mí de todo corazón, no tengo palabras para hacerlo. Todo nos ha salido bien y pudimos alcanzar uno de los objetivos trazados en la temporada”, acotó Espinoza.

Pero más allá del deporte, Cristel actualmente cursa el último año de Derecho y aunque no ha sido fácil combinar el estudio con el deporte, tiene claro que ambos pueden ir de la mano con dedicación, empeño y mucho entusiasmo.

“El estudiar es vital y es importantísimo combinarlo. En los últimos cinco años hemos visto los frutos del esfuerzo que hemos hecho para salir adelante. A los jóvenes yo les daría como consejo que no dejen de estudiar, que sigan adelante y cumplan sus metas. Aunque es difícil el estudio y el deporte no son incompatibles, se pueden llevar y ser exitosos en los dos”, mencionó Espinoza.