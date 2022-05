Sherman Guity regresa a la pista con la presión de no decepcionar a quienes creyeron en él

Sherman Guity confía en poder mejorar sus marcas y volver a unos Juegos Olímpicos para seguir dándole grandes triunfos a Costa Rica. (Cortesía Comité Olímpico Nacional)

El atleta Sherman Guity pasó por un carrusel de emociones tras coronarse campeón Paralímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio, el año pasado, desde un recibimiento de héroe hasta recorrer el país para agradecer por el apoyo que recibió durante las justas.

Ocho meses después, el atleta limonense volverá a la pista en el Gran Prix de Nodwill, en Suiza, donde competirá en los 100 y 200 metros lisos en el arranque de la temporada, este jueves 26 de mayo y para la cual asegura estar ansioso, aunque también considera que hay más presión, porque todos lquieren verlo ganar de nuevo.

De acuerdo con la entrenadora Ethel Guevara, que junto con Emmanuel Chanto han llevado la preparación de velocista, Sherman competirá este jueves en los 200 metros lisos, mientras el viernes competirá en los las eliminatorias de los 100 metros lisos y el sábado en las finales, donde espera clasificarse.

“Siempre me dicen que voy a ganar de ahora en adelante, como si corriera solo. Es normal que quieran que uno gane, pero igual no me confío. Siempre daré lo mejor por mí país y en mi primera competencia del año quiero demostrar que estoy evolucionando, uno aprende siempre cosas nuevas y se adquiere más experiencia”, comentó Guity a La Nación vía telefónica desde Suiza.

“Me siento más seguro después de demostrar en Tokio lo que podía hacer, más confiado, pero eso no significa que estoy relajado o confiado en las carreras, que voy a ganar solo por presentarme a los eventos. Quiero seguir aprendiendo, mejorando y alcanzar un gran logró en las próximas olimpiadas de Paŕis 2024″, agregó.

Sherman Guity competirá a partir de este jueves en el Gran Prix de Nodwill, en Suiza. El velocista ya se entrena en Europa. Cortesía

Después de su accidente de tránsito en 2017, donde perdió parte de su pierna izquierda, Sherman trabajó duro con su entrenador, con la intención de convertirse en el mejor velocista del mundo, en su especialidad, promesa que hizo desde la cama de hospital cuando recién le habían amputado su pie.

Sus palabras más que promesas se convirtieron en realidad, cuando en Tokio ganó la presea de plata en los 100 metros lisos, tras detener el cronómetro en 10:78 y en los 200 metros lisos se adjudicó la medalla de oro con un “crono” de 21:43, con el cual impuso un récord paralímpico en la categoría T64.

Superar los malos momentos

El atleta caribeño de 25 años relató que le emocionó mucho la forma en qjue la gente lo apoyó en todo el país, se sintió querido y admirado, pero también conoció a otros que intentaron manchar su legado y opacar el triunfo que tanto le costó.

“Sentir toda esa buena vibra de los costarricenses será algo que no olvidaré, fue increíble. Algunas promesas que me hicieron las cumplieron, otras no, como es normal en la vida. Serán momentos que siempre se quedarán conmigo y me servirán en el futuro para competir. Ahora hay un poco más de presión porque no deseo decepcionar a las personas que confiaron en mí”, manifestó Guity.

“También se dieron situaciones que no valen la pena repetir, personas que no entiendo por qué trataron de dañar mi imagen, manchar lo que había logrado. Cuando las escuché no me asusté. Conozco deportistas que han pasado por cosas así, gente que divulga comentarios con el fin de desprestigiar, pero estoy tranquilo y ansioso de volver a competir, porque ha pasado mucho tiempo”, enfatizó.

Primer paso

La entrenadora Ethel Guevara, quien viajó con el atleta, indicó que la primera competencia del año será muy importante para conocer cómo se encuentra Sherman físicamente para afrontar la temporada y mejorar las falencias que pueda mostrar.

“Empezamos el proceso en febrero. Lo primero fue el fortalecimiento físico, el adaptarse a la pista, a sus nuevas zapatillas y hemos entrenado mucho en la velocidad. Para abrir la temporada me parece que se encuentra muy bien y esperamos hacer una buena carrera”, explicó Guevara.

“La idea es correr lo mejor que se pueda, no pensamos en los rivales, solo en lo que Sherman puede hacer. Obviamente no estará en su punto más alto de rendimiento, porque la intención es participar en el Gran Prix de México, en julio, y lograr la marca para los Parapanamericanos de Santiago de Chile en 2023. El clima en Suiza está un poco frío, pero confiamos en tener una buena presentación″, indicó.