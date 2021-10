Regreso del atletismo de ruta tendrá la mitad de participantes esperados por Fecoa

El regreso del atletismo de ruta en Costa Rica será muy distinto al conocido antes de la pandemia por covid-19, no solo porque las condiciones del protocolo así lo exigen, sino también porque serán pocas personas participando en la primera carrera organizada por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Esta organización abrió un cupo para 1.080 personas; sin embargo, las inscripciones cerraron el martes con apenas 500. El retraso de dos semanas según su fecha original (por falta de electricidad el domingo 3 de octubre) tampoco “ayudó” a que el número de participantes creciera.

El pasado 21 de setiembre la federación indicó que para ese momento tenían ocupados casi 300 espacios, aunque “el ritmo venía en crecimiento” y creían que sí llegarían a los más de 1.000 atletas.

“Va aumentando considerablemente, con la gente de ruta tal vez no hemos tenido la comunicación tan efectiva, porque la Fecoa no se dedica a eventos de ruta y el público meta no es generalmente el de ruta, entonces al no tener los contactos directos nos ha costado llegarle a todos esos atletas”, dijo hace tres semanas el secretario de la federación, Diego Obando.

Pero esto no desanima a la Fecoa, que probará el protocolo avalado por el Ministerio de Salud con la intención de mejorarlo para futuras competencias.

[ Retorno de atletismo de ruta en vías públicas es una opción aún lejana ]

“La respuesta de los amantes de la actividad pedestre ha sido vista por la Federación Costarricense de Atletismo de forma muy positiva luego de 17 meses de ausencia de las carreras pedestres por la llegada de la pandemia y desde ya se confirma la presencia de corredores provenientes de las siete provincias de nuestro país”, se indica en un comunicado.

La carrera, denominada “En Ruta con Fecoa”, será este domingo 17 de octubre a partir de las 6 a. m. en el Estadio Nacional, donde se realizará todo el recorrido de cinco kilómetros en un circuito de 1.667 metros, por lo que cada corredor debe hacer tres vueltas. Los atletas se dividirán en heats, los cuales estarán separados por 45 minutos.

Cada persona tendrá un espacio de 40 minutos para finalizar la prueba; de no ser suficiente tendrá que retirarse del circuito para darle paso al siguiente heat.

Tanto el ingreso como el egreso a la zona de competencia se hará en una zona de seguridad donde se aplicarán los debidos protocolos y una vez que el atleta finalice su participación deberá continuar su camino que estará demarcado para salir del inmueble.

[ Protocolo para carreras de atletismo generó más desazón que alivio ]

La inscripción completa incluía chip, número de competidor, camiseta, medalla conmemorativa al regreso de la actividad deportiva, frutas y la hidratación al finalizar la prueba.

El costo de ese paquete era de ₡15.000 por persona, pero también se abrió un paquete económico con un precio de ₡7.000 el cual incluye todo lo anterior menos camiseta. Además, por ahora se mantiene abierta la opción para quienes no puedan participar pero quieran adquirir la camiseta con un costo de ₡9.000.