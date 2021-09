Retorno de atletismo de ruta en vías públicas es una opción aún lejana

Esta será la camiseta de la carrera organizada por la Federación Costarricense de Atletismo.

Ver miles de atletas corriendo en las vías públicas del país será una imagen para la que se deberá esperar mucho tiempo. No hay un plazo, pero en la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) lo ve lejano.

Mientras tanto, esta entidad realizará la primera carrera de ruta desde el inicio de la pandemia por covid-19. Será un evento muy diferente a lo conocido anteriormente, pero el cual podría determinar los siguientes pasos.

La competencia será el próximo domingo 3 de octubre en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Precisamente, esa es una de las principales diferencias respecto a las carreras tradicionales.

Los 5 kilómetros se completarán sin tocar ninguna calle. Serán tres vueltas a un circuito de 1.667 metros alrededor del reducto.

Por ahora esa es la realidad con que la Federación debe volver al atletismo de ruta, de acuerdo con el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud.

Pensar en un escenario diferente se ve lejano.

“Está lejano, porque no podemos salir a las calles con todo lo que sucede. Si no podemos controlar en nuestras comunidades, ¿qué se puede controlar en un evento de estos? Nada. Entonces tenemos que hacerlo seguro”, comentó la presidenta de la Fecoa, Geen Clark.

El protocolo recibió críticas, tanto de organizadores privados como parte de los atletas amateur, pero también hay reacciones positivas, asegura el secretario de la Federación, Diego Obando.

El dirigente ve este evento como la oportunidad de los corredores para regresar a la competencia.

“Hay de todo (...) gente positiva y gente muy negativa que espera un evento en calle con 3.000 personas y para eso vamos a tardar mucho tiempo, será mucho más que unos meses; este protocolo es muy restrictivo en cuanto a uso de espacios públicos como calles. A veces la gente se le olvida que estamos en medio de la pandemia, tenemos que adaptarnos”, añadió.

La meta primordial de la Federación es probar que el protocolo funciona y después aspirar a mayores aperturas. Por eso esta carrera es un plan piloto que, seguramente, tendrá ajustes.

“Es un tema de ir paso a paso, queremos demostrar que las cosas se pueden hacer con responsabilidad y seguridad”.

Las inscripciones se abrieron hace dos semanas y en principio cierran el 27 de setiembre. Sin embargo, hasta ahora la respuesta no ha sido “tan rápida” como se esperaba.

Se abrieron 1.080 cupos, de los cuales a este martes se habían ocupado casi 300.

Pese a ello, el ritmo ha venido en crecimiento y por eso en la Fecoa creen que sí tendrán los más de 1.000 atletas.

“Va aumentando considerablemente, con la gente de ruta tal vez no hemos tenido la comunicación tan efectiva, porque la Fecoa no se dedica a eventos de ruta y el público meta no es generalmente el de ruta, entonces al no tener los contactos directos nos ha costado llegarle a todos esos atletas”, explicó Obando.

La carrera comenzará a las 6 a. m. y en total serán 12 heats de 90 personas cada uno (si se inscriben menos personas, se reducirán los heats), los cuales estarán separados por 45 minutos.

La inscripción incluye chip, número de competidor, camiseta, medalla conmemorativa al regreso de la actividad deportiva, frutas y la hidratación al finalizar la prueba.

El costo de ese paquete es de ₡15.000 por persona, pero también se abrió un paquete económico con un precio de ₡7.000 el cual incluye todo lo anterior menos camiseta.