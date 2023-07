Paulo Gómez da medalla de plata a Costa Rica en medio de calor infernal

A falta de 500 metros para finalizar la prueba de los 3.000 metros con obstáculos, en la pista Eduardo Garnier del Estadio Nacional, el atleta costarricense Paulo Gómez atacó y se distanció de sus perseguidores, lo que hizo estallar de emoción a los presentes en La Joya de La Sabana.

Sin embargo, la reacción del canadiense Kevin Robertson fue inmediata y logró darle cacería en los últimos 150 metros y con ello apagó la ilusión de la posibilidad de que Costa Rica ganara al menos una medalla de oro en el Campeonato Norte Centroamericano y del Caribe de Atletismo (NACAC) U18 y U23, que se realizó este fin de semana en nuestro país.

La delegación tica cosechó cuatro medallas de plata y siete de bronce, en un torneo muy exigente y competitivo, donde las futuras estrellas del atletismo de la región dan sus primeros pasos y demuestran su potencial que pronto los pondrá en la élite del planeta. Estados Unidos fue el vencedor con 23 oros, 16 platas y 8 bronces.

Gómez, quien se llevó la medalla de plata con un tiempo de 9 minutos, 10 segundos y 48 centésimas (9:10.48), fue superado por Robertson, quien cronometró 10:04.77, mientras el estadounidense Carson Williams se llevó el bronce con 10:30.96.

Mucho calor Copiado!

La prueba fue intensa, bajo una temperatura que rondaba los 30 grados Celsius, lo que obligó a los atletas a realizar una competencia muy inteligente y esperar la última vuelta para tomar la delantera y buscar la victoria en el cierre.

“Fue una carrera muy dura, en un clima muy caluroso, muy reñida. En los últimos 500 metros me sentía bien y decidí atacar, a darlo todo, pero en los últimos 150 metros me rebasaron. Así es esto, a veces se gana, en otras se pierde, pero me siento muy contento por el segundo lugar”, comentó Gómez, quien agradeció el apoyo de su familia desde las gradas.

Paulo, quien actualmente vive y entrena en Puerto Rico, confesó que lo dio todo, pues su deseo era representar a Costa Rica de la mejor manera y aunque no se le dio la victoria, confía en seguir trabajando fuerte para llegar mejor preparado a los próximos eventos.

“Sabía que si les aguantaba hasta el final podía hacer un buen remate de la prueba como lo intenté, pero al final no pudimos. Se pudo dar todo y este evento U23 es la antesala de la Selección mayor, donde se busca clasificar a los torneos mundiales y por dicha se dio un gran espectáculo que todos disfrutaron”, añadió.

Los medallistas de plata ticos fueron Anthony Gómez (lanzamiento de disco), Chelsea Araya (5.000 metros), Jordy Soto (lanzamiento de bala) y Paulo Gómez (3.000 obstáculos).

Mientras, las preseas de bronce fueron para Esteban Oses (5.000 metros), Luna Sherlyn Mora (lanzamiento de disco), María Paula Leiva (3.000 metros), Mariangel Núñez (heptatlón), Vielka Arias (salto con pértiga) y los relevos 4x400 U18 (Elineth Navarro, Victoria Jara, Antonella Lanuza y Mariangel Núñez) y 4x400 U23 (Naydelin Calderón, Tiphanny Madrigal, Vielka Arias y Melanie Vargas).