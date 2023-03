Novak Djokovic sufre en Dubái ante Daniil Medvedev

El número uno mundial, Novak Djokovic, sufrió su primera derrota del año 2023 al caer en su semifinal del torneo ATP 500 de Dubái ante el ruso Daniil Medvedev en dos sets, por 6-4 y 6-4.

El serbio, ganador en el inicio del curso del Abierto de Australia -su 22º título del Grand Slam-, vio cortada así su racha de 20 victorias consecutivas, en este duelo ante un exnúmero uno del mundo como Medvedev, quien ocupa actualmente el sétimo puesto del ranking ATP. Medvedev se medirá a Andrey Rublev en la final.

Novak presentó sus credenciales con firmeza en un partido donde el serbio parecía deseoso de evitar el cuerpo a cuerpo, aplicando un tenis más directo de lo habitual, y en el que ni siquiera sus intangibles de campeón y el ponerse el mono de trabajo cuando se vio abajo en el marcador, pudieron evitar que el ruso se alzara victorioso.

El serbio Novak Djokovic, responde a un remat del ruso Daniil Medvedev, quien lo derrotó en dos sets. (KARIM SAHIB/AFP)

Djokovic llevaba un invicto de 15 partidos considerando las cinco victorias en Adelaida y las siete en el Australian Open para consagrarse campeón, más las tres actuales de Dubai. El de Belgrado le ganó esta semana a Tomas Machac en primera ronda, a Tallon Griekspoor en segunda, a Hubert Hurkacz en tercera y se medía en semis a Daniil Medvedev.

Recientemente Djokovic aseguró que a sus 35 años no baja la guardia y que en París 2024 irá por el gran récord que no pudo obtener en 2021, tras haber ganado los tres primeros Grand Slam de la temporada y luego caer en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la final del US Open.