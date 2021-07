Noelia Vargas: La hermana menor que se ganó un lugar en el Olimpo cuando no creían en ella

"Las personas no conocían mi trabajo, pero el que no reconocieran lo que estaba haciendo, no me iba a desmotivar", comentó Noelia Vargas. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Apenas hace dos años era vista como la hermanita menor de Andrea Vargas, la chiquilla que competía en marcha, a la sombra de las proezas de su hermana mayor; empero, la joven puriscaleña estaba decidida a forjar su propio destino en el deporte.

Noelia Vargas Mena se empeñó en cumplir la promesa que ella y Andrea se hicieron siendo niñas, mientras observaban en la televisión a los mejores atletas del mundo en las justas de Beijing 2008: ir juntas a unos Juegos Olímpicos.

La atleta juvenil que corría en campo traviesa, que destacaba en la media distancia y, sobre todo, que aprendió a marchar imitando los movimientos de una campeona nacional, en son de broma, empezó a crecer de la mano de su entrenadora y madre Dixiana Mena Torres, quien siempre le inculcó el trabajo y la dedicación, a pesar de que no la quisieran tomar en cuenta o no creyeran en sus capacidades.

“Todo fue un proceso, tenía claro que era bastante joven y debía mejorar mucho para alcanzar un mejor rendimiento y lograr mis metas. Las personas no conocían mi trabajo, pero el que no reconocieran lo que estaba haciendo, no me iba a desmotivar, debía seguir trabajando fuerte. Con el mismo coraje, hacer los entrenamientos, y así logré la marca para Tokio”, confesó Vargas.

Entrenar. Sus entrenamientos, las incontables vueltas al boulevard, frente al estadio de Puriscal, las madrugadas en Turrubares y alrededores, acompañada por su hermano, Alejandro Vargas, moldearon el carácter y la disciplina de una adolescente dedicada por completo a entrenar, sin importar la hora o las condiciones, y a mantenerse estudiando.

Su esfuerzo y talento incluso fueron reconocidos por el velocista Nery Brenes Cárdenas, campeón bajo techo en Estambul, Turquía en el 2012, quien en muchas ocasiones la observaba entrenando.

“Ella tiene mucho talento, tiene hambre de surgir, es muy ‘picada’, como decimos nosotros. No le teme a nada ni a nadie. Acuérdese de mí. Ella va a dar mucho de qué hablar, así como su hermana”, reflexionó Nery en una conversación informal tras un entrenamiento años atrás.

Con 19 años, Noelia dio muestra de su potencial al ser sexta en los Panamericanos de Lima, en 2019, e imponer un récord nacional en los 20 kilómetros marcha con 1 hora, 33 minutos y 09 segundos (1:33:09), aunque un problema estomacal le impidió acercarse aún más a la marca para Tokio que era de 1:31:00.

“Me desesperé un poco por la pandemia, porque cancelaron los eventos internacionales y las opciones de hacer la marca para Tokio eran menos, aunque estaba en el ranquin mundial. Mi madre y entrenadora me aconsejaba que no me desesperara, que siguiera entrenando y cuando tuviera la oportunidad real, ir con todo por esa marca, como sucedió en La Coruña”, relató Vargas.

La lucha entre Noelia y el cronómetro se hizo encarnizada, ninguno de lo dos daba el brazo a torcer, pero la puriscaleña estaba decida a ganar el pulso y alcanzó el registro olímpico el pasado 5 de junio en España, cuando algunos ya daban por descartada su participación en Tokio.

“De la mano de mi entrenadora fuimos avanzando poco a poco y alcanzamos cada objetivo que nos propusimos. Estoy muy orgullosa de haber culminado mi preparación con la clasificación a Tokio y que me reconozcan más como Noelia Vargas. Estoy muy contenta de ser parte del equipo de las hermanas Vargas y su mamá entrenadora, eso me hace muy feliz y demuestra que todo el empeño valió la pena para lograrlo”, aseguró Vargas.

Próxima a graduarse. La admiración de Noelia por su hermana Andrea va más allá del deporte, pues comparten la misma pasión por el estudio y está pronto a graduarse como licenciada en derecho, como Andrea.

“Con Andrea yo me llevo muy bien, la admiro mucho porque ha podido combinar el deporte, con el estudio y ser esposa y madre. Me siento muy orgullosa de ella y además me aconseja bastante, tanto en lo deportivo como en lo personal. Es por eso que también decidimos estudiar derecho, como mi hermana, y convertirme en abogada”, manifestó Noelia.

Precisamente, por esa razón es que Noelia no tendrá descanso, pues después de competir el 6 de agosto en la Olimpíada, deberá regresar a Costa Rica para presentar sus pruebas de grado, para las cuales ha estudiado mucho en los últimos meses.

“Este fue el último cuatrimestre y estuvo a full de materia, pero tenía que concentrarme en mis estudios y en los entrenamientos, con el fin de hacer la marca y poder graduarme ahora en agosto. Por dicha no me chocan la competencia y la presentación de la prueba de grado, porque tengo dos semanas para prepararla y no será tan estresado como cuando competí en La Coruña y debía levantarme de madrugada en España para recibir las clases virtuales”, recordó Vargas.

Festival de la Luz 2019 Noelia Vargas, su madre Dixiana Mena y su hermana Andrea fueron las Mariscales del Festival de la Luz en 2019. Fotografía: Mayela López (Mayela Lopez)

Datos

Nombre: Noelia Vargas Mena.

Deporte: Atletismo.

Prueba: 20 kilómetros marcha.

Edad: 21 años.

Otros eventos: Sexto lugar en el en el Panamericano de Lima, Perú en 2019; puesto 36 en el Mundial Mayor de Doha Catar en 2019; medalla de bronce en el Panamericano Juvenil de Atletismo en 2019; quinta en la Copa Panamericana de Marcha en Guayaquil, Ecuador en 2021. Campeonato Centroamericana de marcha en ruta y pista en 2021.

Horario de competencia: Noelia participará en la prueba de los 20 kilómetros marcha, en el circuito del parque Odori de Sapporo, en la isla de Hokkaido, el viernes 6 agosto, desde la 1:30 a. m. hasta las 3:15 a. m. hora costarricense, aproximadamente.

