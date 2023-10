Jugadora de baloncesto bajó 25 kilos para cumplir su sueño de correr la Vuelta Ciclística Femenina

Hablar de Andrea Casalvolone es recordar a una de las jugadoras de baloncesto más dominantes de la década de los 90 en Costa Rica. Con su estatura de 1,90 metros, fue integrante del quinteto de la Universidad de Costa Rica y campeona centroamericana en varias ocasiones.

Sin embargo, una lesión en su rodilla derecha la obligó a retirarse prematuramente, lo que la llevó a dedicarse al ciclismo de montaña y de ruta, encontrando en este deporte la disciplina y determinación necesaria para cumplir sus metas.

A sus 44 años, Casalvolone, actual jugadora máster del equipo Cero Estrés, cumplió uno de sus grandes sueños al participar como novata en el equipo Trimax Cycling -Vichima-Z Motors en la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina Telecable 2023. Demostró un gran compromiso al entrenar y prepararse para el reto de completar los 340 kilómetros divididos en cuatro etapas.

“El ciclismo me proporcionó primero la salud. Tenía lesiones importantes en la rodilla, y ahora gracias al ciclismo eso ya no es un problema. Además, me brindó buenas amistades, disciplina y la oportunidad de conectarme con muchas personas. Poder viajar y competir internacionalmente. El ciclismo es hermoso, es maravilloso. Lo significa todo para mí”, confesó Casalvolone.

Durante más de 13 años estuvo activa en el baloncesto, participando tanto en los Juegos Nacionales de su juventud como en el equipo de la UCR. Incluso en 2013 regresó a las canchas para reforzar a la Selección Nacional en los Juegos Centroamericanos que se llevaron a cabo en nuestro país.

Nunca imaginó que una década después se convertiría en campeona Nacional de ciclismo de ruta de la categoría Master C y competiría con las mejores ciclistas de América.

“Formar parte de la Vuelta Femenina es como un sueño hecho realidad. Estar aquí es algo en lo que nunca imaginé estar y que me propuse. Mi intención era participar el año pasado, pero por diversas circunstancias no fue posible debido a que la Federación de Ciclismo no otorgó los permisos. Pero Dios hace las cosas en el momento perfecto, y este era mi momento”, enfatizó Casalvolone.

Andrea Casalvolone bromea al confesar que muchas personas no recuerdan que jugó baloncesto en la primera división de nuestro país y sus hijos Sebastián y Alejandro Calderón se sorprenden cuando las personas les preguntan si la habían visto jugar. Para ellos su mamá es una apasionada del ciclismo.

“Elegí este deporte para este momento de mi vida, y se me dio la oportunidad de practicarlo a nivel de alto rendimiento y asumir la responsabilidad que nos brinda la Federación Costarricense de Ciclismo para competir. Nos preparamos intensamente porque sabía que iba a enfrentar a chicas muy talentosas que podrían ser mis hijas. Por eso me entrené arduamente y con determinación”, destacó Casalvolone.

Andrea Casalvolone jugó basket máster e hizo dieta

Para este año 2023, Andrea Casalvolone tenía como objetivo participar en la Vuelta Kibelix Femenina y la Vuelta a Costa Rica Femenina.

Por ello, no solo empezó a tramitar los documentos para que su equipo obtuviera los permisos correspondientes, sino que también se preparó físicamente para soportar los cuatro días de competencia con recorridos extensos, de montaña, una contrarreloj y finalizar con un exigente circuito.

“Desde enero, tomé la decisión de prepararme, sin importar si iba a poder correr la Vuelta Femenina o no. Estuve entrenando en el gimnasio, salí a rodar casi todos los días, jugué baloncesto con mi equipo máster y cuidé mucho mi alimentación con la ayuda de una nutricionista, quien es ciclista. De enero al inicio de la Vuelta, bajé 25 kilos”, confesó orgullosa Casalvolone.

La pedalista recordó que todo el tiempo tuvo que luchar contra su peso, ya que subía y bajaba constantemente durante su época de jugadora de baloncesto. Incluso en su época de estudiante, tuvo que aprender a vivir con los comentarios sobre su estatura y peso. Por eso, alcanzar un peso ideal para correr la Vuelta Máster fue uno de sus grandes triunfos.

“No se imaginan lo que significó para mí haberlo logrado. Pensaban que era imposible, que esas historias de éxito eran inalcanzables para mí, porque toda mi vida he luchado contra mi peso. Demuestra el compromiso que tuve como ciclista para poder bajar de peso y participar en la Vuelta Femenina pesando 80 kilos”, añadió.

Andrea reflexionó por un momento y manifestó que más allá de desear las cosas, se debe luchar para alcanzarlas y lograrlas.

“Todo comienza con una decisión. Uno puede solo desear, decir ‘quisiera’, ‘si yo pudiera’. Pero el día que usted decide y lo hace, ese es el camino que lo llevará al éxito. La decisión de decir ‘es hoy y voy a empezar a construir ese sueño que tengo’. Se debe construir todos los días”, agregó Casalvolone.

“Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Este peso no apareció de un día para otro. Fueron seis meses de ejercicio estricto, de dieta rigurosa, de ponerme las pilas y de sacrificar muchas cosas. Pero mi sueño estaba ahí y la decisión también. Todo comienza con una decisión y uno debe tenerla presente cada día que se levanta”, subrayó.

La abogada de profesión declaró que el ciclismo no es un deporte fácil y que se deben sacrificar muchas cosas para alcanzar las metas, pero al conseguirlas es emocionante y satisfactorio.

“El ciclismo tiene que gustarte, esa es la clave de todo. Porque uno no siempre está motivado, no siempre quiere ir a entrenar. A veces da pereza, a veces se quiere comer de más, tener sus pecadillos. Te da pereza, no deseas continuar con la disciplina, levantarte temprano todos los días y decir ‘esto es mi prioridad y lo tengo que hacer’”, reconoció Casalvolone.

“La salud es lo primero y el ciclismo te brinda esa oportunidad. Además, es el ejemplo que les tengo que dar a mis hijos. Gracias a Dios, ellos son deportistas y no porque se lo dije, sino porque me vieron todos los días. Ellos lo vieron y lo asumieron como su propia realidad”, sentenció.