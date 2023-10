Ciclista israelí se ‘refugia’ y toma fuerza en la Vuelta Femenina a Costa Rica ante el conflicto bélico en su país

La ciclista israelí Shanni Berger se levantó muy temprano el sábado para ir a entrenar en los Estados Unidos, pensando en la oportunidad que le había dado la colombiana Ángela Parra de integrarse al equipo Prototype Women y correr la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina Telecable.

Sin embargo, las imágenes por televisión y redes sociales de los ataques de Hamás al territorio de Israel la dejaron impactada y llena de temor, ya que sus familiares y amigos residen en Tel Aviv, que se encuentra a 92 kilómetros de la Franja de Gaza, epicentro del conflicto.

A pesar del miedo y la incertidumbre que la embargaban, Shanni Berger tomó la decisión de viajar a Costa Rica para competir en el giro a la tica, contando con el apoyo de su familia, quienes tienen claro que su mayor ilusión es convertirse en ciclista profesional.

Con valentía, Shanni tomó la partida en la primera fracción de 113 kilómetros, apoyada por su entrenadora Ángela Parra y sus compañeras Wendy Ducreux de Panamá, Gissel Andino de Honduras y Anette Saavedra de Colombia.

Precisamente, Ángela Parra elogió la determinación y habilidades de la corredora, destacando su pasión por el ciclismo.

“Este proyecto nació para formar un equipo internacional que brindara oportunidades a ciclistas de países pequeños para competir en Centroamérica. Shanni me escribió, y por eso está aquí. Ella estaba destinada a correr la Vuelta a Colombia, pero en ese momento no pudo. Ahora le he dado la oportunidad de competir en la Vuelta a Costa Rica, y es la primera vez que visita nuestro país”, comentó Parra.

“Es una corredora que, a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia. Ha competido en pelotones europeos, en Países Bajos y en Bélgica. Es una ciclista potente y me gusta la gente que se arriesga; me gusta desarrollar talento para el futuro”, agregó la estratega.

Shanni Berger y el temor por sus familiares

Sin dudarlo, Shanni tomó su bicicleta y vino a Costa Rica, donde se sorprendió por la belleza de la naturaleza, la amabilidad de las personas y el buen café que se puede disfrutar.

“Aprecio mucho la oportunidad de competir en la Vuelta a Costa Rica. Muchos ciclistas israelíes han sido discriminados debido a nuestra nacionalidad. Esta es una gran oportunidad que me da fuerzas y fortaleza para continuar con mi ilusión de ser profesional, y lo aprecio profundamente”, destacó Berger.

Para la competidora de 22 años, su intento de convertirse en ciclista profesional no ha sido fácil, ya que hace cinco años dejó su país para competir en Europa y los Estados Unidos, donde actualmente reside. Por eso sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de competir en una Vuelta internacional, y el apoyo de su familia en este momento fue fundamental para poder participar.

“Han sido momentos muy difíciles para mí. Las escenas de los bombardeos que he visto por televisión han tocado mi corazón. Pero lo más importante es que mi familia está a salvo, se encuentran bien. A pesar de los ataques, el ejército logró contener los avances de los invasores, se prepararon para eso”, comentó Berger.

“Mi corazón está con mi pueblo en este momento tan difícil. Esperamos que puedan salir adelante y superar todo lo que estamos viviendo. Sé que así será”, agregó.

La pedalista del equipo Prototype Women recuerda que está muy atenta a lo que sucede en su país después de los bombardeos y se comunica constantemente con sus familiares.

“La verdad es que hablo con mi familia unas 20 veces al día. También hablo con mis primos acerca de su situación. Por suerte, ellos viven cerca de Tel Aviv y están bien. Ninguno de mis familiares fue secuestrado, están a salvo, y eso me tranquiliza mucho”, declaró Berger.

Shanni Berger concluyó los 114 kilómetros de la primera etapa, el jueves, en la posición 40, con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 15 segundos (3:41:15), a 12:24 de la ganadora y líder de la competencia, la venezolana Lilibeth Chacón, quien corre para el equipo colombiano Clarus Merquimia.