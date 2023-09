José Pablo Gil recibe la admiración y el respeto de Novak Djokovic

José Pablo Gil conversó con Novak Djokovic, finalista del US Open 2023, sobre el tenis en silla de ruedas y aprovechó para quedarse con un recuerdo muy especial. Cortesía

El paratenista costarricense José Pablo Gil debutó como entrenador en el US Open de los Estados Unidos, guiando al estadounidense David Wagner, número tres del ranquin de su categoría, con quien alcanzó las semifinales del último Grand Slam de la temporada.

Sin embargo, José Pablo, quien participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, también tuvo la oportunidad de conversar y recibir palabras de admiración de una de las leyendas más grandes del tenis mundial; el serbio Novak Djokovic, quien precisamente jugará la final del torneo estadounidense este domingo ante el ruso Daniil Medvédev, a las 2 p. m.

Para José Pablo Gil, esta fue su primera experiencia como entrenador, por lo que agradeció la confianza de Wagner, a quen aconsejó y entrenó para el certamen.

No obstante, uno de los momentos más emocionantes para el costarricense fue compartir con Djokovic, quien a sus 36 años jugará su final número 36 de Grand Slam, de las que ganó 22 de los últimas 23.

“La verdad es que la actitud de Djokovic me sorprendió mucho. La primera vez que lo vi fue durante la semana, cuando ingresó a los camerinos donde estábamos los atletas y los entrenadores. De repente lo tuve frente a mí, pasó a mi lado, pero no pude hablarle. Sin embargo, se mostró muy humilde con las personas que le hablaron”, comentó Gil.

Pero José Pablo Gil tuvo una segunda oportunidad para compartir con Novak Djokovic, cuando el pasado jueves volvió a encontrárselo en los vestuarios.

“Novak pasó a mi lado y me saludó de manera muy cordial. Durante 15 minutos estuvimos compartiendo. Diría que tuvimos una conversación sobre tenis, la cual fue muy interesante y agradable. Lo que más me llamó la atención es que él había terminado y aunque pudo irse a ducharse o recibir terapia, se quedó observando los partidos de sillas de ruedas y comentando con los atletas”, agregó Gil.

“Me dijo que estaba sorprendido por el nivel de los jugadores en silla de ruedas. Confesó que nos admira mucho por lo que hacemos en la cancha y el esfuerzo por ganar cada punto. Fue espectacular e inolvidable recibir esas palabras de un jugador como él”, añadió.

José Pablo Gil pudo compartir por algunos minutos con el español Carlos Alcaraz en el US Open. Cortesía

Alcaraz muy profesional

Pero José Pablo no solo pudo conversar con Djokovic, sino que también entabló un breve diálogo con el español Carlos Alcaraz y algunos otros tenistas a quienes había conocido en su época de junior, antes de sufrir el accidente de tránsito.

“Con Carlitos no hablamos mucho, pero es una persona muy simpática y profesional. No quise molestarlo mucho, porque en ese momento iba a su partido y no quería sacarlo de su concentración. Pero nos recibió súper bien. Todos los jugadores de la ATP son muy simpáticos y fue una gran experiencia el poder compartir con ellos”, describió.

José Pablo también vivió un momento muy especial con algunos de los tenistas que participaron en las diferentes categorías del US Open y conocía.

“La verdad también fue muy gratificante compartir y reencontrarme con jugadores con los cuales jugué en las categorías de 16 y 18 años como el ruso André Rublev y el estadounidense Francis Teafoe de, actuales 8 y 10 del ranquin mundial de la ATP, Fue muy especial que se acordaran de mí, me saludaron y me desearon éxitos, tanto como jugador como entrenador”, aseguró Gil.

“Sabían de mi accidente. Me dijeron que estuvieron pendientes de todo lo que pasó hace siete años. Hablamos un poco de lo que fue nuestra etapa juntos. Rublev me invitó a estar en el Box de su equipo, fue una experiencia increíble poder tener contacto con ellos y que se acordaran de mí”, recordó.