“Hay dos importantes razones que me han motivado en estos años. El primero fue la creación de Tenis en Silla de Ruedas Costa Rica, en el cual llevamos dos años y me da esa sensación de poder ayudar a otras personas. Esto me pone orgulloso. Además, el lograr que otros, que han pasado algo similar a lo que yo pasé, retomen esa sensación de querer vivir, de salir adelante de progresar y lograr objetivos en la vida”, comentó Gil.