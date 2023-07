Hermano de jugador del Cartaginés gana presea de plata en tenis de Centroamericanos y del Caribe

La delegación de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023 suma una nueva medalla de plata, gracias a la representación del tenis en la modalidad de dobles masculinos.

Los jugadores Jesse Flores y Rodrigo Crespo perdieron este miércoles ante los representantes de Venezuela, Brandon Pérez y Ricardo Rodríguez 2-0, con parciales de 6-4 y 6-4, en una hora 10 minutos de partido.

En las semifinales los ticos dejaron en el camino a los dominicanos Ricardo Cid y Nick Hardt, en un muy reñido partido que terminó con un marcador de 2-0 por parciales 7-6 y 7-5.

Jesse Flores, quien tiene una amplia experiencia internacional y jugó la Copa del Café, es hermano del jugador del Cartaginés Dylan Flores, por lo que llevan el deporte en la sangre.

Jesse, quien nació en Canadá, donde estudió medicina, desde los 11 años practica el tenis y fue la raqueta número de nuestro país en la Copa del Café, por lo que sigue manteniendo un buen nivel, al punto que logró una meritoria presea plateada, junto con Ricardo Crespo para el representativo patrio.

Además del baloncesto Jesse jugó fútbol con su hermano Dylan, pero al final prefirió forjarse su camino en el tenis, donde es seleccionado costarricense.

Rodrigo Crespo aseguró mediante un video del Comité Olímpico: “La verdad fue una semana bastante intensa y estoy muy agradecido de está experiencia de vivirlo con Jesse (Flores) y de llevar nuestra bandera en alto. Agradezco a todas las personas que en Costa Rica nos apoyaron, así como a la Federación de tenis y el Comité Olímpico”.

La última vez que nuestro país ganó una presea en los Juegos de la región fue en Mayagüez 2010, cuando la dupla femenina integrada por Camila Quesada y Melissa Golfin se dejaron el bronce.

Por su parte, en la disciplina del triatlón, Álvaro Ocampo luchó hasta el final por meterse al podio, pero finalmente se quedó con el cuarto puesto con un tiempo de 1 hora 47 minutos y 21 segundos.

“Me siento contento por el cuarto lugar. La natación estuvo bastante bien, me posicioné y me logré meter en la fuga con dos mexicanos, un chico de Barbados y un venezolano. Estuvimos trabajando para sacar diferencia y al final el caribeño atacó, sacó una diferencia y no logramos alcanzarlo”, dijo Campos.

En el triatlón femenino Catalina Torres culminó en la sétima posición con un tiempo de 2:09:19, mientras que Raquel Solís culminó de novena con un crono de 2:10:07.

Costa Rica en las justas regionales suma dos preseas de oro, seis de plata y 16 de bronce para un total de 25 y actualmente ocupa el puesto 12 de los países participantes.